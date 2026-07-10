🚨 Japonya'da CRYL, Bitcoin teminatlı kredilerde üst limiti 1 milyar yene çıkardı.

Japon finans şirketi CRYL, Bitcoin teminatlı yeni kredi hizmetini devreye aldı. Şirket, bireyler ve işletmelerin BTC varlıklarını satmadan Japon yeni cinsinden finansman sağlayabileceğini açıkladı.

Kredi tutarı, vade ve faiz aralığı açıklandı

CRYL, kredi tutarını 1 milyon yen ile 1 milyar yen arasında belirledi. Yıllık faiz oranı %3,5 ile %7 arasında değişirken, teminat oranı %40 ile %60 aralığında uygulanacak. Krediler bir yıl vadeli olacak. Sağlanan kaynağın vergi ödemeleri, işletme finansmanı ve gayrimenkul alımı dahil çeşitli harcamalarda kullanılabileceği belirtildi.

CRYL, bu hizmetle yatırımcıların kripto varlıklarını elde tutmak ya da satmak dışında üçüncü bir seçeneğe sahip olacağını vurguluyor.

Başvuru sahipleri değerlendirme sürecinden geçecek. Kredilerin büyük bölümünde ise anapara ve faizin bir yılın sonunda toplu olarak geri ödenmesi öngörülüyor.

Japonya’daki mevcut pazarla farkı

Bu adım, Japonya’da düzenlenmiş kripto teminatlı finansman pazarının halen sınırlı olan yapısını bir miktar genişletiyor. Benzer bir hizmeti 2020’de Daiwa Securities Group ile Credit Saison ortak girişimi olan Fintertech başlatmıştı. Fintertech, Bitcoin veya Ether teminatı karşılığında halihazırda 3 milyon dolara kadar kredi sunuyor.

CRYL’nin ürünü, üst limitin daha yüksek ve asgari kredi tutarının daha düşük olmasıyla ayrışıyor. Buna karşılık şirket yalnızca Bitcoin teminatını kabul ediyor. Fintertech’in internet sitesinde bireyler ve şirketler için yıllık %4 ile %8 arasında faiz, %50 teminat oranı ve 5 milyon yen asgari kredi tutarı yer alıyor.

Şirket Teminat Kredi aralığı Yıllık faiz CRYL BTC 1 milyon yen ile 1 milyar yen %3,5 ile %7 Fintertech BTC veya ETH 5 milyon yenden başlayıp 3 milyon dolara kadar %4 ile %8

Fintertech’in dağıtım ağı da genişlemişti. Daiwa Securities, Ekim 2025’te Japonya genelindeki şubelerinde müşterilerini Fintertech’in dijital varlık teminatlı kredi ürünleriyle buluşturmaya başlamıştı. Şirketin ortaklık yapısında Daiwa Securities Group %80, Credit Saison ise %20 paya sahip bulunuyor.

Yeni araştırmalar daha karmaşık ürünlere odaklanıyor

Japonya’da bazı şirketler Bitcoin’in daha gelişmiş kredi ürünlerinde nasıl kullanılabileceğini de inceliyor. Metaplanet Securities, yen sabitli dijital para ihraççısı JPYC ve tokenizasyon altyapısı sağlayıcısı Progmat, BTC’nin dijital kurumsal tahviller ve blokzincir tabanlı diğer kredi araçlarında teminat ya da kredi güçlendirme unsuru olarak kullanımını araştırdıklarını duyurdu.

Mini sözlük: Tokenizasyon, bir varlığın haklarını blokzincir üzerinde dijital bir tokene dönüştürme sürecidir. Kurumsal tahvillerde bu yapı, ihraç ve yatırımcı takibini dijital ortamda yürütmeye imkan verebilir.

Metaplanet Securities, JPYC ve Progmat, bu çalışmanın araştırma aşamasında olduğunu, herhangi bir ihraç kararı alınmadığını kaydediyor.

CRYL ve Fintertech’in sunduğu doğrudan kredi ürünlerinden farklı olarak bu girişim henüz uygulama aşamasına geçmedi. Şirketler, şu aşamada yalnızca olası kullanım alanlarını değerlendirmeyi sürdürüyor.