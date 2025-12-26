2026’nın İlk Çeyreğinde 100 Milyar Doları Zorlayabilecek 2 Altcoin Açıklandı

Yılın sonuna yaklaşılırken kripto para piyasasında gözler 2026’nın ilk çeyreğine çevrildi. Uzman ve analist görüşlerine göre önümüzdeki dönemde piyasa değeri 100 milyar dolar seviyesine ulaşma potansiyeli taşıyan iki altcoin öne çıkıyor. Solana ve Cardano için yapılan analizler, teknik gelişmeler, kurumsal kullanım sinyalleri ve düzenleme beklentileri fiyatlama üzerinde belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

Solana’da Teknik Dönüşüm ve Kurumsal İvme Aynı Anda Çalışıyor

Solana’nın mevcut piyasa değeri yaklaşık 68 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve 100 milyar dolar eşiği için görece sınırlı bir yükseliş alanına ihtiyaç duyuyor. Yapılan analizlere göre bu hedefi mümkün kılan en önemli unsur 2026’nın başında test sürecinden çıkması beklenen Alpenglow protokol güncellemesi. Söz konusu güncelleme işlem kesinleşme süresini saniyelerden milisaniyelere indirirken ağın blok kapasitesini de kayda değer ölçüde artırmayı hedefliyor.

Teknik taraftaki bu dönüşüm Solana’yı özellikle merkeziyetsiz finans ve kurumsal uygulamalar açısından daha rekabetçi bir konuma taşıyabilir. Geçmişte Ethereum’un The Merge sürecinde görüldüğü gibi, büyük ölçekli altyapı güncellemeleri piyasa algısında önemli kırılmalar yaratabiliyor. Uzmanlar benzer bir algı değişiminin Solana için de masada olduğunu değerlendiriyor.

Kurumsal cephedeki gelişmeler de bu tabloyu destekliyor. İki ABD bankasının USD Coin işlemlerini Solana ağı üzerinde uzlaştırmaya başlaması ağın finansal sistemlerle entegrasyonunda yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor. Visa’nın stablecoin tarafındaki çalışmalarını Solana ekosistemiyle sürdürme niyeti de kurumsal güvenin somut göstergeleri arasında yer alıyor.

Cardano’da Midnight ve Düzenleme Beklentisi Uzun Vadeli Hikayeyi Besliyor

Cardano cephesinde tablo daha iddialı fakat potansiyeli yüksek bir senaryoya dayanıyor. Yaklaşık 12.7 milyar dolarlık piyasa değeriyle 100 milyar dolar seviyesine ulaşmak için daha güçlü bir fiyat hareketi gerekiyor. Buna rağmen uzmanlar son dönemde altcoin’in ağı üzerinde şekillenen gelişmelerin bu ihtimali tamamen dışlamadığını vurguluyor.

Odak noktalarından biri Cardano’nun gizlilik odaklı yan Blockchain‘i Midnight. Midnight’ın Solana ile kurmayı planladığı köprü sayesinde yaklaşık 95 milyar dolarlık merkeziyetsiz finans likiditesine erişim hedefleniyor. Her ne kadar bu yapı zamanla ADA coin’den bağımsız bir ilgi alanı oluşturabilecek olsa da geliştirici ve kullanıcı trafiğini Cardano ekosistemine çekme potansiyeli dikkat çekiyor.

Düzenleyici tarafta ise ABD’de gündemde olan CLARITY Yasası öne çıkıyor. Yasanın Senato sürecine girmesiyle birlikte ADA’nın emtia olarak daha net bir çerçeveye kavuşabileceği beklentisi oluşmuş durumda. Bu sürecin uzun süredir konuşulan Cardano ETF’lerinin onayı için zemin hazırlayabileceği ve olası bir ETF haberinin fiyatlama üzerinde güçlü bir etki yaratabileceği değerlendiriliyor.