XRP 1,25 dolara indi! Haziranda sırada hangi kritik eşik var?

XRP, salı günü kripto para piyasasındaki genel satış dalgasıyla birlikte 1,25 dolara kadar geriledi. Böylece varlık, şubat ayının başından bu yana elde ettiği kazanımların tamamını geri verdi. Fiyat hareketi, uzun vadeli yükselen trend çizgisi ile 50 aylık üstel hareketli ortalamanın bulunduğu destek bölgesini yeniden gündeme taşıdı.

Teknik görünümde kritik destek alanı öne çıktı

TradingView verilerine göre XRP, haziran ayına 1,33 dolar seviyesinde başladı ve bu açılış, 50 aylık üstel hareketli ortalamanın hemen altında gerçekleşti. Analist Egrag Crypto, pazartesi günü X üzerinden yaptığı paylaşımda fiyatın 2017’den bu yana destek görevi gören çok yıllı yükselen trend çizgisinin üzerinde ya da hafif altında işlem gördüğünü belirtti.

Analist Egrag Crypto, piyasa görünümünün belirgin biçimde düşüş yönüne kaydığını aktarırken, XRP’nin daha önce de benzer makro geri çekilmelerde destek bölgesinin altına sarkıp ardından toparlanma denemeleri yaptığını vurguladı.

Geçmiş örneklerde, XRP’nin ayı 50 aylık ortalamanın altında açtığı dönemlerde fiyat yapısının dip oluşturma bölgesine girmeye başladığı görüldü. Mevcut tabloda fiyat, makro trend çizgisinin altında seyrediyor. Buna rağmen 2020, 2023 ve 2024’te olduğu gibi önce destek altına kısa süreli sarkma, ardından toparlanma ihtimali de teknik senaryolar arasında yer alıyor.

Analistler 1 dolar ve altını da izliyor

Piyasadaki zayıflığın sürmesi halinde bazı analistler daha düşük seviyelerin test edilebileceğini düşünüyor. ChartNerd, XRP için yeni yerel dip bölgesinin 0,70 ile 0,90 dolar aralığında oluşabileceğini savundu. Analiste göre bu yapı, daha büyük bir yön değişimi öncesinde son bir zayıflık evresine işaret edebilir.

Kamile Uray ise 1,26 ile 1,30 dolar bandını önemli bir destek alanı olarak değerlendirdi. Bu bölgenin korunamaması halinde fiyatın 0,94 ile 1,11 dolar aralığına doğru daha derin bir düzeltmeye yönelmesi mümkün görülüyor. Daha önce kırılan 1,27 dolar desteği sonrasında 1,11 dolar ve psikolojik açıdan önemli kabul edilen 1 dolar seviyesi de yeniden öne çıktı.

Haziran ayı verileri XRP için zayıf bir tablo çiziyor

Tarihsel performans da XRP açısından temkinli bir tablo ortaya koyuyor. 2014’ten bu yana geçen 12 haziran ayının 8’inde fiyat ayı ekside kapattı. Ortalama getiri ise yaklaşık eksi yüzde 5 olarak kaydedildi. Özellikle mayıs ayının da düşüşle tamamlandığı yıllarda haziran kayıplarının daha belirgin olduğu aktarıldı.

Cryptorank verilerine göre ayı piyasası dönemlerinde bu zayıflık daha da derinleşti. XRP, 2018 Haziranında yüzde 23,8, 2022 Haziranında ise yüzde 21,5 değer kaybetti. 2021 Haziranındaki yüzde 34,4’lük düşüş ise Ripple’a karşı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan davanın etkisiyle ayrışan bir dönem olarak öne çıktı. Ripple, XRP ile bağlantılı ödeme teknolojileri geliştiren blokzincir odaklı bir şirket olarak biliniyor.

Geçmiş veriler tek başına gelecek fiyat hareketini belirlemese de mevcut teknik görünüm ve mevsimsel eğilimler, haziran boyunca aşağı yönlü baskının sürebileceğine işaret ediyor. Olası bir toparlanmanın ise bazı piyasa katılımcılarına göre temmuz ayında başlaması beklenebilir.