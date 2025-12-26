Herkes Düşüşü Konuşurken Bu 2 Altcoin’in Grafikleri Umut Veriyor! 2026 Beklentileri!

Kripto para piyasası 2025 yılını genel anlamda zayıf bir performansla kapatmaya hazırlanırken, bazı altcoinler teknik ve zincir üstü verilerle 2026’nın ilk çeyreğine dair güçlü toparlanma sinyalleri veriyor. Özellikle merkeziyetsiz oracle çözümleriyle öne çıkan Chainlink ile “dijital gümüş” olarak anılan Litecoin, yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor. Daralan volatilite, uzun vadeli destek bölgeleri ve değerleme metrikleri, bu iki varlıkta sert fiyat hareketlerinin kapıda olabileceğine işaret ediyor.

Daralan Formasyonlar ve Değerleme Sinyalleri Öne Çıkıyor

Chainlink cephesinde haftalık grafikler, fiyatın uzun süredir devam eden bir sıkışma formasyonu içinde hareket ettiğini gösteriyor. Son iki yıldır defalarca test edilen yükselen trend çizgisi, 12–14 dolar bandında güçlü bir destek oluşturuyor. Bu bölge aynı zamanda düşen tepe direnciyle birleşerek klasik bir üçgen yapısı meydana getiriyor. Teknik analizde bu tür yapılar, genellikle yönlü ve sert kırılımlarla sonuçlanıyor.

Momentum tarafında ise haftalık RSI göstergesi 30’lu seviyelerin ortasında tutunuyor. Bu alan, 2024 ortasından bu yana daha önce de yukarı yönlü tepkilerin başladığı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Zincir üstü veriler de teknik görünümü destekliyor. Chainlink’in MVRV Z-Score göstergesi yeniden “yeşil bölgeye” gerilemiş durumda. Bu durum, varlığın tarihsel olarak aşırı değerli değil, aksine görece ucuz olduğunu düşündürüyor. Satış baskısının zayıflaması halinde, fiyatın 23–24 dolar aralığına doğru yüzde 90’a varan bir toparlanma potansiyeli konuşuluyor.

Litecoin tarafında ise tablo benzer şekilde temkinli iyimserlik içeriyor. Fiyat, 2022 ayı piyasasından bu yana korunan yükselen kanalın alt bandına yakın seyrediyor. 75–80 dolar aralığı, geçmişte güçlü bir birikim bölgesi olarak çalışmıştı. Haftalık RSI’ın yine 30’lu seviyelerde dengelenmesi, sert bir düşüşten ziyade yataylaşma ve olası tepki hareketine işaret ediyor. Yapısal olarak kanal desteği korunduğu sürece, orta vadeli yükseliş trendinin bozulmadığı değerlendiriliyor.

Zincir Üstü Göstergeler ve Piyasa Gündemi Ne Söylüyor?

Litecoin için öne çıkan bir diğer veri, Pi Cycle Top göstergesi. Tarihsel olarak LTC fiyatı, 111 günlük basit hareketli ortalamanın oldukça altına sarktığında, bunu hızlı “rahatlama rallileri” izlemişti. Şu an fiyat, 98–100 dolar civarındaki bu ortalamanın belirgin şekilde altında bulunuyor. Bu da 2026’nın ilk çeyreğinde 80–100 dolar bandına doğru bir normalleşme ihtimalini gündeme getiriyor.

Öte yandan piyasadaki genel haber akışı da altcoinler açısından tamamen olumsuz değil. Son günlerde ABD’de spot Ethereum ETF’lerine yönelik işlem hacimlerinin artması ve bazı kurumsal fonların altyapı odaklı projelere ilgisini sürdürmesi, zincir üstü çözümler sunan projelere dolaylı destek sağlıyor. Ayrıca Asya merkezli bazı borsaların, Litecoin için yeni türev ürünler listeleyeceğine dair haberler de likidite beklentilerini canlı tutuyor.

Sonuç olarak genel piyasa havası karamsar olsa da, hem Chainlink hem de Litecoin için teknik yapı ve zincir üstü göstergeler, risk-getiri dengesinin yukarı yönlü fırsatlar sunduğunu gösteriyor. Elbette bu senaryoların gerçekleşmesi, makro koşullar ve Bitcoin’in yönüyle yakından ilişkili. Ancak mevcut veriler, sabırlı yatırımcılar için 2026’nın ilk aylarının hareketli geçebileceğine işaret ediyor.