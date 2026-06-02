RIPPLE (XRP)

Ripple CTO Emeritus David Schwartz, Ripple kurucusu sayılmadığını ve XRP ödemesini çok daha sonra aldığını açıkladı

  • 🚨 David Schwartz, Ripple kurucusu sayılmadığını ve XRP ödemesini ilk dönemde almadığını açıkladı.
  • 📌 Schwartz, 2011’de XRP Ledger’ı geliştiren mühendisler arasında yer aldı ancak Ripple tarafında kurucu olarak anılmadı.
  • 💬 Dolaşıma giren eski kayıtlar sonrası yapılan açıklama, $XRP çevresindeki ilk dönem tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
  • 🧭 Kronolojiye göre XRP Ledger Haziran 2012’de başladı, Ripple’ın şirketleşme süreci ise Eylül 2012’de şekillendi.
İlayda Peker
Ripple CTO Emeritus David Schwartz, X platformunda yaptığı paylaşımda, şirketin ilk dönemindeki rolüne ve XRP bazlı ödemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Schwartz, dolaşıma giren bir ekran görüntüsünde Ripple’daki çeşitli isimler ve kendilerine verilen XRP miktarlarının yer aldığını, ancak kendisinin genellikle Ripple kurucuları arasında değerlendirilmediğini belirtti.

Schwartz, şirketin başlangıcındaki konumunu anlattı

Paylaşılan görüntüde, “cryptographer 1” olarak anılan kişinin, Temmuz 2018’e kadar Ripple’ın baş kriptografı olarak görev yapan ve daha sonra şirketin teknoloji direktörlüğünü üstlenen Kaliforniya merkezli bir isim olduğu ifade edildi. Buna yanıt veren Schwartz, bu tanımın kendisine işaret ettiğini esprili bir dille dile getirdi.

“Bunlar oldukça komik. Hatta şu anda üzerimde ‘cryptographer 1’ yazılı bir tişört var.”

David Schwartz, Ripple ve XRP Ledger ekosisteminin teknik gelişiminde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Şirket içindeki son görevi CTO emeritus olarak geçiyor; bu unvan, aktif yöneticilikten ayrılmış ancak teknik itibarı ve danışman niteliği süren üst düzey isimler için kullanılıyor.

Mini sözlük: CTO emeritus, bir şirketin eski teknoloji liderine verilen onursal unvandır. Bu unvan, kişinin günlük yönetim sorumluluğunu bıraktığını ancak kurumsal ve teknik ağırlığını koruduğunu gösterir.

Bir X kullanıcısının, diğer iki kurucunun XRP bazlı ödemeleri açıklanırken Schwartz’ın neden listede yer almadığını sorması üzerine Schwartz, bu konuyu doğrudan yanıtladı. Açıklamasında, Ripple’ın kurucularından biri olarak görülmediğini ve XRP karşılığı ödemeyi şirketin ilk döneminde değil, çok daha sonra aldığını söyledi.

“Genel olarak Ripple kurucusu sayılmıyorum ve XRP karşılığında herhangi bir ödeme de çok daha sonraki bir dönemde aldım.”

XRP Ledger ile Ripple arasındaki ayrım öne çıktı

Aktarılan bilgilere göre 2011’de David Schwartz, Jed McCaleb ve Arthur Britto, Bitcoin’den ilham alarak XRP Ledger üzerinde çalışmaya başladı. Amaç, Bitcoin’in sınırlamalarını aşan, daha sürdürülebilir ve özellikle ödemeler için tasarlanmış bir dijital varlık altyapısı geliştirmekti. XRP Ledger, Haziran 2012’de kullanıma açıldı.

Bu sürecin hemen ardından Chris Larsen ekibe katıldı ve grup Eylül 2012’de önce NewCoin adıyla şirketleşti. Şirket kısa süre sonra OpenCoin adını aldı, daha sonra ise Ripple markasına geçti. Bu kronoloji, Schwartz’ın XRP Ledger’ın özgün mimarlarından biri olarak anılmasına karşın Ripple tarafında kurucu sıfatıyla değerlendirilmemesiyle örtüşüyor.

BaşlıkBilgi
2011Schwartz, McCaleb ve Britto XRP Ledger üzerinde çalışmaya başladı
Haziran 2012XRP Ledger kullanıma açıldı
Eylül 2012NewCoin kuruldu, ardından OpenCoin ve sonrasında Ripple adını aldı
Schwartz’ın pozisyonuKurucu değil, ilk teknik ekipte yer alan isimlerden biri

Şirket içindeki görev değişimi de hatırlatıldı

Schwartz, Ripple’a şirket henüz OpenCoin adıyla faaliyet gösterirken baş kriptograf olarak katıldı. 2018’de teknoloji direktörü görevine geçti. Daha sonra bu görevden ayrılarak CTO emeritus unvanını aldı. Son açıklamaları, Ripple’ın kuruluş yapısı ile XRP Ledger’ın teknik gelişimi arasında uzun süredir tartışılan ayrımı yeniden gündeme taşıdı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
