Kayıt Banner
TONCOIN (TON)

TON yüzde 15 yükseldi! Gram hamlesinin perde arkasında neler var?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TON’daki yeniden markalama planı sonrası fiyat kısa sürede yüzde 15’ten fazla yükseldi.
  • 📌 Ağın adı TON olarak kalırken yerel para biriminin adı Toncoin’den Gram’a dönecek.
  • 💬 Pavel Durov, Gram adının ilk white paper’da yer alan orijinal isim olduğunu söyledi ve $TON topluluğunda destek oranı yüzde 80’i aştı.
  • 🕒 Yaklaşık üç hafta sürmesi beklenen geçişte kullanıcıların ek teknik işlem yapmasına gerek duyulmayacak.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

The Open Network ekosisteminde açıklanan yeniden markalama planı, piyasada hızlı bir karşılık buldu. Ağın yerel varlığının kimliğinde değişikliğe gidileceğinin duyurulmasının ardından TON fiyatı birkaç saat içinde yüzde 15’ten fazla yükseldi.

İçindekiler
1 Yeniden markalama kararı piyasayı hareketlendirdi
2 Toncoin adı yerini Gram’a bırakacak
3 Kullanıcı tarafında teknik işlem gerekmeyecek

Yeniden markalama kararı piyasayı hareketlendirdi

Küresel borsalardaki alım ilgisinin artmasıyla birlikte token fiyatı yaklaşık 1,95 dolardan 2,25 dolara çıktı. Haberde, yatırımcıların bu gelişmeyi katman 1 ekosisteminin yönüne ilişkin dikkat çekici bir adım olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Söz konusu yükselişin, Pavel Durov’un “Make TON Great Again” olarak adlandırılan yedi aşamalı planının dördüncü adımına denk geldiği belirtildi. Bu planın önümüzdeki aylarda kullanım alanını, geliştirici ilgisini ve pazar payını artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Pavel Durov, Telegram’ın kurucusu olarak biliniyor ve TON’un ilk dönem anlatısında öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Oylama verilerine göre haberin yazıldığı sırada yeniden markalama önerisine 1,9 milyon TON ile destek verildi; bu da toplamın yüzde 80’inden fazlasına karşılık geldi.

Toncoin adı yerini Gram’a bırakacak

Telegram ve TON’un kurucusu Pavel Durov, pazartesi günü Telegram’da yaptığı paylaşımda, “Gram, TON’un para biriminin ilk white paper’daki orijinal adıydı” ifadelerini kullandı.

Planın merkezinde, ağın yerel kripto parasının adının Toncoin’den Gram’a çevrilmesi bulunuyor. Böylece proje, ilk teknik dokümanda kullanılan isme geri dönmüş olacak. Ancak bu değişiklik yalnızca para biriminin adıyla sınırlı kalacak.

Blockchain’in adı değişmeyecek ve ağ, TON Network olarak anılmayı sürdürecek. Buna göre TON, ağın ismi olmaya devam ederken Gram ise bu ağ üzerindeki işlemlerde kullanılan yerel para biriminin adı olacak.

Kullanıcı tarafında teknik işlem gerekmeyecek

Geliştirici ekip, bu geçiş sürecinde aktif bir token değişimi ya da manuel taşıma planlanmadığını açıkladı. Kullanıcıların harici köprü kullanması, talepte bulunması veya ek teknik işlem yapması gerekmeyecek.

Cüzdan bakiyeleri, adresler, akıllı sözleşmeler ve mevcut piyasa pozisyonlarının değişmeden kalacağı belirtildi. Bu nedenle mevcut varlığı elinde tutan kullanıcıların, merkezi ya da merkeziyetsiz cüzdanlarındaki bakiyeleri açısından ek bir adım atmasına ihtiyaç duyulmadığı kaydedildi.

Topluluk yönetişimine ilişkin tam geçişin yaklaşık üç hafta içinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Haberde, bu idari düzenlemenin esas olarak isim güncellemesi niteliği taşıdığı ve marka algısını güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

TON’da kritik isim değişikliği gündemde! %80 destek neyi işaret ediyor?

Telegram, TON tokeninin adını Gram olarak değiştireceğini açıkladı

TON yüzde 13’ten fazla yükseldi! Telegram’ın yeni hamlesinde neler var?

Toncoin’de sert yükselişten sonra fiyat 200 günlük ortalamaya döndü

Shiba Inu, Toncoin ve ZEC’de önemli destek seviyeleri test ediliyor

TON köprüsü 2026’da tamamen kapanacak: Kullanıcıların varlıklarını çekmesi için son tarih açıklandı

TON Coin için doğru zaman mı? Bitcoin nereye gidiyor?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Analistler, Bitcoin için orta vadede %20 ila %25 düşüş riski bulunduğunu açıkladı
Bir Sonraki Yazı SBI Holdings CEO’su Yoshitaka Kitao, Ripple halka arzı için yaklaşık 12 yıllık takvim öngördü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Capital B’den 5 milyar euroluk hamle! Bitcoin alımlarında yeni dönem mi başlıyor?
BITCOIN (BTC)
SBI Holdings CEO’su Yoshitaka Kitao, Ripple halka arzı için yaklaşık 12 yıllık takvim öngördü
RIPPLE (XRP)
Analistler, Bitcoin için orta vadede %20 ila %25 düşüş riski bulunduğunu açıkladı
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 69 bin dolara geriledi! Piyasada gözler zorunlu satış riskine çevrildi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Shiba Inu borsalara taşınan 407 milyar SHIB ile 0,0000054 dolar desteğine yaklaştı
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?