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BITCOIN (BTC)

Strategy’de 10,8 milyar dolarlık zarar dikkat çekti! Bitcoin cephesinde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy’nin gerçekleşmemiş zararı 10,8 milyar dolara ulaştı ve tartışmalar yeniden hızlandı.
  • 📉 2022 sonundan bu yana ilk kez 32 Bitcoin satılması, şirketin “asla satma” yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı.
  • 🗣️ Eleştirilerde $BTC’deki fiyat baskısının, şirketin alım modeline yönelik soru işaretlerini artırdığı öne sürüldü.
  • 📌 Peter Schiff ve Jim Cramer’ın çıkışları, Strategy’nin finansman yapısını yeniden tartışmaya açtı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Michael Saylor’ın kurucu ortağı olduğu Strategy, Bitcoin pozisyonlarında yaklaşık 10,8 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararla gündeme geldi. Şirketin bilançosuna yansıyan bu kayıp, hem geleneksel finans çevrelerinde hem de kripto para piyasasında yeniden tartışma başlattı.

İçindekiler
1 Eleştiriler sosyal medyada sertleşti
2 İlk satış dikkat çekti
3 Kaldıraçlı birikim modeli tartışılıyor
4 Hisse ihracı ve yatırımcı güveni öne çıktı

Eleştiriler sosyal medyada sertleşti

CNBC sunucusu Jim Cramer, X platformunda yayımladığı paylaşımda doğrudan Bitcoin’i hedef alan bir soru yöneltti. Cramer, “Bitcoin’i kim öldürdü?” ifadesini kullandı ve son fiyat hareketlerinin ardından tartışmayı daha da alevlendirdi.

Uzun süredir Bitcoin karşıtı görüşleriyle bilinen yatırımcı Peter Schiff de eleştirilere katıldı. Schiff, mevcut fiyat hareketinin olağan bir dalgalanma olarak görülemeyeceğini savundu ve yatırımcıların daha büyük kayıplardan kaçınmak ya da daha cazip fırsatlara yönelmek için Bitcoin sattığını öne sürdü.

Peter Schiff, bunun sıradan bir oynaklık olmadığını, yatırımcıların daha büyük kayıplardan kaçınmak veya daha iyi fırsatlara yönelmek için Bitcoin’den çıktığını savundu; bu durumun, Michael Saylor’ın yatırım tezine yönelik bir reddiye anlamı taşıdığını ileri sürdü.

İlk satış dikkat çekti

Tartışmaların merkezinde, şirketin uzun yıllardır benimsediği “asla satma” yaklaşımına rağmen kısa süre önce 32 Bitcoin satmış olması yer aldı. Bu miktar, yaklaşık 54 milyar dolarlık toplam varlık yanında sınırlı kalsa da, 2022 sonundan bu yana kaydedilen ilk satış olması nedeniyle yakından izlendi.

Strategy, yazılım faaliyetlerinden Bitcoin hazine modeline yönelen yapısıyla piyasada öne çıkan şirketlerden biri olarak biliniyor. Michael Saylor da son yıllarda kurumsal Bitcoin alımlarının en görünür savunucuları arasında yer alıyor.

Kaldıraçlı birikim modeli tartışılıyor

Geleneksel finans yorumcuları, şirketin borç ve hisse ihracıyla desteklenen Bitcoin birikim modelinin artık ters tepip tepmediğini sorguluyor. Yatırım danışmanı Ross Gerber de son hamleyi sert sözlerle eleştirdi ve bunun açgözlülük kaynaklı bir piyasa sarsıntısı olduğunu iddia etti.

Schiff ise Strategy’nin yeni Bitcoin alımlarını sürdürebilmek için sürekli yeni kaynak yaratmak zorunda kaldığını savundu. Ona göre şirket, başkaları satış yaparken fiyatın daha da düşmesini önlemek için alıma devam etmek zorunda kalıyor.

Schiff’e göre asıl risk, şirketin yeni hisse çıkaramadığı bir senaryoda belirginleşiyor; bu durumda Strategy’nin daha fazla Bitcoin alma kapasitesinin zayıflayabileceği ve kurduğu yapının baskı altına girebileceği öne sürülüyor.

Hisse ihracı ve yatırımcı güveni öne çıktı

Schiff, Strategy hisselerinin iskonto ile işlem görmesi halinde şirketin nominal değere yakın koşullarda yeni hisse satmasının zorlaşacağını belirtti. Bu görüşe göre böyle bir tablo, hem finansman imkanlarını sınırlayabilir hem de yatırımcı güveni üzerinde baskı oluşturabilir.

Şirket cephesinden bu eleştirilere ilişkin yeni bir yanıt yer almazken, yaklaşık 11 milyar dolara yaklaşan gerçekleşmemiş zarar ve 32 Bitcoin’lik satış, Strategy’nin piyasa yaklaşımına yönelik tartışmaları yeniden öne çıkardı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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