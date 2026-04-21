Pace Act ile ödeme sistemi devrim gibi değişiyor, kripto sektörü destekte birleşti

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Demokrat Sam Liccardo ve Cumhuriyetçi Young Kim, Federal Rezerv’in ödeme hizmetlerine belirli kuruluşların doğrudan erişimini öngören yeni bir yasa tasarısı sundu. Söz konusu düzenleme, hem bireylere hem de şirketlere yönelik daha hızlı ve uygun maliyetli ödeme altyapısı oluşturmak amacıyla tasarlandı. Kripto para sektörünün önde gelen kuruluşlarının da destek verdiği tasarı, finans teknolojileriyle geleneksel bankacılık arasında köprü kurmayı hedefliyor.

PACE Act ile neler değişiyor?

Payments Access and Consumer Efficiency Act (PACE), toplamda 23 sayfadan oluşuyor ve temel olarak bankacılık dışı ödeme sağlayıcılarına yönelik yeni bir denetim çerçevesi sunuyor. ABD Para Kontrol Ofisi (OCC) tarafından yönetilecek sisteme, en az 40 eyalette lisanslı dijital ödeme şirketlerinin dahil olması planlanıyor.

Yasa kapsamında kayıt sürecinde birleşik federal standart getirilecek. Ayrıca ödeme servislerinin rezerv oranları bire bir oranında tutulacak, risk yönetiminden kayıt tutmaya kadar çok sayıda yükümlülük getirilecek. Böylece mevcutta eyaletlere göre değişen kuralların yerini daha bütüncül bir yaklaşım alacak.

Tasarı yasalaşırsa, bu şirketler artık Fedwire, FedNow ve FedACH sistemlerine doğrudan ulaşabilecek. Bu adım, ödeme işlemlerinin kısa süre içinde ve düşük maliyetle yapılabilmesinin önünü açıyor.

Sektörden gelen ilk tepkiler

Teklif, kripto para ve dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren önde gelen kuruluşlardan hızlıca destek buldu. İnovasyon Konseyi olarak bilinen Crypto Council of Innovation, düzenlemenin pazarda rekabeti artıracağı görüşünde. CCI CEO’su Ji Hun Kim yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

Council, kongreyle işbirliği içinde sorumlu ödeme yeniliklerini ilerletmek ve Amerikalıların daha güvenli ve verimli ödeme yöntemlerinden faydalanmasını sağlamak için adım atmak istiyor.

Blockchain Association CEO’su Summer Mersinger ise öneriyi “ileriye atılmış önemli bir adım” olarak tanımladı. Mersinger’e göre PACE Act devreye girdiğinde, bugüne kadar merkezi finans ağına doğrudan ulaşamayan dijital varlık firmaları ve ödeme platformları, artık bu altyapıya dahil olabilecek.

Uzun süredir dijital varlık ödeme şirketleri, rakiplerinin eriştiği finansal altyapıdan mahrum bırakılıyordu. PACE Act sayesinde, uygun koşulları sağlayan kuruluşlar Federal Rezerv’in ödeme altyapısına erişip, hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için daha hızlı ve hesaplı çözümler sunabilecek.

Teklif edilen düzenlemeyle ABD içindeki para transferlerinin klasik bankacılık yöntemlerine duyulan bağımlılığın azalması bekleniyor. Böylece hem tüketiciler hem de girişimler yeni nesil ödeme sistemlerinden daha fazla faydalanabilecek.

ABD finans ekosistemi için olası etkiler

Yasa yürürlüğe girerse, bankacılık dışındaki ödeme servislerinin geniş bir alana yayılması, inovasyonun önünü açabilir. Bu durum, geleneksel bankaların piyasadaki tek belirleyici aktör olma konumunu sarsabilir. Ayrıca finansal kapsayıcılığın artması, özellikle nakit sıkıntısı yaşayan gruplar için ek faydalar sunabilir.

Uzmanlar, tasarının kabul edilmesi halinde kripto para odaklı ödeme şirketlerinin büyüme hızının ve pazara yeni girişlerin artış göstereceğini belirtiyor.