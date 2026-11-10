XRP 1 dolar eşiğinde tutunmaya çalışırken altcoinlerde baskı arttı

Kripto para piyasasında XRP, NEAR, Hyperliquid ve Stellar üzerinde satış baskısı öne çıktı. XRP 1,096 dolarda işlem görürken önemli hareketli ortalamalarının altında kaldı. NEAR son haftalardaki geri çekilmesini sürdürdü, Hyperliquid için kısa vadeli zayıflık işaretleri korundu, Stellar ise eylüldeki zirvesine göre sert değer kaybı yaşadı.

XRP için 1 dolar seviyesi öne çıktı

XRP’de alıcıların izlediği ana eşik 1 dolar seviyesi oldu. Varlık son dönemde 1,34 dolara kadar toparlanma denemesi gösterse de bu hareket kalıcı olmadı. Ardından fiyat yeniden geriledi ve yaz aylarındaki düşüşün durdurulduğu bölgeye yaklaştı. 1,34 dolardan bu yana kayıp yaklaşık yüzde 18’e ulaştı.

Kısa vadede 1,075 dolar ilk yakın seviye olarak öne çıkarken, bunun altında 1,03 ile 1,05 dolar aralığı ve 0,99 ile 1,00 dolar bandı takip ediliyor. XRP’de daha yüksek diplerin oluşması ve temel tarafta daha güçlü bir görünüm ortaya çıkması, görünümün dengelenmesi açısından belirleyici görülüyor.

XRP Ledger, XRP işlemlerinin kaydedildiği ve ağdaki varlık hareketlerinin işlendiği blokzincir altyapısını oluşturuyor. Ağda 4 Kasım’da devreye giren fixCleanup3_4_0 değişikliği, belirli koşullarda yakım yetkisi verilen hesapların aynı zamanda token basabilmesine yol açan açığı kaldırdı.

XRP Ledger’da 4 Kasım’da etkinleşen düzenleme, belirli bir açığı ortadan kaldırdı ancak XRP’nin yerel arzını etkilemedi.

Buna rağmen teknik tarafta aşırı satım işaretleri görülse de, RSI göstergesinin 30’un altına inmesi tek başına toparlanma için yeterli bulunmuyor. Fiyatın 1,15 ve 1,20 dolar bölgesine dönmesi kısa vadede önem taşırken, daha güçlü bir yön değişimi için 1,30 ile 1,35 dolar bandına yaklaşması gerekiyor.

NEAR ve HYPE tarafında zayıf görünüm sürüyor

NEAR, kasım ayına eylüldeki yükselişinin büyük kısmını geri vererek girdi. Ekim ayında kısa süreliğine 6 dolara yaklaşan token, 9 Kasım’da 3,66 dolara kadar geriledi. Bu seviye, yerel zirveye göre yaklaşık yüzde 39’luk düşüşe işaret etti. İşlem hacmindeki zayıflama da alıcıların henüz eski gücüyle dönmediğini gösterdi.

Bitwise, dijital varlıklara yönelik yatırım ürünleri sunan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor. Şirketin 29 Eylül’de başlattığı spot NEAR ETF’si, 5 Kasım itibarıyla 15,69 milyon NEAR tuttu ve bu varlıkların toplam değeri 58,21 milyon dolara ulaştı. Fon, portföyünün yüzde 99’unun stake edildiğini bildirdi.

Hyperliquid tarafında ise HYPE 75 dolar civarında işlem gördü. Borsa akış verileri satış baskısının alım desteğinden daha ağır bastığına işaret etti. En yakın bölge 72 ile 73 dolar aralığında bulunurken, 68 dolar daha uzun vadeli ortalama alanı olarak öne çıktı. Yukarı yönde ilk toparlanma bölgesi 78 ile 80 dolar aralığında yer aldı.

Stellar güncelleme oylamasına hazırlanıyor

Stellar ağının yerel varlığı XLM, 0,15 doların altına indi ve eylüldeki 0,235 dolarlık zirvesine göre yüzde 37 geriledi. Fiyatın tüm ana hareketli ortalamaların altında kalması, mevcut düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret etti. RSI ve hacim göstergeleri de belirgin bir güçlenme sunmadı.

Stellar için temel tarafta öne çıkan başlık, 23 Kasım’da oylanacak Bell Protocol 30 güncellemesi oldu. Paket; çok kullanıcılı işlemleri tek bir akıllı sözleşme adresi üzerinden destekleyebilen muxed contract addresses yapısını, kuantum sonrası imza doğrulamasını ve milisaniye seviyesinde defter zamanlamasını içeriyor.

Bell Protocol 30 güncellemesinin, ağın gelecekte daha esnek ve daha dayanıklı hale gelmesi için yeni teknik imkanlar sunması bekleniyor.