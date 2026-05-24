Binance’de TradFi vadelilerinin payı ilk kez %10’u aştı haftalık hacim 60 milyar dolara yükseldi

Binance’in geleneksel finansal varlıklara dayalı sürekli vadeli kontratları (TradFi perp), son altı ayda hızla büyüyerek haftalık 60,3 milyar doları aştı. Şirketin sunduğu 51 geleneksel finans ürünüyle ilişkilendirilmiş vadeli kontrat hacmi, tüm borsadaki toplam sürekli vadeli işlemlerin %10,3’üne ulaştı. Bu büyük artış, yatırımcıların hisse senedi, enerji ve değerli metal gibi geleneksel varlıklara kripto altyapısı üzerinden erişmeye daha fazla ilgi göstermeye başladığını ortaya koydu.

Hacim dağılımında yeni lider enerji kontratları oldu

Şubat ayında Binance’in geleneksel finans vadelilerinde aslan payı değerli metallerin elindeyken (%96), Mayıs’ta bu oran %50’ye geriledi. Enerji kontratlarının portföydeki oranı ise %30’a, pay senetlerinin oranı ise %21’e ulaştı. Bu değişim, Binance’in ürün yelpazesini çeşitlendirerek farklı varlık sınıflarında yeni sözleşmeler eklemesiyle hızlandı.

Özellikle Brent petrol vadeli işlemleri Mayıs ayında küresel spot ve vadeli piyasadaki eşdeğeri üzerinden %10,4 ile öne çıktı. Gümüş kontratları ise Mart’ta %11,5 ile zirve yaptı. Pay senetlerine dayalı ürünlerden Circle hissesi Nisan’da %9,2 pazar payına ulaştı. Tüm 51 geleneksel finans vadelisinin ortalama pazar payı ise şu anda %1,3 seviyesinde.

Binance Research ekibi, birkaç ay öncesine kadar geleneksel finans kontratlarının neredeyse sıfır paya sahip olduğunu vurgulayarak, son dönemdeki hızlı yükselişin kripto yatırımcılarının farklı piyasalara açıldığını gösterdiğini belirtti.

Bu gidişat, metal odaklı yapıdan enerji ve hisse senedi ağırlıklı bir segmente geçişin işareti. Yeni ürünler ve genişleyen yatırımcı kitlesiyle geleneksel finansal vadelilere yönelik talep dikkat çekecek şekilde artıyor.

Ay Metaller (%) Enerji (%) Hisse Senetleri (%) Şubat 96 4 0 Mayıs 50 30 21

Hisse senetlerine dayalı kontratlarda hızlı büyüme dikkat çekiyor

Mayıs ayında Nasdaq’ta işlem görmeye başlayan Nvidia rakibi CBRS, sadece dört gün içinde Binance’in geleneksel finans kontrat pazarında %1,7’lik pay yakaladı. Bellek çip üreticisi MU günde 391 milyon dolarlık hacimle, bir ay öncesine göre 35 kat fazla işlem çekti. Güney Kore ETF’si EWY, iki günde küresel spot ve vadeli hacminin %4’üne ulaşarak bu segmentteki ilginin arttığını gösterdi.

Piyasa uzmanları bu gelişmeleri, yeni pay senedi kontratlarının eklenir eklenmez yatırımcılar tarafından hızla fark edilmesine bağlıyor. Binance’in altyapısında son aylarda yaşanan bu hızlanma, küresel yatırımcıların ürüne daha yatkın hale geldiğini gösteriyor.

Mini sözlük: TradFi perp (geleneksel finans vadeli sürekli kontratı), kripto borsalarında yer alan ve hisse, emtia veya diğer geleneksel finansal varlıklarda sürekli pozisyon alınmasını sağlayan türev ürünlere verilen isim.

Binance Research tarafından yayımlanan verilere göre, 24 Mayıs haftasında 51 TradFi paritesinin toplamda 60,3 milyar dolar hacme ulaşması, enstrümanın artık piyasada deneysel olmaktan çıkıp kalıcı likidite sağlayan bir araç haline geldiğine işaret ediyor. Şirket yetkilileri, bu oranın yeni ürünler eklendikçe ve yatırımcı alışkanlıkları geliştikçe artmasını bekliyor.

Binance Research, “Geleneksel finansal vadeliler artık deneysel bir başlık olmaktan çıktı, ürün kalıcı şekilde piyasa likiditesi sağlıyor. Bu gelişim metaller, enerji ve hisse odaklı tüm segmentlerde görülüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Binance Research kimdir?

Binance Research, dünyanın en büyük kripto borsalarından Binance’in veri ve analiz departmanıdır. Piyasalardaki trendleri, işlem hacimlerini ve kullanıcı alışkanlıklarını nesnel şekilde inceleyip, yatırımcılara şeffaf bilgi sunmayı amaçlar.