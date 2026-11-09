BINANCE

Kuzey Kore bağlantılı grup çalıntı fonları meme tokenlarla taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor, çalıntı fonların bir bölümünü $NEAR üzerinde meme tokenlarla taşıdı.
  • 📌 Elliptic, 5 ile 7 Kasım 2026 arasında oluşturulan altı token üzerinden 117.000 NEAR aktarıldığını açıkladı.
  • 🧭 Şirket, 2025’te Bybit saldırısından sonra benzer modelin Tron’da da en az 24 milyon dolar için kullanıldığını bildirdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubunun, Binance’den çalınan fonların bir bölümünü yeni oluşturulan meme tokenlar üzerinden hareket ettirdiği bildirildi. Blokzincir analiz şirketi Elliptic, yöntemin özellikle NEAR ve Tron üzerinde kullanıldığını, benzer bir örneğin Solana ağında da görüldüğünü açıkladı.

İçindekiler
1 NEAR üzerinde altı token oluşturuldu
2 İşlemlerin büyük bölümü bir gün içinde tamamlandı
3 Benzer model daha önce de kullanıldı

NEAR üzerinde altı token oluşturuldu

Elliptic’in bulgularına göre grup, 5 ile 7 Kasım 2026 arasında NEAR üzerinde en az altı token çıkardı: FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI ve SINU. Her bir tokenın oluşturulmasının yaklaşık 25 NEAR, yani yaklaşık 90 dolara mal olduğu kaydedildi. NEAR, geliştiricilere yönelik bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve düşük maliyetli işlemlerle öne çıkıyor.

Elliptic, fonların işaretlenmeden önce taşınmasının zamana karşı bir yarış olduğunu, bu nedenle saldırganların iz sürmeyi yavaşlatan yöntemlere yöneldiğini belirtti.

Şirkete göre saldırganlar, her tokenı merkeziyetsiz bir borsadaki likidite havuzunda NEAR ile eşleştirdi. Çalıntı NEAR tutan cüzdanlar bu havuzlara varlık yatırarak yeni tokenları aldı. Ardından ikinci bir cüzdan grubu bu tokenları yeniden havuza sattı ve karşılığında NEAR çekti. Böylece çalıntı varlıkları tutan cüzdanlarla alıcı cüzdanlar arasında doğrudan bir transfer oluşmadı.

Elliptic, bu yapının alıcı cüzdanları sıradan bir işlemden kar elde etmiş kullanıcılar gibi gösterdiğini aktardı. Şirket, zincir üstü kayıtların açık kalmaya devam ettiğini, ancak bu tekniğin fonların izini sürme sürecini yavaşlattığını vurguladı.

İşlemlerin büyük bölümü bir gün içinde tamamlandı

Altı tokenın tamamında ilk satışın lansmandan sonraki üç saat içinde gerçekleştiği, işlem hacminin en az yüzde 75’inin ise bir gün içinde oluştuğu belirtildi. 8 Kasım’dan sonra bu tokenlarda işlem görülmedi. Yaratıcı cüzdanların dördü aynı gün kalan likiditeyi havuzlardan çekti.

Toplamda 117.000 NEAR, yani yaklaşık 421.000 dolar bu yöntemle taşındı. Bu tutarın büyük kısmı daha sonra stabil kripto paralara ya da zincirler arası köprülere yönlendirildi. Elliptic ayrıca altı token yaratıcı cüzdanından beşinin, bir önceki tokenı yeni lansmandan 2 ila 13 dakika önce satan bir cüzdandan fon aldığını, böylece operasyonun kendi kendini finanse ettiğini belirledi.

Elliptic, uyum ekiplerine özellikle yeni oluşturulmuş tokenların yer aldığı likidite havuzlarından gelen fonları daha yakından inceleme çağrısı yaptı.

Benzer model daha önce de kullanıldı

Elliptic, aynı yöntemin 2025’te Bybit’e yönelik saldırının ardından Tron üzerinde de kullanıldığını ve o süreçte en az 24 milyon doların taşındığını bildirdi. O olayda saldırganlar değersiz bir tokenı stabil kripto parayla eşleştirmişti.

Binance olayında ise 2 Kasım’da Tron üzerinde benzer bir token tespit edildi. 3 Kasım’da çalınan SOL varlıklarının Solana ağında işlem hacmi düşük mevcut tokenlara dönüştürüldüğü, ardından bu tokenların USDC karşılığında satıldığı kaydedildi.

Elliptic, çalınan fonların yalnızca küçük bir bölümünün şimdiye kadar meme tokenlar üzerinden geçtiğini de ekledi. Yaklaşık 11,8 milyon NEAR henüz hareket ettirilmedi. NEAR fiyatı 3,60 dolar seviyesinde bulunurken bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 42,4 milyon dolara denk geliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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