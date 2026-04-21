Avalanche (AVAX)

AVAX fiyatında $9.00 desteğiyle yükseliş sinyalleri güçlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AVAX destekten sıçradı, 9 dolar üstü hareket fiyatı güçlendirdi.
  • Kurumsal ilgide artış var, ETF’lerde 70 milyon dolarlık pozisyon açıldı.
  • AVAX ağındaki aktif adresler tüm zamanların rekorunu gördü.
  • 🔑 10 dolar üzeri kalıcı kapanış, $AVAX ’da yeni yükselişi tetikleyebilir.
AVAX’ın son dönemdeki değer kaybı sonrası önemli bir teknik destek alanında denge bulduğu görülüyor. CryptoAppsy verilerine göre Avalanche, 9,27 dolar civarında işlem görüyor ve son günlerdeki taban bölgesinden toparlanma çabası dikkat çekiyor. Piyasada, bu yeni hareketlerin kalıcı bir toparlanma olup olmayacağı merak konusu.

İçindekiler
1 Teknik tabloda kritik eşik: $9.00 desteği ve desen oluşumları
2 Ters omuz-baş-omuz ve kısa vadeli toparlanma olasılığı
3 Zincir içi hareketlilik ve kurumsal ilgi yükseliyor
4 Önümüzdeki engeller ve izlenecek seviyeler

Teknik tabloda kritik eşik: $9.00 desteği ve desen oluşumları

Brave New Coin gözlemlerine göre AVAX, son birkaç yıl içinde geniş bir alçalan üçgen formasyonunda hareket ediyor. Özellikle 8,50–10,00 dolar aralığındaki destek bölgesi, son günlerde yeniden test edildi ve fiyatın bu noktadan tepki verdiği görülüyor. Analistlerin hazırladığı grafiklerde, 9,00–9,20 dolar civarındaki alandan alıcıların devreye girdiği öne çıkıyor. Bu alanın sürekli savunulması piyasadaki talebin sürdüğüne işaret ediyor.

Bunun yanında, 25–30 dolar bandındaki düşen trend çizgisi orta vadeli görünümde direnç olarak karşıya çıkıyor. Uzmanlara göre bu hat aşılamadığı sürece yükselişin tam anlamıyla teyit edilmesi zor.

“AVAX fiyatı, 9 dolar desteği üzerinde tutunarak yeni bir taban oluşturdu. 9,45 doların üzerinde kalıcı bir yükseliş gerçekleşirse sıradaki hedef, 10 dolar ve üzerindeki direnç bölgeleri olacak.”

Fiyat şu an dar aralıkta sıkışsa da yukarı kırılım halinde kısa vade için momentum güç kazanabilir. Diğer yandan, destek kaybedilirse yeni düşüş dalgası gündeme gelebilir.

Ters omuz-baş-omuz ve kısa vadeli toparlanma olasılığı

Teknik analist Jesse Peralta’nın vurguladığı üzere, kısa zaman diliminde ters omuz-baş-omuz yapısı oluşuyor. Yapının boyun çizgisi 9,45–9,50 dolarda şekillenmiş durumda. Fiyatın daha yüksek bir dip yaptığı ve boyun seviyesine yöneldiği görülüyor.

Bu bölgenin aşılması halinde 9,80–10,00 dolar aralığındaki direnç test edilebilir. Ancak yukarı hareket gelmezse konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Zincir içi hareketlilik ve kurumsal ilgi yükseliyor

Fiyat hareketlerinin ötesinde, Avalanche ağında son dönemdeki kullanıcı etkinliğinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. CW8900 tarafından paylaşılan verilere göre, aktif adres sayısında tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşıldı. Bu da ağda hem kullanıcı talebinin hem işlem hacminin arttığını gösteriyor.

Diğer taraftan, kurumsal yatırımcıların Avalanche’a yönelik ilgisinde de büyüme gözlemleniyor. Blockworks’ün açıkladığı rakamlara bakılırsa, AVAX tabanlı ETF ve ETP ürünlerinde toplamda yaklaşık 70 milyon dolar bulunuyor. Bitwise’ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü AVAX staking ETF’i BAVA ise şimdiden 19 milyon doların üzerinde bir portföy hacmine ulaştı. Böylece Avalanche, kurumsal düzeyde de takip edilen önemli varlıklar arasına dahil oldu.

Önümüzdeki engeller ve izlenecek seviyeler

Teknik açıdan bakıldığında, mevcut fiyat hareketlerinin genişleyen bir sıkışma bandı içinde gerçekleştiği görülüyor. 8,50–9,00 dolar aralığı aşağı yönlü riskin sınırlandığı bölge olarak öne çıkarken, 9,45 dolar ilk kısa vadeli kırılım seviyesini temsil ediyor.

Buradaki dirençlerin aşılması halinde önce 10,00 dolar, ardından kısa vadede 12–15 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak, büyük bir trend dönüşümünden bahsetmek için 25–30 dolar bandındaki uzun vadeli direncin kalıcı şekilde aşılması şart.

Özetle, AVAX hem teknik hem temel faktörlerle kritik bir dönemece ulaşmış durumda. Hem alıcıların başat rol oynadığı destek testleri hem de zincir üzerindeki canlanma, piyasada toparlanma beklentisini gündemde tutuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
