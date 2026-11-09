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Mercado Bitcoin müşteri hesaplarına sınırlı erişimi yeniden açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Mercado Bitcoin, saldırıdan bir hafta sonra hesaplara sınırlı erişimi yeniden açtı.
  • 📌 Kullanıcılar 2 Kasım tarihindeki bakiyelerini görebiliyor ancak para çekme işlemleri hâlâ kapalı ve $BTC dahil kayıpların şirketçe karşılanacağı açıklanıyor.
  • 🧭 Şirket, yaklaşık 49 milyon dolarlık saldırının ardından önce kayıt doğrulaması, sonra da Pix ile para çekme adımını devreye almayı planlıyor.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Brezilya’nın önde gelen kripto para borsalarından Mercado Bitcoin, yaklaşık 49 milyon dolarlık saldırının ardından müşteri hesaplarına yalnızca görüntüleme amaçlı erişimi pazartesi günü kademeli olarak yeniden açtı. Platform, kullanıcıların varlıklarını görebileceğini duyurdu ancak para çekme işlemlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih vermedi.

İçindekiler
1 Erişim iki aşamada açıldı
2 Şirket zararları üstleneceğini duyurdu
3 Saldırının yöntemi ve sonraki adımlar

Erişim iki aşamada açıldı

Şirket sözcüsü, erişimin 19.00 UTC itibarıyla başlatıldığını, tüm hesapların ise 21.00 UTC’ye kadar görüntülenebilir hale gelmesinin beklendiğini açıkladı. Kullanıcılar, hesap bakiyelerini 2 Kasım tarihindeki haliyle görebilecek. Bu tarih, saldırının gerçekleştiği gün olarak paylaşıldı.

Mercado Bitcoin Başkan Yardımcısı Fabricio Tota, şirketin X hesabında yayımlanan videoda, yalnızca okunabilir erişimin müşterilere varlık kayıtlarının platformda durduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.

Fabricio Tota, hesapların temkinli biçimde yeniden etkinleştirildiğini, dönüş sürecinin en yüksek güvenlik düzeyiyle yürütülmesini hedeflediklerini aktardı.

Şirket zararları üstleneceğini duyurdu

Mercado Bitcoin, ekim ayı sonunda Veja dergisine yaptığı açıklamada 4,8 milyondan fazla müşteriye hizmet verdiğini ve toplam işlem hacminin 215 milyar Brezilya realini, yani yaklaşık 39 milyar doları aştığını bildirdi. Şirket, çalınan varlıkların kendi kaynaklarıyla karşılanacağını duyursa da para çekme işlemlerinin yeniden başlayacağı tarihi paylaşmadı. Mercado Bitcoin, Brezilya’nın en büyük dijital varlık işlem platformları arasında yer alıyor.

Şirket yönetimi, saldırıda kaybedilen varlıkların kullanıcıya yansıtılmayacağını belirtti. Tota, varlıkların çok büyük bölümüne kimsenin dokunmadığını, olaydan etkilenmeyen fonların neredeyse tamamı oluşturduğunu ifade etti.

Tota, varlıkların çok büyük kısmının saldırıdan etkilenmediğini, kullanıcıların zararının şirket tarafından karşılanacağını vurguladı.

Saldırının yöntemi ve sonraki adımlar

Blokzincir güvenlik analistleri, saldırganların akıllı sözleşme açığından yararlanmak yerine adreslere erişim sağlayarak standart transferlerle fon çıkardığını öne sürdü. Analistler, çalınan varlıkların bir bölümünü müşteri yatırma adreslerine kadar izledi. Buna rağmen şirket, zararın müşterilere yüklenmeyeceğini yineledi.

Mercado Bitcoin, 4 Kasım’da tüm kayıpları şirket fonlarıyla karşılayacağını açıklamıştı. Bu taahhüdün, temmuz ayında stabilcoin ihraççısı Tether’dan alınan 20 milyon dolarlık yatırımla da desteklendiği belirtildi.

Mini sözlük: Pix, Brezilya Merkez Bankası tarafından geliştirilen anlık ödeme sistemidir. Kullanıcılar bu altyapı üzerinden günün her saatinde hızlı para transferi yapabilir.

Bir sonraki aşamada kullanıcıların platformdaki kayıt bilgilerini doğrulaması gerekecek. Ardından para çekme işlemlerinin Pix üzerinden yeniden açılması planlanıyor. İlk aşamada yalnızca kullanıcının kendi adına kayıtlı hesaplara transfer izni verilecek. Şirket, bu adımlar için de takvim paylaşmadı.

Mercado Bitcoin, saldırganların cüzdanlara nasıl eriştiğini henüz açıklamadı. Blokzincir veri şirketi Bitquery, 4 Kasım itibarıyla saldırganla ilişkilendirdiği cüzdanlarda dondurulamayan çalıntı varlıkların büyük bölümünün tutulduğunu, bunlar arasında 106,07 BTC bulunduğunu tespit etti.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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