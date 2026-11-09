NYSE, tokenleştirilmiş hisse platformu için Avalanche’ı seçti

Avalanche’ın yerel tokeni AVAX, New York Borsası’nın tokenleştirilmiş hisselerin günün her saati işlem görebileceği yeni platformunda Avalanche blokzincirini kullanmayı planladığını açıklamasının ardından pazartesi günü sert yükseldi. Gün içinde yüzde 10’a kadar çıkan AVAX, piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para arasında en güçlü performansı gösterdi.

AVAX fiyatı ve ağ verileri yükseldi

CoinGecko verilerine göre AVAX daha sonra 8,86 dolara çekildi ancak günlük kazancı yüzde 8’in üzerinde kaldı. Tokenin piyasa değeri yaklaşık 3,95 milyar dolar seviyesinde bulunurken, son 24 saatteki işlem hacmi 439,7 milyon dolara ulaştı. DeFiLlama verileri, Avalanche ağındaki toplam kilitli varlığın 633 milyon dolara çıktığını ve son 24 saatte yüzde 4 arttığını gösterdi.

NYSE dijital ihraç birimi başkanı Dennis Lee, hisse senetlerinde sundukları imkanları blokzincir teknolojisiyle genişletmeyi değerlendirdiklerini ve her iş için en uygun teknolojiyi seçtiklerini söyledi.

NYSE, ocak ayında bu platforma ilişkin planlarını ilk kez duyurmuştu. Eylülde Ava Labs, borsanın yaklaşık bir yıl boyunca Avalanche üzerinde testler yürüttüğünü açıklamıştı. Nihai tercihin Avalanche olduğu ise pazartesi günü netleşti. Ava Labs, Avalanche ekosistemini geliştiren şirket olarak biliniyor.

Platform 2026 sonundan önce devreye girebilir

Planlanan platform, yatırımcıların hisse senetlerinin dijital sürümlerini farklı blokzincirler üzerinde alıp satmasına imkan tanıyacak. Avalanche ise bu işlemlerin kaydını tutacak ve takas sürecinin tamamlanmasına yardımcı olacak. ABD’de geleneksel hisse piyasaları hafta içi belirli saatlerde açık kalırken, işlemlerin sonuçlanması çoğu zaman en az bir iş günü sürüyor. Yeni yapı, daha hızlı takas ve piyasa saatleri dışında işlem hedefiyle öne çıkıyor.

Dennis Lee, yeni dijital işlem platformunun farklı blokzincirlerde listelenen hisseleri destekleyeceğini, işlemleri kaydeden ve sonuçlandıran altyapının ise hızlı, güvenilir, maliyetleri öngörülebilir ve katılımı kontrol edilebilir olması gerektiğini, Avalanche’ın bu koşulları karşıladığını belirtti.

The Wall Street Journal’ın aktardığı takvime göre platform, düzenleyici onayların alınması halinde 2026 sonundan önce faaliyete geçebilir. Ava Labs iş geliştirme direktörü John Nahas, NYSE ekibiyle ilk görüşmelerin yaklaşık bir yıl önce başladığını, sürecin beklenenden hızlı ilerlediğini ve bunun blokzincirin finansal altyapıda daha merkezi bir rol üstlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Wall Street blokzincir tabanlı hisse işlemlerine yöneliyor

Bu adım, büyük finans kuruluşlarının hisse işlemlerini hızlandırmak ve 24 saat erişilebilir hale getirmek için blokzincir tabanlı çözümlere yöneldiği dönemde geldi. Eylülde Nasdaq, tokenleştirilmiş hisseler geliştirmek amacıyla Kraken’ın ana şirketi Payward’a 100 milyon dolarlık yatırım planını duyurmuştu. Söz konusu projenin 2027’nin ikinci çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

ABD menkul kıymet işlemlerinin takasında kritik rol oynayan DTCC de ekimde, geleneksel menkul kıymetlerin dijital tokene dönüştürülmesine imkan tanıyan bir hizmet başlattı. DTCC, düzenlenmiş çerçeve içinde güvenilir piyasa altyapısıyla desteklenen tokenleştirilmiş menkul kıymetler için temel oluşturmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Avalanche tarafında da geleneksel finans varlıklarını ağa taşıma yönündeki girişimler sürüyor. Japon finans teknolojisi şirketi Progmat, temmuz ayında 452 milyar yenin üzerindeki dijital menkul kıymeti Avalanche’a özel bir blokzincire taşıdığını açıklamıştı. Eylülde ise Aave Labs, finans kuruluşlarının tokenleştirilmiş varlıkları teminat göstererek Tether’in USAT stabilcoinine erişebileceği bir borç verme hizmeti planını paylaşmıştı.