Bitcoin ve Ethereum’da açık pozisyonlar sert düştü! Piyasada risk neden azaldı?

Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem piyasalarında açık pozisyon miktarı, mayıs sonu ile haziran başında görülen sert satışların ardından belirgin şekilde geriledi. Dört gün içinde Bitcoin’in açık pozisyonu yüzde 25 düşerek 23,2 milyar dolara indi. Ethereum’da ise yüzde 13’lük gerilemeyle 9,8 milyar dolar seviyesi görüldü.

Piyasadaki sert satış açık pozisyonları sildi

Verilere göre Bitcoin’deki açık pozisyon miktarı nisan başından bu yana görülen en düşük seviyeye inerken, Ethereum’da mart ayından beri kaydedilmeyen seviyeler test edildi. Açık pozisyon, vadeli işlem sözleşmelerinde henüz kapatılmamış toplam pozisyon büyüklüğünü ifade ediyor. Bu gösterge, piyasadaki kaldıraç yoğunluğunu ve spekülatif ilginin düzeyini izlemek için yakından takip ediliyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem piyasalarında halen açık duran sözleşmelerin toplam büyüklüğünü gösterir. Bu rakam yükseldiğinde piyasada kaldıraçlı işlem yoğunluğunun arttığı, düştüğünde ise pozisyonların kapandığı veya tasfiye edildiği anlaşılır.

Satış dalgası sırasında özellikle kaldıraçlı uzun pozisyon taşıyan yatırımcılar hızlı fiyat düşüşü karşısında tasfiye edildi. Bu süreçte borsalar, zararları sınırlamak için pozisyonları otomatik olarak kapattı. Ortaya çıkan ek satış baskısı da düşüşün kısa sürede derinleşmesine yol açtı.

Santiment Intelligence verilerine göre mayıs sonu ve haziran başındaki sert geri çekilme, kaldıraçlı vadeli işlem piyasalarında geniş çaplı tasfiyeleri tetikledi; bu durum çok sayıda yatırımcının pozisyon dışına itilmesine neden oldu.

Tasfiyeler kaldıraç yükünü azalttı

Santiment Intelligence tarafından aktarılan tablo, iki büyük kripto varlıkta aynı zaman aralığında benzer baskının yaşandığını gösterdi. Bu görünüm, piyasa genelinde koordineli bir stresin oluştuğuna işaret etti. Özellikle aşırı kaldıraçla taşınan işlemler, fiyat hareketine karşı yeterli alan bırakmadığı için zincirleme kapanışları hızlandırdı.

Uzmanlara göre yüksek açık pozisyon seviyesi, kripto piyasalarda çoğu zaman kırılganlık işareti olarak değerlendiriliyor. Çünkü büyük ölçüde kaldıraçlı işlemlerden oluşan bu yapı, fiyatın ters yöne dönmesi halinde sert çözülmelere neden olabiliyor. Son düşüşle birlikte bu yoğunluğun önemli bir bölümü sistemden temizlenmiş oldu.

Çok aylık dip seviyeler yeni baskıyı sınırlayabilir

Bitcoin ve Ethereum’daki açık pozisyonların çok aylık düşük seviyelere dönmesi, kısa vadede yeni bir zincirleme satış riskini azaltabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Daha az açık kaldıraçlı pozisyon, olası yeni düşüşlerde daha az zorunlu kapanış anlamına gelebilir. Bu da piyasanın kısa vadede daha sakin bir zemine oturmasına katkı sağlayabilir.

Geçmiş piyasa döngülerinde de büyük tasfiye dalgalarının ardından daha dengeli bir işlem ortamının oluştuğu görülmüştü. Pozisyon yoğunluğunun azalması, sert düzeltmeler sonrasında piyasanın toparlanma sürecini destekleyen unsurlardan biri olarak izleniyor. Bu nedenle son veriler, fiyatlardaki kaybın yanı sıra türev piyasalardaki risk birikiminin de önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor.