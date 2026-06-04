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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de gerçekleşen zarar 24 saatte 1,9 milyar dolara çıktı, fiyat 63.600 dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 63.600 dolara gerilerken gerçekleşen zarar 1,9 milyar dolara ulaştı.
  • 📉 CryptoQuant verilerine göre kısa vadeli yatırımcılar 24 saatte borsalara 53.800 BTC taşıdı ve bu hareketin tamamı $BTC’de zararla gerçekleşti.
  • 🧭 Benzer zincir üstü sıçramalar geçmişte yerel diplerden önce görüldü, ancak tek başına dönüşü doğrulamadı.
  • ⏳ Piyasada şimdi 48 ila 72 saat içinde zarar kaynaklı satış baskısının zayıflayıp zayıflamayacağı izleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin fiyatının 63.600 dolara kadar indiği sert satış dalgası sırasında zincir üstü veriler, yatırımcıların kayıpla satışlarını hızlandırdığını gösterdi. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin Net Gerçekleşen Kar ve Zarar göstergesi eksi 1,9 milyar dolara düştü. Bu seviye, son dönemde görülen en derin zarar yazımlarından biri olarak kayda geçti.

İçindekiler
1 Zincir üstü verilerde dikkat çeken sinyal
2 Kısa vadeli yatırımcılar borsalara 53.800 BTC gönderdi
3 Geçmiş örnekler iz bırakıyor, ancak kesinlik sunmuyor

Zincir üstü verilerde dikkat çeken sinyal

CryptoQuant, bu hareketi yaygın teslimiyet sinyali olarak tanımladı. Söz konusu gösterge, yalnızca kağıt üzerindeki değer kaybını değil, yatırımcıların gerçekten zararla sattığı işlemleri ölçüyor. Şirketin değerlendirmesine göre bu tablo, çok sayıda piyasa katılımcısının düşüş karşısında pozisyon kapattığına işaret etti.

Mini sözlük: Net Gerçekleşen Kar ve Zarar, zincir üstünde taşınan coin’lerin son hareket fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı ölçen bir göstergedir. Negatif değerler, piyasada karla değil zararla satışların öne çıktığını gösterir.

CryptoQuant’a göre eksi 1,9 milyar dolarlık NRPL değeri, çok sayıda yatırımcının zararına satış yaptığını ortaya koydu.

Veri setinin 2024 sonlarından bu yana izlenen görünümü, benzer sert aşağı yönlü sıçramaların geçmişte kısa vadeli dengelenme ya da toparlanma dönemlerinden önce görüldüğünü ortaya koydu. Ancak bu tür örneklerde dönüşün hemen başlamadığı, önce oynaklığın sürdüğü aktarıldı.

Kısa vadeli yatırımcılar borsalara 53.800 BTC gönderdi

Salı gününe ait borsa giriş verileri de satış baskısını destekleyen ikinci bir işaret sundu. CryptoQuant verilerine göre kısa vadeli yatırımcılar 24 saat içinde borsalara toplam 53.800 BTC aktardı. Şirket, bu transferlerin tamamının zararına taşındığını, aynı zaman aralığında kar yönlü bir hareket görülmediğini belirtti.

GöstergeVeri
Bitcoin fiyatı63.600 dolar
NRPL seviyesiEksi 1,9 milyar dolar
24 saatlik toplam kripto piyasa değeri değişimiYüzde 5,4 düşüş
Kısa vadeli yatırımcı borsa girişi53.800 BTC

CryptoQuant, tek günlük aşırı verilerin tek başına dönüş sinyali sayılmaması gerektiğini, bunun daha çok piyasa stresini gösteren bir işaret olduğunu vurguladı.

Analize göre piyasada izlenmesi gereken asıl başlık, önümüzdeki 48 ila 72 saat içinde zarar kaynaklı BTC girişlerinin azalıp azalmayacağı olacak. Satış baskısı zayıflarken fiyatın yatay seyretmesi ya da dengelenmesi halinde, yerel dip oluşumuna ilişkin beklentiler güç kazanabilir.

Geçmiş örnekler iz bırakıyor, ancak kesinlik sunmuyor

CryptoQuant, geniş çaplı zarar kesme dalgalarını yerel dip oluşumu öncesinde görülen ön koşullardan biri olarak değerlendirdi. Buna karşın şirket, bu verilerin tek başına zamanlama vermediğini ve kısa vadede sert fiyat hareketlerinin sürebileceğini de belirtti.

Analizde, piyasa yapısının dip hazırlığına elverişli olabileceği, ancak doğrulama gelmeden erken pozisyon almanın risk taşıdığı ifade edildi. Bu nedenle mevcut zincir üstü sinyallerin bir yol haritası sunduğu, fakat kesin bir dönüş tarihi vermediği görüşü öne çıktı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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