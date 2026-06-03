Ark Invest CEO’su Cathie Wood, Bitcoin için 2030’da $1,5 milyon hedefini açıkladı

Kanadalı madencilik yatırımcısı ve milyarder Frank Giustra, Ark Invest CEO’su Cathie Wood’un Bitcoin için açıkladığı yüksek fiyat tahminlerini sert sözlerle eleştirdi. Giustra, Wood’un piyasa değerlendirmelerini utanç verici bulduğunu söylerken, tartışma altın savunucuları ile kripto para destekçileri arasındaki güvenli liman ve değer saklama aracı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Wood’un Bitcoin tahminleri

Cathie Wood, yatırım yönetim şirketi Ark Invest’in başında bulunuyor ve uzun süredir Bitcoin’e yönelik iyimser yaklaşımıyla tanınıyor. Wood, son değerlendirmesinde Bitcoin için 2030 yılına dönük temel senaryoda 730.000 dolar, iyimser senaryoda ise 1.500.000 dolar hedefini yineledi.

Wood’a göre Bitcoin’deki boğa döngüsü halen sürüyor. Ayrıca önde gelen kripto varlıkta görülen %50’lik geri çekilmeyi, altcoinlerde sık görülen %85 ila %95 arası düşüşlerle karşılaştırarak bunu görece olumlu bir tablo olarak değerlendirdi.

Wood, Bitcoin boğa piyasasının sürdüğünü savunurken, %50’lik geri çekilmenin altcoinlerde görülen çok daha sert düşüşlerle kıyaslandığında bir başarı sayılabileceğini belirtti.

Wood’un daha geniş yatırım tezinde Bitcoin, para birimlerinde değer kaybına karşı bir tür koruma aracı olarak öne çıkıyor. Kurumsal benimsenmenin artması ve düzenleyici çerçevenin netleşmesi gibi uzun vadeli etkenlerin, varlığın fiyatını desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Giustra’dan sert yanıt

Fiziki altının güçlü savunucularından biri olarak bilinen Frank Giustra ise X platformunda yaptığı paylaşımda bu iyimserliğe açık biçimde karşı çıktı. Giustra, Bitcoin’in 1 milyon dolara gitmeyeceğini savunarak Wood’un yorumlarını sert bir dille reddetti.

Frank Giustra, Cathie Wood’un son fiyat tahminlerine karşılık, bu yorumları izlemenin utanç verici olduğunu ve Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmayacağını savundu.

Bu çıkış, kripto para topluluğundan da hızlı tepki gördü. EDMUND adlı bir kullanıcı, gelecek kuşakların birikimlerini bodrumda altın saklayarak mı koruyacağını, yoksa sınır ötesine ağır metaller taşımadan para transfer etmeyi mi tercih edeceğini sorguladı. Aynı kullanıcı, yaşlı kuşak yatırımcıların Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmasını göremeyebileceğini de ileri sürdü.

Altın ve Bitcoin tartışması yeniden alevlendi

Giustra ise gelen eleştirilere karşı geleneksel yaklaşımını benimsediğini açıkça ortaya koydu. Kendini esprili biçimde dinozor olarak nitelendiren yatırımcı, bu sayede bu tür görüşlere gülerek baktığını söyledi ve altın sahibi olup olunmadığını sordu.

Son paylaşımında da eski usul düşünmekle suçlanabileceğini kabul eden Giustra, tercihinin heyecan dalgasını değil akıllı para akışını izlemek olduğunu vurguladı. Böylece tartışma, yalnızca Bitcoin fiyatı etrafında değil, yatırımcıların hangi varlığı daha güvenli gördüğü ekseninde de derinleşti.