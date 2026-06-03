Ethereum 1.825 dolara geriledi, analistler 2.070 ve 1.500 seviyelerini izliyor

Ethereum fiyatı kritik bir teknik eşiğe geriledi. CoinGecko verilerine göre ETH, 1.825,08 dolara inerek son 24 saatte %4,97 değer kaybetti. Haftalık düşüş ise %11,71 olarak kaydedildi. Aynı dönemde işlem hacmi 23,6 milyar dolara ulaştı.

1.825 dolar seviyesi kısa vadeli yön için öne çıktı

Piyasadaki odak noktası, fiyatın mevcut destek bölgesinde tutunup tutunamayacağına çevrildi. Teknik analizleriyle bilinen Ali Charts, 1.825 dolar seviyesini Ethereum için önemli bir eşik olarak değerlendirdi. Analiste göre ETH, fiyat kanalının alt bandına çekildi ve bu bölge bir sonraki büyük hareketin yönünü belirleyebilir.

Ali Charts’ın senaryosunda 1.825 doların korunması halinde önce 2.070 dolara, ardından 2.360 dolara doğru tepki yükselişi görülebilir. Buna karşılık bu seviyenin altında bir kapanış, 1.500 dolara doğru yeni bir geri çekilme riskini gündeme taşıyor.

Ali Charts, Ethereum fiyatının 1.825 dolar hedefine ulaştığını, bu seviyenin kanal dibinde kritik bir taban oluşturduğunu ve alıcıların vereceği tepkinin sıradaki ana hareketi belirleyebileceğini aktardı.

Kısa vadede piyasadaki gerilim de bu iki olasılıktan kaynaklanıyor. Fiyat, hem yukarı yönlü tepki hem de aşağı yönlü kırılma ihtimalinin sınırında bulunuyor. Bu nedenle 1.825 dolar bölgesi, işlem yapanlar açısından yalnızca destek seviyesi değil, aynı zamanda yön tayini açısından da önemli görülüyor.

Destek bölgesi, kısa pozisyonlar ve fonlama oranları yakından izleniyor

Cryptic Trades ise daha geniş zaman dilimindeki teknik görünümün dikkat çektiğini belirtti. Analiste göre Ethereum, şubat ayındaki dip oluşumuyla örtüşen yüksek zaman dilimli destek aralığına doğrudan temas etti. Bu yüzden önümüzdeki birkaç günün belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Analist, yakın vadede en olası senaryonun bu aralık içinde yatay seyir olduğunu düşünüyor. Buna gerekçe olarak da son günlerde artan kısa pozisyonları ve belirgin biçimde negatife dönen fonlama oranlarını gösteriyor.

Mini sözlük: Fonlama oranı, vadeli işlem piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için uygulanan periyodik ödemeyi ifade eder. Kısa sıkışması ise fiyat yükselirken kısa pozisyon taşıyanların işlemlerini kapatmak zorunda kalmasıyla yukarı hareketin hızlanması durumudur.

Cryptic Trades, tarihsel olarak bu tür koşulların sert karşı hareketlere ve kısa pozisyonların hızla tasfiye olduğu yükselişlere zemin hazırlayabildiğini belirtti. Ancak analist, yalnızca böyle bir sıkışmanın yeterli olmayacağını, daha net bir yapısal güç işareti görülmeden kesin sonuca varılmaması gerektiğini vurguladı.

Cryptic Trades, Ethereum’un yüksek zaman dilimli destek alanına indiğini, kısa pozisyon birikimi ve negatif fonlama oranlarının tepki hareketini destekleyebileceğini, ancak bunun için önce piyasa yapısında güçlenme görülmesi gerektiğini kaydetti.

2.020 dolar seviyesi ana direnç olarak izleniyor

Analistin öne çıkardığı bir diğer eşik ise 2.020 dolardaki 0,618 Fibonacci seviyesi oldu. Bu bölge aşılmadan ve destek olarak geri kazanılmadan, yatay seyrin sürmesi ya da düşüş eğiliminin devam etmesi riskinin yüksek kaldığı değerlendiriliyor.

Buna rağmen mevcut seviyelerde risk getiri dengesinin daha cazip hale geldiği görüşü de dile getirildi. Ethereum’un, daha önce dip oluşumlarının görüldüğü geniş bir destek bölgesinde işlem görmesi nedeniyle olasılıkların kademeli biçimde alıcılar lehine dönmeye başladığı ifade edildi. Yine de analist, boğaların kontrolü yeniden ele aldığına dair açık teyit gelmeden spot pozisyonunu artırmadığını belirtti.