BITCOIN (BTC)

Bitcoin 75 bin doların üzerine çıktı, Nasdaq yükselişi destek verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 75 bin doların üzerine çıktı ve teknoloji hisselerindeki toparlanmadan destek aldı.
  • 📈 Nasdaq pazartesi günü yüzde 2,5'in üzerinde yükselirken $BTC de 73 bin 500 dolardan tepki verdi.
  • 🛢️ WTI petrol fiyatı 1 Eylül'den bu yana en düşük seviye olan 86,19 dolara inerken riskli varlıklar rahatladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Bitcoin, ABD piyasalarının haftanın ilk işlem gününde açılmasının ardından yeniden 75 bin doların üzerine çıktı. Teknoloji hisselerinde görülen toparlanma, hafta sonu baskı altında kalan kripto para piyasasına da kısmi destek sağladı.

İçindekiler
1 Teknoloji hisselerindeki alımlar etkili oldu
2 Petrol fiyatlarındaki düşüş riskli varlıklara alan açtı
3 Teknik görünümde 67 bin 755 dolar olasılığı masada

Teknoloji hisselerindeki alımlar etkili oldu

TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi pazartesi günü yüzde 0,8 yükseldi. Fiyat pazar günü 73 bin 500 dolara kadar inmişti. Bu seviye, 21 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük nokta olarak kayda geçti.

Piyasalardaki zayıflık, Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang’ın Çin istihbaratının hedefi olmuş olabileceğine dair iddialarla aynı dönemde öne çıktı. Pekin yönetimi bu iddiayı reddetti. Nvidia hissesi gün içi erken işlemlerde yaklaşık yüzde 6 düşerek 170,24 dolara geriledi, ardından toparlanarak seans içinde 179,92 dolara kadar çıktı. Nvidia, yapay zeka çipleriyle küresel teknoloji piyasalarında belirleyici ağırlığa sahip şirketler arasında yer alıyor.

Yorkville Ives & Co. kıdemli yöneticisi Dan Ives, bu sürecin Jensen Huang açısından ciddi bir itibar baskısı yaratabileceğini ve Nvidia hissesi üzerinde kalıcı bir yük oluşturabileceğini söyledi.

Buna karşın yatırımcılar, teknoloji hisselerindeki geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirdi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi, ABD seansının ilk saatinde yüzde 2,5 ile yüzde 2,6 arasında yükseldi ve Nvidia çevresindeki tartışmaların ötesine geçen bir görünüm sergiledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş riskli varlıklara alan açtı

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme de hisse senetleri ve Bitcoin üzerinde rahatlatıcı bir etki yarattı. ABD tipi ham petrol WTI gün içinde varil başına 86,19 dolara kadar indi. Bu seviye 1 Eylül’den bu yana en düşük düzey oldu. Daha sonra fiyat yaklaşık 88,20 dolara toparlandı.

Ekonomist Robin Brooks, Suudi Arabistan’ın Doğu Batı Boru Hattı’na eylülde düzenlenen saldırının ardından altın, Bitcoin ve S&P 500 ile petrol arasında negatif korelasyon görüldüğünü yineledi.

Robin Brooks, bu korelasyon zamanla zayıflasa bile petrol fiyatlarındaki düşüşün bu tür riskli varlıkları desteklemesinin makul göründüğünü vurguladı.

Teknik görünümde 67 bin 755 dolar olasılığı masada

Bitcoin pazartesi günü 21 haftalık ve 50 haftalık basit hareketli ortalamalar arasında dar bir bantta işlem gördü. Bu seviyeler sırasıyla 73 bin 78 dolar ve 75 bin 492 dolar olarak izlendi.

Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan, mevcut piyasa yapısında daha aşağı yönlü bir test ihtimalinin sürdüğünü belirtiyor. Alan, makro görünüm ve sığ emir defterleri nedeniyle fiyatın 200 haftalık basit hareketli ortalamaya, yani 67 bin 755 dolara doğru gerileyebileceğini ifade ediyor. Buna karşılık haftalık görünümde şartların yavaş yavaş iyileştiğini de ekliyor. Material Indicators, piyasa likiditesi ve emir akışını izleyen bir kripto işlem platformu olarak biliniyor.

Kripto piyasasında tasfiyeler de yüksek seyrini korudu. CoinGlass verilerine göre pazartesi günü TSİ akşam saatlerine doğru son 24 saatteki toplam tasfiye tutarı 1,2 milyar dolara ulaştı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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