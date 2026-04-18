Hyperliquid (HYPE)

HYPE yükselişi hız kesti, 45 dolar seviyesi kritik eşik oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 HYPE’da 45 dolar direnci kritik eşik olarak öne çıktı.
  • Fiyatın hızlı yükselişi, yeni hedefi 50 dolar bandına taşıdı.
  • 🔍 44,73 dolar seviyesinde işlem gören $HYPE, Bitcoin’in önüne geçti.
  • 🔔 En kritik veri: Kısa vadede fiyat hareketi, güçlü teknik destekle şekillenecek.
Kripto para piyasasında son dönemde dalgalı bir seyir izlenirken, Hyperliquid’in (HYPE) fiyatındaki güçlü yukarı yönlü hareketler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Son analizler, HYPE’ın 45 dolar civarında önemli bir dirençle karşılaştığını ve bu seviyenin kısa vadede bir dönüm noktası olabileceğini öne sürüyor. Piyasa uzmanları, varlığın bu eşiği aşması halinde 50 dolar seviyelerine doğru hızlı bir yükselişin mümkün olduğunu belirtiyor.

HYPE’da 45 dolar sınavı ve teknik görünüm

Grafik analizlerinde HYPE, mart ayında beklenen düşüşlerin aksine 35 dolardan başladığı ralliyle yeniden yükselişe geçti. Teknik modeller, fiyatın 45 dolar direncini zorlaması durumunda, yukarı yönlü hareketin ivmelenebileceğini gösteriyor. Analist @Crypto_Scient’in değerlendirmelerine göre, işlem hacminde artış ve güçlü mum kapanışlarıyla desteklenen bir hareket, fiyatı bir üst seviyeye taşıyabilir.

Buna karşın, fazladan onay sinyali gelmeden gerçekleşecek yukarı yönlü hareketlerde alıcıların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Yakın vadede 42 ila 44 dolar bandı, kısa süreli düzeltmeler ya da kar satışları için izlenen bölgeler arasında yer alıyor.

“Direncin net bir şekilde aşılması ve işlem hacmindeki artış, yeni bir yukarı hareketin önünü açabilir. Ancak trendin güç kazanıp kazanmadığını gösterecek onay sinyalleri önemli rol oynayacak.”

Ayrıca, CryptoAppsy verilerine göre HYPE’ın güncel fiyatı 44,73 dolar seviyesinde bulunuyor ve son 24 saatte yüzde 1,17’lik artış kaydedildi.

Beklentiler değişti, yeni hedef belli oldu

HYPE’ın son yükselişinin ardından piyasa beklentilerinde önemli değişimler yaşandı. Daha önce bazı uzmanların fiyatın 20 dolar seviyelerine gerilemesini beklediği ifade edilirken, bu senaryo gerçekleşmeyince fiyat kısa sürede 40 doların üzerine çıktı ve orta vadede 50 dolarlık psikolojik sınır yeni hedef olarak öne çıktı.

Güncellenen analizler, 35 dolar üzerinde birkaç haftalık veya aylık bir yatay seyrin, yılın geri kalanında daha sürdürülebilir bir yukarı trendin zeminini oluşturabileceğine işaret ediyor. Böyle bir süreç, kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade daha uzun süreli alım eğilimlerine kapı aralayabilir.

Hyperliquid’in Bitcoin karşısındaki gücü dikkat çekiyor

HYPE’ın görece başarısı, onu Bitcoin gibi büyük varlıklardan ayrıştırıyor. Son haftalarda Bitcoin’de görülen düzeltmelere karşın HYPE, hem dört saatlik hem de günlük grafiklerde düzenli bir yükseliş çizgisi sergiledi. Analistler, bu ayrışmanın sermayenin daha yeni ve canlı projelere yönelmesinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Projenin arkasındaki Hyperliquid platformu, piyasalarda giderek daha fazla dikkat çekiyor ve bu durum token’a yönelik ilginin artmasına yol açıyor. Yatırımcıların, makro belirsizliğe rağmen, HYPE gibi potansiyel taşıyan alternatif varlıklara yönelmesi beklentilerdeki değişimi yansıtıyor.

“Genel piyasa zayıflığına karşın, HYPE’ın teknik yapısını koruması, temel talebin sürdüğüne işaret ediyor. Yatırımcı ilgisinin büyük piyasa oyuncularının ötesine kayması önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.”

HYPE, 35,5 dolar seviyesinden başlayan yükselişiyle 45 dolar direncini test ederek piyasadaki güçlü trendini korudu.

Sonuç olarak, HYPE kısa vadede 45 dolar üstünde kalıcılık sağlarsa, teknik olarak 50 dolar ve üstü hedefler gündeme gelebilir. Ancak olası bir geri çekilmede, 35 dolar üzerinde oluşacak konsolidasyon dönemi de güçlü bir zemin anlamına gelebilir. Bu süreçte desteğin korunması, mevcut yükseliş eğiliminin devamı için belirleyici olacak gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

