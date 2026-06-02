Capital B’den 5 milyar euroluk hamle! Bitcoin alımlarında yeni dönem mi başlıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Capital B, Bitcoin alımlarını büyütmek için 5 milyar euroluk yeni yetki talebini hissedar oylamasına sundu.
  • 📌 Şirketin Bitcoin varlığı, son alımlarla 17 Haziran genel kurulu öncesinde 3.139 BTC’ye yükseldi.
  • 📉 Son altı ayda Capital B hissesi yüzde 44 gerilerken, aynı dönemde $BTC fiyatında yüzde 19,4’ten fazla düşüş görüldü.
  • 🧩 Capital B alıma devam ederken, son günlerde Sequans ve Strategy gibi şirketlerden satış ve strateji değişikliği adımları geldi.
Fransa’da borsada işlem gören Bitcoin odaklı hazine şirketi Capital B, Bitcoin alımlarını hızlandırmak amacıyla hissedarlardan geniş kapsamlı yeni bir yetki talep etti. Şirket, yeni hisse ihracı ve borçlanma araçları dahil olmak üzere taze finansman imkanlarının önünü açacak bir öneriyi genel kurul gündemine taşıdı.

Hissedarlardan geniş yetki talebi

Capital B’de Bitcoin Stratejisi Yönetim Kurulu Direktörü Alexandre Laizet’in pazartesi günü X üzerinden aktardığı bilgilere göre teklif, mevcut nominal değer üzerinden 125 milyar adede kadar hisseyle 5 milyar euro sermaye artışı yapılmasını ve ek olarak 116 milyar dolarlık kredi araçlarının oluşturulmasını kapsıyor. Hissedarlar, 17 Haziran’daki birleşik genel kurul toplantısına kadar oylarını çevrim içi kullanabilecek.

Capital B yönetimi, yeni sermaye ve kredi araçları için talep edilen yetkinin Bitcoin birikimini hızlandırma hedefiyle hazırlandığını belirtti.

Capital B, bilançosunda Bitcoin tutan şirketler arasında öne çıkan yapılardan biri olarak biliniyor. Şirket, son dönemde bazı daha küçük ölçekli kurumlar ellerindeki varlıkları azaltırken ya da koruma odaklı stratejilere yönelirken alımlarını sürdürmesiyle dikkat çekti.

Bitcoin varlığı 3.139 adede çıktı

Hissedar oylamasına sunulan teklif, şirketin iki hafta önce 192 BTC’yi 15,2 milyon dolar karşılığında satın almasının ardından geldi. Bu alımda ortalama Bitcoin fiyatı 78.948 dolar olarak açıklandı ve şirketin toplam varlığı o tarihte 3.135 BTC’ye yükseldi. Capital B daha sonra pazartesi günü ayrıca 4 BTC daha aldığını duyurdu. Böylece toplam Bitcoin rezervi 3.139 BTC’ye çıktı.

Şirket, bugüne kadar yaklaşık 325 milyon dolarlık sermaye topladığını bildirdi. Bu tutara, aralarında Blockstream CEO’su Adam Back ile Paris merkezli varlık yönetim şirketi TOBAM’ın da bulunduğu stratejik yatırımcılardan sağlanan 17,8 milyon dolarlık kaynak da dahil edildi.

Açıklamanın ardından Capital B hisseleri yaklaşık yüzde 7 geriledi ve UTC ile 10.17 itibarıyla 0,56 dolardan işlem gördü. Yahoo Finance verilerine göre hissedeki son altı aylık kayıp yüzde 44’e ulaştı. Aynı dönemde Bitcoin fiyatındaki düşüş ise yüzde 19,4’ü aştı.

Sektörde baskı sürüyor

BitcoinTreasuries verilerine göre Capital B, elindeki varlık büyüklüğü bakımından en büyük 25’inci Bitcoin hazine şirketi konumunda bulunuyor. Avrupa’da ise 3.605 BTC tutan Almanya merkezli Bitcoin Group SE’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Şirketin daha agresif büyüme arayışı, sektördeki baskının sürdüğü bir döneme denk geldi. Fransa merkezli yarı iletken şirketi Sequans Communications, daha önce duyurduğu dijital varlık hazine stratejisini sonlandırdığını ve yeniden yalnızca Nesnelerin İnterneti yarı iletken büyümesine odaklanacağını açıkladı. Şirketin elinde o sırada yaklaşık 48 milyon dolar değerinde 658 Bitcoin bulunuyordu. Kalan varlıkların zaman içinde nakde çevrileceği belirtilirken, şirket hisseleri sabah işlemlerinde yaklaşık yüzde 14,5 yükseldi.

Pazartesi günü Michael Saylor’ın şirketi Strategy de imtiyazlı hisse dağıtımını finanse etmek için 32 BTC sattığını açıkladı. Bu işlem, şirketin 2022’deki vergi amaçlı satışından bu yana raporlanan ilk Bitcoin satışı olarak kayda geçti. 24 Nisan’da Nasdaq’ta işlem gören Nakamoto ise oynaklıktan düzenli gelir üretmeyi ve kurumsal BTC varlığının bir bölümünü aşağı yönlü risklere karşı korumayı hedefleyen aktif yönetilen bir Bitcoin türev programı başlattığını duyurdu. Şirket, 30 Mart tarihli bildiriminde 284 Bitcoin sattığını açıklamıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
