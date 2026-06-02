TON yüzde 15 yükseldi! Gram hamlesinin perde arkasında neler var?

The Open Network ekosisteminde açıklanan yeniden markalama planı, piyasada hızlı bir karşılık buldu. Ağın yerel varlığının kimliğinde değişikliğe gidileceğinin duyurulmasının ardından TON fiyatı birkaç saat içinde yüzde 15’ten fazla yükseldi.

Yeniden markalama kararı piyasayı hareketlendirdi

Küresel borsalardaki alım ilgisinin artmasıyla birlikte token fiyatı yaklaşık 1,95 dolardan 2,25 dolara çıktı. Haberde, yatırımcıların bu gelişmeyi katman 1 ekosisteminin yönüne ilişkin dikkat çekici bir adım olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Söz konusu yükselişin, Pavel Durov’un “Make TON Great Again” olarak adlandırılan yedi aşamalı planının dördüncü adımına denk geldiği belirtildi. Bu planın önümüzdeki aylarda kullanım alanını, geliştirici ilgisini ve pazar payını artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Pavel Durov, Telegram’ın kurucusu olarak biliniyor ve TON’un ilk dönem anlatısında öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Oylama verilerine göre haberin yazıldığı sırada yeniden markalama önerisine 1,9 milyon TON ile destek verildi; bu da toplamın yüzde 80’inden fazlasına karşılık geldi.

Toncoin adı yerini Gram’a bırakacak

Telegram ve TON’un kurucusu Pavel Durov, pazartesi günü Telegram’da yaptığı paylaşımda, “Gram, TON’un para biriminin ilk white paper’daki orijinal adıydı” ifadelerini kullandı.

Planın merkezinde, ağın yerel kripto parasının adının Toncoin’den Gram’a çevrilmesi bulunuyor. Böylece proje, ilk teknik dokümanda kullanılan isme geri dönmüş olacak. Ancak bu değişiklik yalnızca para biriminin adıyla sınırlı kalacak.

Blockchain’in adı değişmeyecek ve ağ, TON Network olarak anılmayı sürdürecek. Buna göre TON, ağın ismi olmaya devam ederken Gram ise bu ağ üzerindeki işlemlerde kullanılan yerel para biriminin adı olacak.

Kullanıcı tarafında teknik işlem gerekmeyecek

Geliştirici ekip, bu geçiş sürecinde aktif bir token değişimi ya da manuel taşıma planlanmadığını açıkladı. Kullanıcıların harici köprü kullanması, talepte bulunması veya ek teknik işlem yapması gerekmeyecek.

Cüzdan bakiyeleri, adresler, akıllı sözleşmeler ve mevcut piyasa pozisyonlarının değişmeden kalacağı belirtildi. Bu nedenle mevcut varlığı elinde tutan kullanıcıların, merkezi ya da merkeziyetsiz cüzdanlarındaki bakiyeleri açısından ek bir adım atmasına ihtiyaç duyulmadığı kaydedildi.

Topluluk yönetişimine ilişkin tam geçişin yaklaşık üç hafta içinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Haberde, bu idari düzenlemenin esas olarak isim güncellemesi niteliği taşıdığı ve marka algısını güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.