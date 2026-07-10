BlackRock, ETHA ETF çıkışları sürerken 8.700 ETH’yi Coinbase Prime’a taşıdı

BlackRock, son saatlerde 8.700 ETH’yi Coinbase Prime’a aktardı. Onchain Lens verilerine göre işlemin büyüklüğü yaklaşık 15,81 milyon dolar oldu. Söz konusu transferin, BlackRock’ın Ethereum ETF’si ETHA ile bağlantılı cüzdanlardan yapıldığı görüldü.

Transfer ETF çıkışlarıyla aynı döneme denk geldi

Aynı gün BlackRock’ın spot Ethereum ETF’si ETHA’da 7.240 ETH çıkışı gerçekleşti. Bu miktarın karşılığı 12,67 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece Ethereum ETF’lerinde zaten zayıf seyreden fon akışı üzerindeki baskı devam etti.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor ve kripto para ETF’lerinde de en yakından izlenen kurumlardan biri olmayı sürdürüyor. Coinbase Prime ise kurumsal yatırımcılara saklama, işlem ve yürütme hizmeti sunan bir platform olarak öne çıkıyor.

Onchain Lens, 8.700 ETH’nin BlackRock’ın Ethereum ETF’siyle bağlantılı cüzdanlardan Coinbase Prime’a taşındığını ve bu hareketin ETHA ETF’sindeki çıkışlarla aynı dönemde gerçekleştiğini aktardı.

Ethereum ETF’lerinde negatif tablo derinleşti

9 Temmuz’da spot Ethereum ETF’lerinden toplam 52,08 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Günlük bazda en büyük çıkış ise Fidelity’nin FETH fonunda görüldü. Veriler, yatırımcı talebinin kısa vadede zayıf kaldığına işaret etti.

Son çeyrekte ETF akışları piyasa yönü üzerinde belirleyici oldu. Haziran ayı, geri alımlar açısından en sert dönemlerden biri olarak öne çıktı. Ethereum ETF’leri bu süreçte toplam 690 milyon dolar net çıkış verdi ve ilk çeyrekte başlayan negatif seri uzadı.

Kalem Miktar BlackRock transferi 8.700 ETH Transfer değeri $15,81 milyon ETHA günlük çıkışı 7.240 ETH ETHA günlük çıkış değeri $12,67 milyon Ethereum ETF toplam günlük çıkışı $52,08 milyon Haziran sonrası net tablo $690 milyon net çıkış

Piyasa üçüncü çeyrek sinyallerini izliyor

Yılın ilk yarısındaki zayıf görünümün ardından yatırımcılar 2026’nın kalan bölümüne ilişkin işaretleri izliyor. Tarihsel veriler, üçüncü çeyreğin bazı dönemlerde toparlanmanın başlangıcı olduğuna işaret ediyor.

CoinGlass verilerine göre Ethereum, 2016’dan bu yana üçüncü çeyreklerde ortalama %8,08 getiri sağladı ve on bir dönemin yedisini artıda kapattı. 2025’in üçüncü çeyreğinde ise %66,55 oranında yükseliş kaydedildi.

Geçmiş dönem verileri üçüncü çeyrekte daha güçlü bir eğilime işaret etse de, yatırımcılar yeni katalizörler olmadan bu görünümün tek başına yeterli olmayabileceğini değerlendiriyor.

Buna rağmen geçmiş performansın geleceği garanti etmediği vurgulanıyor. Ethereum son 24 saatte Bitcoin‘den daha iyi bir görünüm sergileyerek %2,6 yükseldi ve 1.790 dolara çıktı. Fiyat hareketi, art arda gelen daha düşük tepe ve daha düşük dip yapısının kırılıp kırılamayacağı sorusunu gündemde tutuyor.