Kripto para biriminin sürekli gelişen manzarasında, Bitcoin‘in fiyatı Pazartesi günü yaklaşık %0,50’lik hafif bir düşüş yaşayarak 29.723 dolardan işlem görürken dikkat çekmeye devam ediyor. Dinamik piyasa koşullarının ardından düzenleyici bakış açıları kriptonun geleceğini şekillendirmede çok önemli bir rol oynuyor.

BTC’de Düzenleyici Fırsatı!

Önde gelen bir kripto para borsası olan Bybit’in CEO’su Ben Zhou, düzenleyicilerin kripto endüstrisini bir krizden çok bir “fırsat” olarak gördüklerini vurgulayarak düzenleyici görünüme iyimser yaklaştı. Piyasa volatiliteli devam ederken Ben Zhou gibi endüstri liderlerinden bilgi almak, Bitcoin’in ve daha geniş kripto piyasasının geleceği hakkında değerli bakış açıları sağlayabilir.

Bybit’in CEO’su Ben Zhou, geçtiğimiz günlerde düzenleyicilerin çeşitli bölgelerde kripto para birimi endüstrisini nasıl algıladıklarına dair görüşlerini paylaşarak işbirliği ve fırsata yönelik olumlu bir değişimi vurguladı.

Bu iyimser görünüme rağmen BTC fiyatları önemli bir yukarı yönlü hareket görmedi. Zhou, Hong Kong’un kripto işletmelerini çekmeye yönelik agresif yaklaşımına ve Dubai’nin kripto paralar için gelişmiş düzenleyici çerçevesine özellikle dikkat çekti.

Bununla birlikte gelişen düzenleyici ortam nedeniyle Bybit, ABD ve Kanada gibi belirli pazarlarda zorluklarla karşılaştı ve kurallar değişirse Kanada pazarına yeniden girme planları yaptı. Pazartesi günkü teknik analiz, Bitcoin’in şu anda düşük volatilite yaşadığını ve bunun da sınırlı bir ticaret aralığında düzensiz fiyat hareketlerine yol açtığını gösterebilir.

BTC Fiyat Tahmini!

Günlük grafikte Bitcoin bir konsolidasyon aşamasında, direnç yaklaşık 31.400 dolar ve destek yaklaşık 29.600 dolar olarak belirlendi. Gözlemlenmesi gereken kritik bir faktör, Bitcoin’in kesin olarak 29.600 dolar seviyesinin üzerine çıkıp çıkamayacağı olabilir. Ayrıca kripto para birimi için bir yükseliş rallisini tetikleyip tetikleyemeyeceğidir. Öte yandan uzmanlara göre 29.600 doların altında net bir kırılma, 28.450 dolar civarındaki destek seviyelerine ve muhtemelen 27.450 dolara kadar düşebilir.

Yükseliş eğilimini kolaylaştırmak için 31.350 dolar seviyesinin aşılması, yaklaşık 32.500 dolar seviyesindeki bir sonraki önemli hedefe kapı açabilir. Bu fiyat seviyeleri göz önüne alındığında, bugünün ticaret faaliyetleri için bir dönüm noktası olarak 29.600 dolar seviyesini yakından izlemek hayati önem taşıyabilir.