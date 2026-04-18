Avalanche (AVAX)

Avax’ta $10.50 seviyesi kritik kırılmaya hazırlanıyor, yükseliş baskısı hissediliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Avax 10,50 dolar direncine dayandı, kritik kırılım kapıda.
  • Bant içinde oluşan üç yükselen dip ve güçlü birikim, yukarı yönlü baskıyı artırıyor.
  • ⏳ 10,50 dolar aşılırsa ilk hedef 12 dolar, sonraki duraklar ise 13 ve 21 dolar bölgesi.
  • 💡 Kurumsal ilgi ve yedi aydır süren büyük cüzdan birikimi, $AVAX ’ta yükseliş beklentisini güçlendiriyor.
Avalanche, kısaca AVAX, son dönemde önemli fiyat seviyeleri etrafında dalgalanmaya devam ediyor. Kripto para piyasasında hızla büyüyen, merkeziyetsiz finans ve zincirler arası uyumluluk sunan Avalanche, yatırımcıların yakın takibinde. Şu an AVAX’ın fiyatı, 8,20 ila 10,50 dolar arasında belirgin bir bantta sıkışmış durumda. Bu daralmanın ne zaman ve hangi yönde kırılacağı beklentisi yatırımcıların odağı haline gelmiş bulunuyor.

İçindekiler
1 Kritik fiyat bandı üstünde baskı artıyor
2 Daha yüksek dipler, güçlenen alıcı ilgisi
3 Uzun vadeli grafiklerde dikkat çeken toparlanma izleri
4 Kurumlar ve zincir üzeri hamleler: AVAX’a ilgi sürüyor
5 Gözler 10,50 dolar eşik seviyesinde

Kritik fiyat bandı üstünde baskı artıyor

Piyasa analistleri, AVAX’ın defalarca bu aralıkta taban seviyeden yükselip zirvede reddedildiğini, ancak her denemenin direnç kırılımı ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor. Özellikle son günlerde fiyatın 10,50 dolara tekrar yaklaşması, kısa sürede yukarı yönlü sert bir hareket olabileceğine dair işaretler sunuyor. Eğer AVAX bu seviyeyi hacimli biçimde aşabilirse ilk hedef 12,70 dolar, ardından ise 13,90 dolar seviyesi olacak. Ancak dirençten tekrar dönmesi halinde fiyatın 9,00 dolara, hatta 8,20 dolara kadar çekilmesi şaşırtıcı olmayacak.

Trader Symba tarafından paylaşılan grafikler, fiyatın bu bant içinde kaldığını ve tepe seviyelere yaklaştıkça kırılım baskısının arttığını ortaya koyuyor.

AVAX son dönemde 10,50 dolar direncini sık sık test ederek, bir kırılma öncesi baskının giderek arttığını gösteriyor.

Daha yüksek dipler, güçlenen alıcı ilgisi

Son dalga fiyat hareketlerinde, alıcıların hızlı geri çekilmelerde daha erken devreye girdiği görülüyor. Özellikle 8,20–8,50 dolar tabanı üzerinde daha yüksek dip seviyelerin oluşması, satış baskısının zayıfladığını ve yükseliş denemesinin hazırlık aşamasında olabileceğine işaret ediyor. CryptoAppsy verilerine göre AVAX, 9,35 dolar seviyesine yükselerek son 24 saatte yüzde 3,88 oranında değer kazandı.

Bu yapı henüz net bir kırılım sinyali vermese de, fiyatın kademeli biçimde direnç seviyesine yaklaşması genellikle beklenen sıçramaların habercisi olarak yorumlanıyor.

Uzun vadeli grafiklerde dikkat çeken toparlanma izleri

Analist Crypto Patel’in paylaşımlarına göre AVAX, uzun vadede 8,5–9,5 dolar aralığında güçlü bir birikim bölgesinin hemen üzerinde tutunuyor. Bu bant geçmiş döngülerde defalarca alım ilgisiyle karşılanmış ve sonrasında yüzde 2.000’i aşan yükselişlere zemin hazırlamıştı. Şimdilerde yeniden aynı seviyelerde fiyatlanması, olası bir güçlü toparlanma için takip edilmeye devam ediyor.

Grafikte Fibonacci geri çekilme seviyelerine göre yükseliş için ilk büyük hedefin 23,5–32,7 dolar aralığı olduğu, daha uzun vadede ise 57,9, 114,5 ve ardından 191–200 dolar gibi yüksek hedeflerin gündemde olduğu görülüyor. Ancak bu senaryo için yeşil destek bölgesinin korunması ana şart.

Trading Nomadic adlı analistin değerlendirmeleri ise AVAX’ın 8–9 dolar bölgesinde üç kez yükselen dip oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu yapının devam etmesi halinde fiyatın, ilk etapta 13–21 dolar aralığını hedeflemesi olası. Elbette, bunun için öncelikle 10,50 dolar üstüne güçlü bir çıkış gerekiyor.

Kurumlar ve zincir üzeri hamleler: AVAX’a ilgi sürüyor

AVAX’ı çevreleyen fiyat hareketlerinin dışında, ekosistemdeki dört dörtlük büyüme çabaları da dikkat çekiyor. ABD merkezli yatırım şirketi Bitwise’ın Avalanche ETF’ini piyasaya sürmesi, AVAX’ın kurumsal yatırımcılar nezdinde daha ciddi bir varlık haline geldiğine işaret etti. Bu adım, kısa vadeli dalgalanma sürse de uzun vadede fiyat üzerinde destekleyici etki yaratabilir.

Bunun yanında, on-chain verileri izleyen analist Nazoku, tek bir cüzdan adresinin yedi aydır aralıksız biçimde yaklaşık iki milyon AVAX biriktirdiğini paylaştı. Son dönemde bu varlığın 703 bin ve öncesinde 3,3 milyon dolarlık satış yaptığı görülse de, toplamda 12,7 milyon dolar değerinde bir AVAX pozisyonu halen cüzdanda duruyor. Kitlesel satışların aksine, bu hamleler genel olarak orta-uzun vadeli birikim eğilimini doğruluyor.

Gözler 10,50 dolar eşik seviyesinde

Tüm göstergeler, AVAX’ın hem kısa vadeli yatay hareket aralığında hem de uzun vadeli destek bölgesinde kritik bir noktada olduğunu gösteriyor.

Burada dikkatle izlenmesi gereken seviyeler ise şöyle:

  • 8,20–8,50 dolar: Güçlü destek bölgesi
  • 10,50 dolar: Kırılımın tetikleyicisi olan ana direnç
  • 12,20–12,80 dolar: Direnç aşılırsa ilk yukarı yönlü hedef

Eğer AVAX fiyatı 10,50 doların üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, bant genişlemesi ve yukarı yönlü yeni bir trendin başlaması bekleniyor. Aksi halde, piyasanın konsolide şekilde zaman geçirmesi ve yeni bir momentum oluşana dek bu aralıkta kalması olası görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
