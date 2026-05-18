Avax fiyatı son 24 saatte %2,32 düşüşle 9 dolar seviyesine geriledi

Avalanche’ın yerel token’ı AVAX, son günlerde yeniden satış baskısıyla karşılaştı. CryptoAppsy’de görüntülenen güncel piyasa verilerine göre AVAX fiyatı 9,05 dolar civarında işlem görüyor ve bu seviye son 24 saatte %2,32’lik bir düşüşe işaret ediyor. AVAX’ın piyasa değeri yaklaşık 3,91 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. 9,03 ile 9,33 dolar arasında dalgalanan AVAX, gün içinde en düşük seviyesine yaklaşırken, fiyat hareketi kısa vadede aşağı yönlü baskının devam edebileceğine işaret ediyor.

Kritik 9 Dolar Desteği ve Teknik Görünüm

Teknik analize göre AVAX, 9 dolar bandında alıcıların tutunmaya çalıştığı hassas bir bölgede işlem görmeye devam ediyor. Fiyatın bu desteği kırması halinde grafikte bir sonraki ana destek noktası olarak 3 ila 4,50 dolar aralığı öne çıkıyor. Kısa vadede ise yükseliş işareti için önce 9,30 ardından da 9,70-10 dolar seviyelerinin yeniden aşılması gerekiyor. Aksi halde alımlar güçlenmeden, satış baskısının devam edebileceği uyarısı öne çıkıyor. Özellikle 10 dolar seviyesi, son düşüş trendinin sona erdiğine dair ilk pozitif sinyal olarak değerlendiriliyor.

Analistler, “AVAX’ın 9 dolar seviyesinde tutunamaması durumunda sıradaki büyük destek bölgesi olarak 3-4,50 dolar aralığı öne çıkıyor. Eğer kısa vadede alıcılar güçlenirse, fiyat hareketinin yukarı yönlü ivme kazanması beklenebilir” şeklinde görüş belirtiyor.

Avalanche Ağında Ücret Verimliliğinde Rekor

Avalanche ağı, işlem ücretleri alanında önemli bir başarıya daha imza attı. RebornAli3N kullanıcı adıyla bilinen analizcinin paylaştığı verilere göre, son bir haftada Avalanche üzerinde yapılan işlemlerin %96,8’i 0,0001 AVAX’ın altında bir maliyetle gerçekleşti. Bu oran, ağın işlem maliyeti açısından ulaştığı en yüksek verimlilik seviyesi olarak kayda geçti.

Düşük işlem ücretleri, özellikle ağ kullanımının devam ettiği ve blokzincir üzerinde tıkanıklığın arttığı dönemlerde, kullanıcılar ve geliştiriciler için dikkat çekici bir avantaj sunuyor. Ayrıca grafikte, zaman içinde düşük ücretli işlem oranında yükseliş görülmesi, ağ altyapısının etkin çalıştığını gösteriyor.

AVAX One Hazinesi Güçleniyor

Piyasadaki fiyat baskısına karşın AVAX ekosisteminde temel gelişmeler yaşanıyor. 2026 yılının ilk çeyreğine dair açıklamalara göre AVAX One, elindeki AVAX miktarını iki katına çıkararak 14 milyon adede ulaştırdı ve ayrıca işletmekte olduğu yapay zeka ve yüksek performanslı veri merkezi üzerinden 2,5 milyon dolarlık gelir elde etti. Bu gelişme, AVAX için fiyat odaklı değerlendirmelerin ötesinde, uzun vadeli yatırımcılar açısından yeni bir bakış açısı sağlıyor.

AVAX One, Avalanche ekosistemi içinde dijital varlık yönetimi ve operasyonel gelir sağlayan bir oluşum olarak faaliyet gösteriyor ve sahip olduğu varlıkların büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Piyasa Duyarlılığı Karışık Seyrediyor

Piyasa katılımcılarının AVAX’a dair algısı halen dengesizliğini koruyor. Bazı yatırımcılar, fiyatın kısa süreli toparlanma çabasına rağmen yeniden 9 dolara dönmesinden dolayı memnuniyetsizlik belirtirken; farklı isimler, Avalanche’ın hızlı işlem, düşük ücret ve kesintisiz onaylama gibi teknik avantajlarını öne çıkarıyor. Bu durum, fiyat ve proje temelleri arasında bir kopukluk yaşandığını ve uzun vadeli yatırımcıların daha temkinli davranmaya başladığını gösteriyor.

Uzun Vadeli Grafik ve İzlenmesi Gereken Seviyeler

Makro perspektifte bakıldığında AVAX fiyatı halen uzun soluklu bir düşüş trendinde ilerliyor. Son yıllarda daha düşük zirveler kaydedilmesi, 20-30 dolar bandındaki önceki dirençlerin altında fiyatlanması ve 3-4,50 dolar bandının bir sonraki ana destek olması, satış baskısının devam edebileceğine işaret ediyor. Kısa vadede ise 9 dolar desteği korunduğu sürece olası toparlanmalar izleniyor olacak. Ancak fiyat bu seviye altına kayarsa, makro bazda yeni dip seviyelerin görülmesi gündeme gelebilir.