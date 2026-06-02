SBI Holdings CEO’su Yoshitaka Kitao, Ripple halka arzı için yaklaşık 12 yıllık takvim öngördü

Kripto para piyasasında bu hafta Ripple, Shiba Inu, MoneyGram ve Bitcoin etrafında yoğunlaşan gelişmeler öne çıktı. SBI Holdings CEO’su Yoshitaka Kitao, Ripple ekosistemine uzun vadeli bağlılıklarını yineleyerek şirket halka açıldığında Ripple Labs hisselerine 626 milyon dolar ile 1,25 milyar dolar arasında yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ancak Kitao, beklenen halka arz takviminin yaklaşık 12 yıl sürebileceğini belirtti.

Ripple tarafında uzun vadeli beklenti öne çıktı

Kitao’nun açıklamaları, XRP topluluğunda farklı değerlendirmelere yol açtı. Bir kısım yatırımcı, ana büyüme tetikleyicisinin uzun süre ötelenebileceği görüşünü dile getirirken, diğerleri Ripple’ın finansal olarak bağımsız bir yapı kurduğunu savundu. SBI Holdings, Japonya merkezli büyük bir finans grubudur ve uzun süredir Ripple ekosistemine yakın duran kurumlardan biri olarak biliniyor.

Yoshitaka Kitao, SBI Holdings’in Ripple ekosistemine uzun vadeli odaklandığını ve şirket halka açıldığında Ripple Labs hisselerine 626 milyon dolar ile 1,25 milyar dolar arasında yatırım yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Öte yandan özel ikincil piyasadaki fiyatlama, bu kadar uzun bir bekleyişi tam olarak yansıtmıyor. Ripple Labs hisseleri, halka arz hazırlıklarına ilişkin söylentilerin de etkisiyle tüm zamanlarda %376 yükselerek 136,90 dolara çıktı. İlkbaharda gerçekleştirilen 750 milyon dolarlık geri alım işlemi de şirket değerlemesini 50 milyar dolara taşıdı. Bu seviye, Citadel ve Pantera Capital’in de yer aldığı kasım ayındaki finansman turunun %25 üzerinde bulunuyor.

SHIB dar bantta sıkıştı

Shiba Inu fiyatı, Haziran 2026 başında 0,00000544 dolar civarında dar bir aralığa sıkıştı ve günlük bazda %1,45 geriledi. TradingView verilerine göre hareket, 0,00000504 ile 0,00000499 dolar arasındaki tarihi savunma bölgesinin hemen üzerinde gerçekleşiyor. Bollinger Bantları’ndaki belirgin daralma, piyasada sert yönlü bir kırılma ihtimalini gündeme taşıdı.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyat oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Bantların daralması, çoğu zaman piyasada yaklaşan sert fiyat hareketine işaret eder.

Haberde öne çıkan teknik gerekçe, mevcut fiyatların üstünde emir defterlerinde belirgin satış yoğunluğunun bulunmaması oldu. Volume Profile göstergesine göre 0,00000973 dolara kadar uzanan bölgede büyük limit satış emirleri oldukça sınırlı. Analizde, olası bir kısa pozisyon kapatması ya da yerel alım dalgasının fiyatı önce 0,00000680 dolara, ardından ana direnç olarak görülen 0,00000973 dolara taşıyabileceği belirtildi.

Analize göre SHIB için temel unsur, mevcut fiyatların üzerinde emir defterlerinde oluşan boşluk oldu; sınırlı satış emri, yukarı yönlü sıkışmayı hızlandırabilir.

Haftalık RSI göstergesinin 36,50 ile 37,09 aralığına gerilemesi de teknik görünümü destekleyen unsurlar arasında gösterildi. Ayrıca borsalardaki SHIB rezervlerinin 80,03 trilyon adede inerek çok yıllı dip seviyeye gerilemesi, satış baskısının kaynak tarafında zayıfladığı şeklinde yorumlandı.

MoneyGram, Stellar üzerinde MGUSD çıkardı

Sınır ötesi ödeme şirketi MoneyGram, dolar sabitli MGUSD adlı stabilcoinini Stellar blokzinciri üzerinde devreye aldı. Bu adım, şirketin daha önce birlikte çalıştığı Ripple çizgisinden uzaklaşıp kendi ödeme altyapısını kurumsallaştırdığı yönünde değerlendirildi. MoneyGram, dünya genelinde para transferi alanında faaliyet gösteren büyük şirketlerden biri olarak biliniyor.

MGUSD’nin ihracı Stripe’ın Bridge platformu üzerinden yürütülürken, akıllı sözleşme tarafı M0 tarafından, cüzdan güvenliği ise Fireblocks tarafından sağlanıyor. Ürün, MoneyGram uygulamasına saklamasız cüzdan yapısıyla entegre edildi. Pilot uygulama ABD’de başladı; sonraki aşamada şirketin 500 bin fiziksel noktadan oluşan ağı üzerinden küresel genişleme planlanıyor. Haberde, Ripple’ın RLUSD stabilcoini ile PayPal’ın ödeme ürünlerinin de bu alandaki başlıca rakipler arasında yer aldığı aktarıldı.

Ürün Ağ veya yapı Öne çıkan veri MGUSD Stellar ABD’de pilot başladı, 60 milyon müşterili uygulamaya entegre edildi RLUSD Haberde ağ bilgisi yer almadı 1,7 milyar dolar piyasa değerine ulaştı

Bitcoin 70 bin doların altına indi

Bitcoin, Orta Doğu’daki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından artan jeopolitik risklerle birlikte 70 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Petrol fiyatlarında düşüşü destekleyecek koşulların oluşmaması, riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı. Korku ve Açgözlülük Endeksi de 23 seviyesine inerek “aşırı korku” bölgesine düştü.

Haberde, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden %45 gerileyerek 69 bin ile 70 bin dolar arasındaki likidite bölgesine indiği belirtildi. Satış baskısında, MicroStrategy’nin 3,5 yıl sonra yaptığı ilk satışta 77 bin dolardan 32 BTC elden çıkarması ile Mt. Gox bağlantılı cüzdanlarda gerçekleşen 731 milyon dolarlık hareketin etkili olduğu ifade edildi. Ayrıca Bitcoin ETF’lerinden 10 gün boyunca toplam 3,45 milyar dolarlık çıkış yaşandığı, son üç çeyrekteki toplam çıkışın ise 6,6 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Aynı dönemde XRP’ye haftalık 60,5 milyon dolar, Solana’ya ise 1 Haziran’da 4,13 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Piyasanın gözü şimdi ABD’de açıklanacak makro verilere çevrildi. Fed Bej Kitap raporu ile ISM Hizmetler PMI verisi 3 ve 5 Haziran gündeminin merkezinde yer alırken, cuma günü yayımlanacak mayıs ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin oynaklığı artırması bekleniyor. Brent petrolün 94 doların üzerine çıkması nedeniyle, güçlü istihdam verilerinin Fed’den faiz indirimi beklentilerini zayıflatabileceği ve kripto varlıklar üzerinde ilave baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.