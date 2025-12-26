125 Milyon “Evet” Oyu: Popüler Altcoin’in Ekonomisi Kökten Değişti

Popüler altcoin Uniswap‘ın yönetişimi, “UNIfication” adı verilen kapsamlı öneriyi ezici çoğunlukla kabul ederek protokol ekonomisinde deflasyon odaklı yeni bir döneme geçti. Oylamanın kapanmasının ardından Uniswap kurucusu Hayden Adams, X hesabından desteğin yüzde 99,9 seviyesinde gerçekleştiğini paylaştı. Kabul kararı işlem ücretlerinin bir bölümünü likidite sağlayıcılarından protokole yönlendirip UNI coin’in arzını yakım yoluyla azaltan “fee switch” mekanizmasını devreye alıyor. Karar ayrıca Unichain kaynaklı net sequencer ücretlerinin de aynı yakım sistemine aktarılmasını kapsıyor.

UNIfication ile Ücret Akışında Deflasyon Odaklı Mimari

UNIfication önerisi Uniswap protokolündeki ücret dağılımını yeniden kurguluyor. Buna göre daha önce tamamı likidite sağlayıcılarına giden işlem ücretlerinin bir kısmı artık protokol kasasına yönlendirilecek ve sürekli biçimde UNI coin yakımında kullanılacak. Ek olarak Unichain üzerinden oluşan net sequencer ücretleri de yakım mekanizmasına aktarılacak. Tasarlanan döngüde protokol kullanımı arttıkça yakılan UNI miktarı artacak. Bu da altcoin’in dolaşımdaki arzının zaman içinde azalmasını sağlayacak.

Oylama sonuçları yönetişim tarafındaki güçlü mutabakatı gösterdi. Adams’ın paylaştığı verilere göre 125 milyon adetten fazla coin “evet” yönünde kullanılırken, yalnızca 742 adet coin “hayır” verdi. Öneri Uniswap Labs ile Uniswap Vakfı tarafından Kasım ayında ortak biçimde sunulmuştu.

Gary Gensler dönemindeki SEC kaynaklı yasal mücadeleler ve düzenleme baskısının ardından Uniswap için koşullar farklılaştı ve DeFi tarafının ana akıma geçişte bir eşik noktasına ulaşıldı. Adams, Uniswap protokolünün coin işlemlerinin “birincil adresi” olabileceğini savunarak yaklaşımın önümüzdeki on yılın büyüme zeminini kurduğunu ifade etti.

100 Milyon Adetlik UNI Coin Yakımı Yapılacak

Kabul sonrası süreçte iki günlük bir timelock devreye girecek. Süre tamamlandığında protokol 100 milyon adet UNI’yi yakacak. Yakım miktarı “fee switch” mekanizmasının coin lansmanından itibaren etkin olması halinde yakılmış olabilecek tahmini hacme dayanıyor. Böylece yeni model başlangıçtan itibaren öngörülen deflasyon fikrini geriye dönük bir düzeltme mantığıyla görünür hale getiriyor.

Öneri yalnızca ücret akışı ve yakımla sınırlı değil. Operasyonel yapıda da konsolidasyon hedefliyor. Uniswap Vakfı ekipleri ve sorumluluklarının Uniswap Labs tarafına taşınması planlanıyor. Uniswap Labs’in arayüz, cüzdan ve API hizmetlerinden ücretlerin kaldırılacak. Protokol geliştirmesi ve ekosistem genişlemesi için UNI ile finanse edilen yıllık bir büyüme bütçesi kurulması da paketin parçası.