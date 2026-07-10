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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsalardan 24 saatte 124 milyardan fazla SHIB çıkarken $SHIB için sıfır silme hedefi yeniden gündeme taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Borsalardan 24 saatte 124 milyardan fazla SHIB çekildi.
  • 📈 $SHIB son 24 saatte yüzde 2’den fazla yükselerek 0.000004378 dolar civarına çıktı.
  • 👀 Yatırımcılar satıştan çok elde tutmaya yönelirken arz tarafındaki daralma izleniyor.
  • 🎯 SHIB’in 0.00001 dolara ulaşması için mevcut seviyeden yüzde 128’den fazla yükselmesi gerekiyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu, kripto para piyasasında yeniden güçlenen risk iştahıyla birlikte son günlerde artan ilgi görüyor. Zincir üstü veriler, kısa süre önce öne çıkan satış baskısının ardından alıcıların yeniden devreye girdiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Borsalardan çıkan SHIB miktarı dikkat çekti
2 Fiyatta toparlanma sürerken gözler sıfır silme eşiğinde
3 Analistlerin odağında yüzde 128’lik mesafe var

Borsalardan çıkan SHIB miktarı dikkat çekti

CryptoQuant verilerine göre son 24 saat içinde Binance dahil borsalardan 124 milyardan fazla SHIB çekildi. CryptoQuant, zincir üstü verileri izleyen bir analiz platformu olarak borsa giriş çıkışları, yatırımcı davranışı ve piyasa eğilimleri üzerine ölçümler sunuyor.

Mini sözlük: Borsadan çıkış, bir kripto varlığın alım satım platformlarındaki cüzdanlardan kişisel cüzdanlara taşınmasını ifade eder. Bu hareket tek başına kesin yön sinyali sayılmasa da, satış için hazır tutulan arzın azalması nedeniyle piyasada yakından izlenir.

Bu büyüklükteki çıkış, bazı yatırımcıların tokenlarını satmak yerine elde tutmayı tercih ettiğini gösteriyor. Aynı zamanda piyasadan ek alım yapılıp varlıkların borsa dışına çekilmesi, dolaşımdaki likit arz üzerinde baskı oluşturabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte borsalardan 124 milyardan fazla SHIB çıkışı görülmesi, yatırımcıların kısa vadeli satış yerine elde tutma eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.

Fiyatta toparlanma sürerken gözler sıfır silme eşiğinde

Aynı dönemde SHIB fiyatı son 24 saatte yüzde 2’den fazla yükseldi. Token, son rallinin ardından yaklaşık 0.000004378 dolar seviyesine çıktı. Buna rağmen fiyatın hala yerel bantta işlem görmesi, daha güçlü bir kırılmanın ne zaman geleceği sorusunu gündemde tutuyor.

Piyasa katılımcıları, ay başından bu yana süren olumlu görünümün ay sonuna kadar daha belirgin bir harekete dönüşebileceğini düşünüyor. Borsalardan devam eden çıkışların sürmesi halinde, arz tarafındaki daralmanın fiyatı destekleme ihtimali izleniyor.

Analistler, Shiba Inu’nun 0.00001 dolar seviyesine ulaşarak bir sıfır silebilmesi için mevcut fiyatına göre yüzde 128’den fazla yükselmesi gerektiğini hesaplıyor.

Analistlerin odağında yüzde 128’lik mesafe var

Analist hesaplamalarına göre SHIB’in 0.00001 dolar seviyesine çıkabilmesi için mevcut fiyatından yüzde 128’in üzerinde artması gerekiyor. Bu oran, son toparlanmaya rağmen hedef seviyeye halen kayda değer bir mesafe bulunduğunu ortaya koyuyor.

Yine de son zincir üstü hareketler, yatırımcı ilgisinin tamamen sönmediğini gösterdi. Önümüzdeki günlerde borsa çıkışlarının korunup korunmayacağı ve fiyatın bulunduğu dar aralığın dışına taşıp taşmayacağı, SHIB’in kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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