Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Ark Invest CEO’su Cathie Wood, Bitcoin için 2030’da $1,5 milyon hedefini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cathie Wood, Bitcoin için 2030 yılında 1.500.000 dolar hedefini açıkladı.
  • 📉 Frank Giustra, bu tahmini reddetti ve $BTC için 1 milyon dolar beklentisine karşı çıktı.
  • 🪙 Tartışma, Bitcoin ile fiziki altın arasındaki güvenli liman rekabetini yeniden öne çıkardı.
  • 📌 Giustra, son mesajında heyecanı değil akıllı para akışını izlediğini savundu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kanadalı madencilik yatırımcısı ve milyarder Frank Giustra, Ark Invest CEO’su Cathie Wood’un Bitcoin için açıkladığı yüksek fiyat tahminlerini sert sözlerle eleştirdi. Giustra, Wood’un piyasa değerlendirmelerini utanç verici bulduğunu söylerken, tartışma altın savunucuları ile kripto para destekçileri arasındaki güvenli liman ve değer saklama aracı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Wood’un Bitcoin tahminleri
2 Giustra’dan sert yanıt
3 Altın ve Bitcoin tartışması yeniden alevlendi

Wood’un Bitcoin tahminleri

Cathie Wood, yatırım yönetim şirketi Ark Invest’in başında bulunuyor ve uzun süredir Bitcoin’e yönelik iyimser yaklaşımıyla tanınıyor. Wood, son değerlendirmesinde Bitcoin için 2030 yılına dönük temel senaryoda 730.000 dolar, iyimser senaryoda ise 1.500.000 dolar hedefini yineledi.

Wood’a göre Bitcoin’deki boğa döngüsü halen sürüyor. Ayrıca önde gelen kripto varlıkta görülen %50’lik geri çekilmeyi, altcoinlerde sık görülen %85 ila %95 arası düşüşlerle karşılaştırarak bunu görece olumlu bir tablo olarak değerlendirdi.

Wood, Bitcoin boğa piyasasının sürdüğünü savunurken, %50’lik geri çekilmenin altcoinlerde görülen çok daha sert düşüşlerle kıyaslandığında bir başarı sayılabileceğini belirtti.

Wood’un daha geniş yatırım tezinde Bitcoin, para birimlerinde değer kaybına karşı bir tür koruma aracı olarak öne çıkıyor. Kurumsal benimsenmenin artması ve düzenleyici çerçevenin netleşmesi gibi uzun vadeli etkenlerin, varlığın fiyatını desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Giustra’dan sert yanıt

Fiziki altının güçlü savunucularından biri olarak bilinen Frank Giustra ise X platformunda yaptığı paylaşımda bu iyimserliğe açık biçimde karşı çıktı. Giustra, Bitcoin’in 1 milyon dolara gitmeyeceğini savunarak Wood’un yorumlarını sert bir dille reddetti.

Frank Giustra, Cathie Wood’un son fiyat tahminlerine karşılık, bu yorumları izlemenin utanç verici olduğunu ve Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmayacağını savundu.

Bu çıkış, kripto para topluluğundan da hızlı tepki gördü. EDMUND adlı bir kullanıcı, gelecek kuşakların birikimlerini bodrumda altın saklayarak mı koruyacağını, yoksa sınır ötesine ağır metaller taşımadan para transfer etmeyi mi tercih edeceğini sorguladı. Aynı kullanıcı, yaşlı kuşak yatırımcıların Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmasını göremeyebileceğini de ileri sürdü.

Altın ve Bitcoin tartışması yeniden alevlendi

Giustra ise gelen eleştirilere karşı geleneksel yaklaşımını benimsediğini açıkça ortaya koydu. Kendini esprili biçimde dinozor olarak nitelendiren yatırımcı, bu sayede bu tür görüşlere gülerek baktığını söyledi ve altın sahibi olup olunmadığını sordu.

Son paylaşımında da eski usul düşünmekle suçlanabileceğini kabul eden Giustra, tercihinin heyecan dalgasını değil akıllı para akışını izlemek olduğunu vurguladı. Böylece tartışma, yalnızca Bitcoin fiyatı etrafında değil, yatırımcıların hangi varlığı daha güvenli gördüğü ekseninde de derinleşti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 60 bin dolara yaklaştı! Buna rağmen öne çıkan tokenlerde neler yaşandı?

Bitcoin 24 saatte $1,5 milyarlık tasfiye dalgasıyla $62 binin altına indi

Bitcoin şubat sonundan bu yana ilk kez 63 bin dolara geriledi

Bitcoin $60.000 desteğine yaklaşırken HYPE, ZEC ve XLM güçlü kaldı

Bitcoin’de ivme kaybı dikkat çekti! Yatırımcılar şimdi neyin peşine düştü?

Bitcoin 50 aylık kritik çizgiye yaklaştı! Sırada hangi senaryo bulunuyor?

Bitcoin 48 saatte 74 bin dolardan 65,5 bin dolara geriledi

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Ethereum 1.825 dolara geriledi, analistler 2.070 ve 1.500 seviyelerini izliyor
Bir Sonraki Yazı XRP ETF’leri dolaşımdaki arzın %6’sını çekebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD CFTC, dava uzlaşmalarındaki kamuya açık inkar yasağını kaldırdı
Kripto Para
Bitcoin 60 bin dolara yaklaştı! Buna rağmen öne çıkan tokenlerde neler yaşandı?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin 24 saatte $1,5 milyarlık tasfiye dalgasıyla $62 binin altına indi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin şubat sonundan bu yana ilk kez 63 bin dolara geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin $60.000 desteğine yaklaşırken HYPE, ZEC ve XLM güçlü kaldı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?