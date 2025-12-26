Bitcoin’de Daha Kötüsü mi Geliyor? Ünlü Analist Dip İçin Tarih Verdi

Bitcoin, Noel sonrasında da yatay seyrini korurken piyasa duyarlılığı temkinli kaldı ve kurumsal katılımın zayıfladığına dair işaretler öne çıktı. Analist Doctor Profit, ayı döngüsü içinde olunduğunu ve bu döngünün uzun sürebileceğini, dibin Eylül–Ekim 2026 döneminde oluşabileceğini iddia etti. X’te paylaştığı değerlendirmede USDT varlığını bankacılık sistemine taşıdığını, likit kripto para tutmadığını ve kısa vadeli bir yükseliş ihtimali görse de ana yönü aşağı okuduğunu belirtti.

Doctor Profit: Ayı Döngüsü Uzayabilir

Doctor Profit’e göre mevcut piyasa şartları kripto para tarafında likit pozisyon taşımayı desteklemiyor ve düşüş fazı aylar boyunca sürebilir. Analist kalan USDT’yi bankaya çektiğini ve sıfır likit kripto para ile beklemede kaldığını açıkladı. Portföy tarafında en büyük pozisyonları arasında 115.000–125.000 dolar bandından açılmış bir BTC short ile yaklaşık 85.000 dolar seviyesinden alınmış orta ölçekli BTC ttuğunu paylaştı.

Takvim tarafında Doctor Profit, olası kısa vadeli toparlanmanın 107.000 dolara uzanabileceğini, ardından bir sonraki aşağı yönlü bacağın Şubat–Mart döneminde gelebileceğini söyledi. Eylül–Ekim 2026 aralığını “dip” için öne çıkarması Noel günündeki yatay görünüm, temkinli hava ve kurumsal ilginin düşük kalmasıyla birlikte okunduğunda uzun soluklu bir zayıflık senaryosunu güçlendiriyor.

100.000 Direnci, 56.000 Desteği ve 40.000 Dolara Kadar Geri Çekilme Riski

Blockchain içi tarafta CryptoQuant, 100.000 doların BTC için kısa vadeli ana direnç olarak öne çıktığını belirtti. Bunun arkasında kısa vadede büyük yatırımcıların ve Binance kullanıcılarının maliyet kümelenmesinin 100.000 dolar çevresinde yoğunlaşması yer alıyor. 155 günden kısa süreyle BTC tutan “yeni balinaların” ortalama maliyetinin yaklaşık 100.500 dolarda. Bu bölge kar alımı ile yeni alım iştahının kısa vadeli yönü belirleyebileceği kritik bir denge bölgesi konumunda.

Aşağıda ise Binance spot kullanıcılarının ortalama maliyetinin 56.000 dolar civarında bulunduğu ve olası uzun ayı döneminde önemli bir destek dibi oluşturabileceği kaydedildi. 155 günden uzun süreyle tutan uzun vadeli balinaların ortalama maliyetinin yaklaşık 40.000 dolar seviyesinde kalması bu grubun hala ciddi karda olduğuna ve son dönemdeki kar satışlarına katkı verme ihtimaline işaret ediyor.

Teknik cephede analist Ali Martinez, 50 haftalık basit hareketli ortalamanın geçmiş döngülerde kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Martinez’e göre önceki döngülerde bu seviyenin kaybı ortalama yüzde 54’lük düşüşle sonuçlandı. Bu da mevcut fiyatlara uygulandığında 40.000 dolar bölgesine kadar geri çekilme olasılığını gündeme getiriyor. Martinez, ani bir çöküş çağrısı yapmasa da seviyenin yeniden kazanılamamasının aşağı yönlü baskıyı uzatabileceği uyarısında bulundu.