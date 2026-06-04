XRP’de kritik bölge 1,18 dolar oldu! Sıradaki seviyelerde neler yaşanabilir?

XRP, önceki yükseliş denemelerinde ivmeyi koruyamadıktan sonra yeniden 1,18 dolar bölgesine çekildi. Piyasada odak noktası, fiyatın 1,14 ile 1,18 dolar aralığındaki desteği savunup savunamayacağına çevrildi. Bu bandın korunamaması halinde 1,00 dolar ve ardından 0,92 dolara kadar uzanabilecek yeni bir geri çekilme olasılığının öne çıktığı aktarılıyor.

Ana ortalamaların altında seyir sürüyor

Teknik göstergeler, farklı zaman dilimlerinde aşağı yönlü baskının etkisini koruduğuna işaret ediyor. TradingView verilerine göre XRP, kısa ve uzun vadede takip edilen önemli hareketli ortalamaların büyük bölümünün altında işlem görüyor. Bu görünüm, son dönemdeki toparlanma girişimlerinin neden zayıf kaldığını açıklayan temel unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

10 günlük üstel hareketli ortalama 1,27 dolar, 10 günlük basit hareketli ortalama ise 1,28 dolar civarında bulunuyor. Daha yukarıda 50 günlük üstel hareketli ortalama 1,36 dolarda yer alırken, 200 günlük ortalamalar 1,60 doların üzerinde kalıyor. Bu tablo, fiyatın önünde katmanlı bir direnç alanı oluştuğunu gösteriyor.

Analistlerin paylaştığı teknik görünüme göre XRP, kritik 1,14 ile 1,18 dolar destek bölgesini test ediyor; bu alanın aşağı kırılması durumunda 1,00 dolara doğru yeni bir hareketin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

0,90 ile 1,10 dolar aralığı yakından izleniyor

Bazı analistler, 0,90 ile 1,10 dolar aralığını daha yüksek zaman diliminde önemli bir talep bölgesi olarak öne çıkarıyor. Söz konusu alanın, geçmişte alıcıların devreye girdiği destek seviyeleri ve birikim bölgeleriyle örtüştüğü ifade ediliyor. Bu nedenle mevcut düşüşün derinleşmesi halinde gözlerin bu bölgeye çevrilebileceği kaydediliyor.

Üç günlük grafiklerde XRP’nin, teknik işlem yapan yatırımcıların indirimli bölge olarak tanımladığı alana yaklaştığı belirtiliyor. Bununla birlikte genel piyasa yapısının hala zayıf olduğu vurgulanıyor. Fiyatın, aylardır yükseliş denemelerini sınırlayan uzun vadeli düşen trend çizgisinin üzerine kalıcı biçimde çıkamaması, satıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret ediyor.

Göstergelerde aşırı satım sinyali öne çıkıyor

Daha geniş trend olumsuz kalsa da bazı osilatörler XRP’nin aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteriyor. RSI 14 değeri yaklaşık 24,26 seviyesine geriledi. Teknik analizde 30 seviyesinin altı genellikle aşırı satım bölgesi olarak kabul ediliyor ve satışların yorulmaya başlamış olabileceğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. Genellikle 30 altı aşırı satım, 70 üstü ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Diğer göstergeler ise daha karışık bir tablo sunuyor. Emtia Kanal Endeksi eksi 232 düzeyinde bulunurken, Momentum 10 ve MACD göstergeleri satış sinyali üretmeyi sürdürüyor. Buna karşılık Williams %R göstergesi kısa vadede alıcıların yeniden devreye girebileceğine işaret eden nadir sinyallerden biri olarak öne çıkıyor. Yine de göstergelerin çoğunda net bir dip oluşumunun henüz teyit edilmediği görülüyor.

0,92 dolar seviyesi neden öne çıkıyor?

Analistler, mevcut destek alanı kaybedilirse 0,87 ile 0,92 dolar bandını bir sonraki önemli hedef bölge olarak izliyor. 0,92 dolara yakın Fibonacci düzeltme seviyesi de bu alanı teknik açıdan daha dikkat çekici hale getiriyor. Ek olarak pivot analizlerinde 1,097 dolar ve daha aşağıda 0,811 dolar civarında destek noktaları bulunduğu belirtiliyor.

Dört saatlik Binance grafik yapısında XRP’nin mayıs zirvesinden bu yana kademeli biçimde gerilediği ve daha yüksek tepeler üretmekte zorlandığı görülüyor. Mevcut 1,14 ile 1,18 dolar desteğinin kırılması halinde piyasanın önce 1,00 dolar çevresindeki likidite alanına, ardından 0,92 dolara yönelmesi olasılık dahilinde değerlendiriliyor. Buna karşın günlük işlem hacminin 3 milyar doların üzerinde kalması, varlığa yönelik ilginin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

Kısa vadeli görünümün toparlanabilmesi için XRP’nin 1,30 dolar seviyesini güçlü hacimle geri alması gerektiği belirtiliyor. Böyle bir hareket, fiyatı birkaç önemli teknik engelin üzerine taşıyabilir ve geçici bir taban oluşumu ihtimalini güçlendirebilir. Sonraki direnç seviyeleri ise 1,50, 1,67 ve 1,95 dolar olarak izleniyor.