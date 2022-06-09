Popüler altcoin’lerden Avalanche (AVAX), Türk yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği geleceği parlak bir kripto para birimi olarak görülüyor.

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6,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 15. kripto para konumunda bulunan Avalanche (AVAX), Türk yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği geleceği parlak bir kripto para birimi olarak görülüyor. Peki, uzman isimler AVAX konusunda ne düşünüyor ve AVAX’ın Türk Lirası cinsinden fiyat grafikleri ne durumda?

AVAX Yıl Sonu Hedefleri

Aslında AVAX oldukça iyi bir yükseliş grafiği sergiledikten sonra 2022 yılında tüm kripto para piyasası ile birlikte bir düşüş yaşadı. AVAX tüm zamanlar rekorunu 21 Kasım 2021’de 146 dolar ile gördü ve sonrasında yaşadığı düşüşler ile yazının hazırlandığı sırada 24 dolar bandında işlem görüyor.

AVAX’ın yeni bir rekor kırabilmesi içinde yaklaşık olarak yüzde 85 artış yaşaması gerekiyor. Ancak analistlere göre bunun için öncelikle lider kripto para biriminde ciddi bir toparlanma olması gerekiyor.

Buna ek olarak kripto para piyasasında belirsizliklerin devam ettiğini ve BTC’nin 29.000 dolar ile 32.000 dolar bandında sıkıştığını unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla BTC’de her ne kadar yıl sonunda yükselişler bekleniyor olsa da bunun kesin olmadığını belirtmekte fayda var.

Bu sebeplerle analistler AVAX için de net yıl sonu tahminlerinde bulunmuyor. Ancak bir yükseliş başlaması halinde AVAX’ın ilk olarak 50 dolarlık psikolojik direnci test edebileceği ifade ediliyor. Ralli sürecinde 80 doların da bir direnç olabileceği düşünülüyor.

AVAX TL Rekoru

Grafiklere bakıldığında AVAX’ın TL bazında rekorunun 21 Kasım 2021’de 47,9 TL ile görüldüğünü ifade edebiliriz. Yazının kaleme alındığı sırada ise AVAX, 429 dolar bandında işlem görüyor.

Bu noktada TL bazında yatırım yapan yatırımcıların TL/USD paritesinin önemli olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.