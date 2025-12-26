KRİPTO PARA BORSALARI

FTX Davasında Sürpriz Gelişme: Beklenenden Aylar Önce Serbest Kalıyor

Özet

  • Caroline Ellison, BoP kayıtlarına göre 21 Ocak 2026’da federal gözetimden çıkacak ve denetimli serbestlik kapsamında kalacak.
  • Ekim 2025’ten beri topluluk gözetiminde bulunan Ellison’ın erken çıkışında iş birliği ve iyi hal kredileri etkili görünüyor.
  • Bankman-Fried ise af arayışını sürdürürken BoP tahliye tarihi Eylül 2044 olarak listeleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Eski Alameda Research eş CEO’su Caroline Ellison’ın ABD federal sistemindeki ceza süreci sona yaklaşırken, Federal Cezaevleri Bürosu (BoP) kayıtlarına göre 21 Ocak 2026 tarihinde federal gözetimden tamamen çıkması bekleniyor. FTX‘in kripto para imparatorluğunun 2022’deki çöküşüne bağlanan dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını Aralık 2022’de kabul eden Ellison, savcılıkla iş birliği yaparak Sam Bankman-Fried aleyhine ifade vermişti. 31 yaşındaki yönetici iki yıllık cezasının kalan bölümünü Ekim 2025’ten beri topluluk gözetiminde geçiriyor ve çıkış tarihi tam süreye kıyasla yaklaşık 10 ay öne çekildi.

İçindekiler
1 Ellison’ın Tahliye Takvimi
2 FTX Çöküşünün Arka Planı: SBF Cephesindeki Gelişmeler

Ellison’ın Tahliye Takvimi

BoP kayıtları Ellison’ın federal gözetimden tamamen ayrılacağı tarihin 21 Ocak 2026 olduğunu gösteriyor. Business Insider’ın haberine göre Ellison, Ekim 2025’te Connecticut’taki federal hapishaneden alınarak topluluk gözetimi kapsamına taşındı. Böylece cezanın son aşamasını daha düşük güvenlikli bir şekilde sürdürdü. Ellison’ın iki yıllık hapis cezası Kasım 2024’te başlamıştı. Planlanan Ocak 2026 çıkışı nominal süreye göre yaklaşık 10 aylık bir erken bitişe işaret ediyor.

Erken çıkışın “iyi hal” benzeri infaz kredileriyle bağlantılı olabileceği değerlendiriyor. Ellison’ın FTX soruşturmasında iş birliği yapması ve savcılık makamına destek vermesi infaz sürecinde lehe değerlendirilen unsurlar arasında gösteriliyor. Ayrıca Ellison’ın serbest kalmasının ardından denetimli serbestlik koşullarına tabi kalacağı belirtiliyor.

Ellison’ın hukuki kısıtları hapisle sınırlı değil. Ayın başında Ellison kamu şirketlerinde veya kripto para borsalarında yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasını engelleyen 10 yıllık bir yasağı kabul etti. Bu yasak ilerleyen dönemde kurumsal pozisyonlara dönüş ihtimalini önemli ölçüde daraltıyor.

FTX Çöküşünün Arka Planı: SBF Cephesindeki Gelişmeler

Ellison, 2022’de FTX borsasının çöküşüne uzanan süreçte dolandırıcılık ve komplo suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve Aralık 2022’de suçunu kabul etti. Süreçte savcılarla iş birliği yaparak FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’ın yargılamasında tanıklık etti. Bankman-Fried daha sonra suçlu bulundu ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ellison’ın cezası ise ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan tarafından Eylül 2024’te verildi ve mahkeme 11 milyar dolarlık müsadere hükmü kurdu.

FTX iflas masasının CEO’su John J. Ray III, Eylül ayında mahkemeye sunulan bir dosyada Ellison’ın borçlu şirketlere “değerli yardım ve iş birliği” sağladığını, alacaklıların yararına yüz milyonlarca dolarlık varlığın geri kazanımına katkı verdiğini söyledi. Ellison’ın soruşturmayı kolaylaştıran yaklaşımının ceza infazına da yansıdığı görüşünü güçlendiriyor.

Bankman-Fried cephesinde ise farklı bir rota izleniyor. Bankman-Fried, ABD Başkanı Donald Trump’tan af/merhamet talebi için aktif biçimde girişimde bulundu. Trump’ın eski Binance CEO’su Changpeng Zhao gibi bazı isimleri affettiği ifade ediliyor. Bankman-Fried, mahkumiyetine itiraz sürecini sürdürürken tutuklanmasının “anti-kripto” Biden yönetiminin siyasi misillemesi olduğunu öne sürdü. BoP sitesine göre Bankman-Fried’ın tahliye tarihi Eylül 2044 olarak görünüyor.

