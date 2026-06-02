Bitcoin 69 bin dolara geriledi! Piyasada gözler zorunlu satış riskine çevrildi

Kripto para piyasasında salı sabahı dikkat çeken başlıklardan biri, piyasa yorumcusu Wazz’ın X üzerinden yaptığı değerlendirme oldu. Wazz, kriptoda zorunlu satış sürecinin henüz başlamadığını savunurken, bu çıkış Strategy’nin 32 BTC’lik satışının önemsiz olduğu yönündeki yorumlara karşı bir itiraz olarak öne çıktı.

Strategy satışı yeniden tartışma yarattı

Piyasada son günlerde sınırlı görülen bazı satışların daha büyük bir baskının habercisi olup olmadığı tartışılırken, Strategy’nin 32 BTC satışı da bu çerçevede yeniden gündeme geldi. Şirket daha önce 2022 ayı piyasasını atlatmıştı. Ancak mevcut tablo, o döneme göre daha farklı bir kurumsal yapı ortaya koyuyor. Dijital varlık hazinesi yaklaşımını benimseyen şirketlerin sayısı artarken, bu şirketlerin finansman yapılarının ne kadar dayanıklı olduğu konusunda soru işaretleri bulunuyor.

Wazz, kriptoda zorunlu satışların henüz başlamadığını belirtirken, bu görüşün Strategy’nin 32 BTC satışının önemsiz olduğu yönündeki sıcak yorumları büyük ölçüde geri plana ittiğini yazdı.

Strategy, bilançosunda yüklü miktarda Bitcoin tutmasıyla bilinen bir şirket olarak izleniyor. Bu nedenle şirketin attığı görece küçük adımlar bile piyasa tarafından yakından takip ediliyor. Haberde aktarılan değerlendirmeye göre, yükseliş dönemine göre kurgulanmış sermaye yapılarının fiyatların ters yönde hareket ettiği bir ortamda aynı dayanıklılığı gösterip gösteremeyeceği henüz netleşmiş değil.

Bitcoin diğer büyük varlıkların gerisinde kaldı

ABD hisse senedi piyasalarının açılışından yaklaşık bir saat önce Bitcoin 69.000 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatteki kayıp %4,5 oldu. Bu düşüş, Bitcoin’i gün içinde büyük kripto varlıklar arasında daha zayıf bir konuma taşıdı.

Aynı zaman diliminde Ether’de düşüş %0,5 ile daha sınırlı kaldı. Solana ise %2,5 geriledi. Bu görünüm, satış baskısının kısa vadede özellikle Bitcoin tarafında daha yoğun hissedildiğine işaret etti.

Piyasada 63 bin dolar seviyesi izleniyor

Metinde öne çıkan teknik seviyeler arasında 6 Şubat’ta görülen 60.000 dolarlık dip de yer aldı. Ancak bu hareketin oldukça kısa süreli bir aşağı yönlü fitil olarak kaldığı belirtildi. Bu nedenle piyasada olası bir dip testi için 63.000 dolar bölgesinin daha anlamlı bir eşik olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Bu çerçevede, piyasanın yalnızca tekil şirket satışlarına değil, daha geniş ölçekte bilanço baskısı oluşup oluşmayacağına odaklandığı görülüyor. Özellikle borçlanma veya karmaşık sermaye yapılarıyla dijital varlık biriktiren şirketlerin, fiyatlardaki sert geri çekilmelerde nasıl davranacağı önümüzdeki süreçte daha yakından izlenebilir.