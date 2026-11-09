David Schwartz, XRP fiyatında gas kullanımının belirleyici olmadığını açıkladı

XRP Ledger’ın yaratıcıları arasında yer alan ve Ripple’da daha önce teknoloji direktörü olarak görev yapan David Schwartz, XRP fiyatına ilişkin yaygın bir görüşe karşı çıktı. Schwartz, XRP’nin ağın yerel işlem ücreti varlığı olarak kullanılmasının, fiyat üzerinde başlıca belirleyici unsur olmadığını söyledi.

XRP fiyatı tartışmasında yeni açıklama

Schwartz, X platformundaki değerlendirmesinde, XRP’nin yalnızca işlem ücretlerinde kullanılıyor olmasının fiyatı taşıyacak ana etken gibi sunulmasına katılmadığını belirtti. Bu çıkış, XRP’nin zayıf fiyat performansı ve varlığın Ripple ekosistemindeki konumuna ilişkin süren tartışmaların ortasında geldi.

David Schwartz, XRP’nin işlem ücreti varlığı olarak kullanımının fiyat için büyük bir itici güç olduğuna, konuyu bilen çevrelerin zaten uzun süredir sıcak bakmadığını söyledi.

Schwartz, Kasım 2025’te yaptığı daha eski bir değerlendirmeye de işaret etti. Ona göre XRP Ledger’ın daha geniş ölçekte benimsenmesi, XRP’ye doğrudan değil, ağ içindeki ayrıcalıklı konumu üzerinden değer katabilir.

Değerin kaynağı olarak ağ içindeki konum

Schwartz, XRP’nin bazı ayırt edici özelliklerine vurgu yaptı. Bunlar arasında karşı taraf riskinin bulunmaması, belirli bir yargı alanına bağlı olmaması ve XRPL içindeki otomatik köprüleme mekanizmasında özel bir rol üstlenmesi yer alıyor. XRP Ledger, ödemeler ve varlık transferleri için geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Otomatik köprüleme, bir işlemde iki farklı varlık arasında doğrudan yeterli likidite yoksa, ağın aradaki dönüşümü bir ara varlık üzerinden tamamlamasıdır. XRPL’de bu ara varlık bazı işlemlerde XRP olabilir.

Schwartz, XRPL’in geniş ölçekte başarılı olduğu bir senaryoda, ortaya çıkan değerin kayda değer bölümünün XRP’ye yansımamasını düşünmenin zor olduğunu ifade etti. Buna karşın XRP Ledger’ın başlangıçta yalnızca XRP fiyatını yükseltmek amacıyla tasarlanmadığını da yineledi.

Schwartz, XRPL’in başarılı olduğu bir dünyada XRP’nin bu değerden anlamlı bir pay almamasının zor göründüğünü, ancak ağın ilk hedefinin hızlı ve düşük maliyetli bir ödeme sistemi kurmak olduğunu vurguladı.

İlk hedef fiyat değil, ödeme altyapısıydı

Schwartz’a göre ilk tasarım amacı, yerel bir dijital varlıkla çalışan, hızlı ve ucuz bir ödeme sistemi kurmak ve buna merkeziyetsiz borsa işlevini eklemekti. Bu çerçevede XRP’nin rolü önemli olsa da, projenin odağının baştan itibaren yalnızca fiyat artışı olmadığı anlaşılıyor.

Açıklamalar, son dönemde XRP yatırımcıları arasında artan memnuniyetsizlikle aynı döneme denk geldi. XRP pazartesi günü yaklaşık 1,09 dolar seviyesinde işlem görürken, son yedi günde yüzde 12’den fazla değer kaybetti.

Schwartz kendi etkisini sınırlı görüyor

Schwartz, daha önce yaptığı başka bir değerlendirmede kendi açıklamalarının ya da kişisel etkisinin XRP piyasa fiyatı üzerinde çok sınırlı kaldığını da kabul etmişti. Bu ifade, topluluk içinde zaman zaman gündeme gelen, yöneticilerin söylemlerinin fiyatı belirlediği yönündeki beklentilere de mesafe koydu.

Böylece Schwartz, bir yandan XRP’nin ağ içindeki yapısal önemini savunurken, diğer yandan işlem ücreti kullanımının tek başına güçlü bir fiyat anlatısı oluşturmadığını açık biçimde ortaya koydu.