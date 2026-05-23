TON köprüsü 2026’da tamamen kapanacak: Kullanıcıların varlıklarını çekmesi için son tarih açıklandı

The Open Network (TON), uzunca bir süredir blockchain ekosisteminin önemli bir parçası olan Toncoin ve Token Bridge’in faaliyetlerinin 1 Eylül 2026’da tamamen durdurulacağını açıkladı. Duyuru, ağın erken dönemlerinde farklı blockchainler arasında varlık taşıyan bu altyapının artık misyonunu tamamladığını gösteriyor.

Kullanıcılar için son adımlar

TON ekibi, resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımla, kullanıcıların önceden gerçekleştirdiği tüm transferlerin işlendiğini; bekleyen transferlerde ise, Ethereum ve BNB Smart Chain tarafındaki işlem ücretlerinin TON tarafından karşılandığını aktardı. Kalan çekim süresi boyunca ise, yüzde bazında alınan transfer ücretlerinin tamamı sıfırlandı.

Toncoin’i Ethereum ya da BNB Smart Chain üzerinde “wrapped” şekilde tutan kullanıcıların, bu varlıkları 1 Eylül 2026’ya kadar TON ağına geri aktarması gerekiyor. Ayrıca, TON cüzdanında j-token bulunduran kullanıcıların, örneğin jUSDT, jUSDC, jDAI, jWBTC gibi köprü üzerinden alınan varlıklarını Ethereum’a geri çekmesi lazım. Köprü oracle’ları ise Haziran 2026’da staked TON bakiyelerini çekecek, ancak kapanış tarihine kadar transfer işlemlerini sürdürecek.

Tüm wrapped Toncoin sahiplerinin, belirtilen son tarihe kadar varlıklarını uygun ağlara aktarması gerektiğine özellikle dikkat çekildi.

Kapanışın nedeni: Ekosistemin olgunlaşması

Toncoin köprüsünün kapatılacağı ilk kez Nisan 2025’te kamuoyuna açıklanmıştı. Ethereum ve BNB Smart Chain’e transferler 10 Mayıs 2025 itibarıyla sonlandırılmış, köprüden varlık çekim işlemleri için ise ek süre tanınmıştı. Köprünün kurulduğu 2021 yılında Toncoin, merkezi borsalarda yer almıyor ve ekosistemde merkeziyetsiz finans altyapısı henüz oluşmamıştı. Bu yüzden köprü, erken dönemde Uniswap ve PancakeSwap gibi platformlar üzerinden TON transferi yapmak isteyen kullanıcılar için tek çözüm olmuştu.

2023 yılında köprünün V3 sürümüyle j-token transfer desteği de sunulmuştu. Ancak zamanla TON üzerinde kendi stabilcoin’i olan USDt’ın devreye girmesi ve merkeziyetsiz borsa (DEX) ekosisteminin büyümesiyle köprünün eski rolü işlevsiz hale geldi. Özellikle jUSDT’nin aşamalı olarak kaldırılması, köprü altyapısının tamamen kapatılmasını hızlandırdı.

Köprüde öne çıkan veriler ve yeni teknik seçenekler

TON, köprüyü devreden çıkarmadan önce 31.893 transferi başarıyla tamamladı ve toplamda 101 milyonun üzerinde TON tokeni hareket ettirdi. Ethereum üzerinde wrapped Toncoin, 35.694 farklı cüzdanda tutulurken 460 bini aşkın işlem kaydedildi; BNB Smart Chain tarafında ise bu rakamlar sırasıyla 113.495 kullanıcı ve 2,6 milyon işlem olarak açıklandı.

Ağ Wrapped Toncoin Sahibi İşlem Sayısı Ethereum 35.694 460.000+ BNB Smart Chain 113.495 2.600.000+

Mevcut durumda TON, LayerZero, Stargate, Symbiosis ve Rhino.fi gibi yeni nesil köprü çözümleriyle doğrudan, sarılı olmayan varlık transferlerini destekleyen entegrasyonlara sahip. Özellikle Stargate, LayerZero’nun blokzincirler arası mesajlaşma altyapısı sayesinde 80’den fazla ağ arasında anlık transfer ve ortak likidite sağlama imkanı sunuyor.

Mini sözlük: LayerZero, farklı blokzincirler arasında veri ve varlık transferini güvenli ve hızlı biçimde gerçekleştirmeyi amaçlayan, zincirler arası mesajlaşma protokolüdür. Bu sistem, çoklu ağlar arasında ortak likidite ve dinamik çapraz zincir işlemlerine olanak tanır.

Bununla birlikte, LayerZero protokolü geçtiğimiz nisan ayında yaşanan Kelp DAO sızıntısı nedeniyle eleştirilmiş, bazı platformlar ise güvenlik gerekçesiyle Chainlink’in CCIP köprüsüne geçiş yapmıştı.

TON köprüsünün mirası

Köprünün faaliyette olduğu dönemde, hiçbir ciddi güvenlik ihlali yaşanmazken, tüm transferlerin güvenli biçimde kayda geçtiği belirtildi. TON yetkilileri, modern köprü çözümleri ile kullanıcı güvenliğinin artırıldığını ve eski altyapının kapatılmasıyla birlikte ekosistemin daha yenilikçi uygulamalara odaklanabileceğini vurguluyor.