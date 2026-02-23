Winvest — Bitcoin investment
Son Dakika: Trump’ın Gazze Önerisi “Kripto Para Basalım”

Özet

  • Trump Gazze’nin yeniden yapılanması için dolara endeksli stablecoin fikrini araştırıyor. - FT
  • İsrailli teknoloji girişimcisi Liran Tancman'ın projeye danışmanlık yaptığı iddia ediliyor.
  • İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’nin bankacılık ve ödeme altyapısı tamamen zarar gördü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Kurulu yeni bir öneriyle gündemde. FT tarafından ortaya atılan iddiaya göre Gazze’nin yeniden inşası için kurul danışmanları geniş kapsamlı stablecoin ihracı üzerine görüşmeler yapıyor. Tokenin ihracı için İsrailli bir şirketten destek alınacak.

Gazze İçin Kripto Para

İsrail’in saldırılarında bölgedeki mağdurların kripto para bağışı almasına karşı çıkan ABD’li siyasileri hepimiz hatırlıyoruz. Abluka altında ölüme terk edilen Filistinliler hayatta kalmak için kripto para ile bağış alıyor ve harcamalarını kripto cüzdanlarıyla gerçekleştiriyordu. Bu yöntem süreç boyunca çok fazla konuşuldu ve popüler oldu. Şimdi Trump’ın Barış Kuruluna danışmanlık yapan yetkililer bölgenin ekonomik olarak yeniden yapılandırılması için Gazze’de ABD doları destekli bir stablecoin çıkarmayı planlıyor.

Buradaki temel amaç Hamas’ın yardımlardan faydalanmasının önüne geçilmesi. İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’nin bankacılık ve ödeme altyapısı tamamen zarar gördü. Ödeme altyapısı olmaması nedeniyle en iyi çözümün kripto para cüzdanları olduğu kanaatine varıldı.

İsrailli teknoloji girişimcisi Liran Tancman’ın projeye danışmanlık yaptığı iddia ediliyor. Filistin Para Otoritesi, Gazze ve Batı Şeria’nın merkez bankası olarak faaliyet gösterse de bölgede dolaşımdaki başlıca para birimi israil şekeli ve Gazze’de 2023’ten bugüne fiziksel paraya erişim önemli ölçüde kısıtlandı.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
