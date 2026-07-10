ABD Adalet Bakanlığı, cezaevindeki Rossen Iossifov’un el konulmasına karar verilen 290 bin dolarlık kripto parayı taşıdığı iddiasıyla yeni dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, halen 111 ay hapis cezasını çeken Bulgaristan vatandaşı Rossen Iossifov hakkında yeni suçlamalar yöneltti. Savcılara göre Iossifov, mahkemenin el konulmasına karar verdiği yaklaşık 290 bin dolarlık kripto parayı federal cezaevindeyken erişim dışına çıkarmak için bir plan kurdu.

Yeni suçlamaların odağında 2024 başındaki transferler yer alıyor

Adalet Bakanlığı, 53 yaşındaki Iossifov’un Kentucky Doğu Bölgesi’nde hakim karşısına çıktığını açıkladı. Dosyada, müsadereyi engellemek amacıyla mal kaçırma, suça yardım etme ve kara para aklama amacıyla komplo kurma suçlamaları bulunuyor. İddianameye göre Iossifov, Ocak 2024’te söz konusu kripto varlıkları birden fazla borsa ve karıştırma hizmeti üzerinden çekip transfer etmek için hareket etti.

Mini sözlük: Karıştırma hizmeti, kripto para transferlerinin kaynağını ve hedefini gizlemeye çalışan araçlara verilen addır. Bu sistemler farklı kullanıcılardan gelen varlıkları bir havuzda birleştirerek zincir üzerindeki iz sürmeyi zorlaştırır.

ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Yardımcı Başsavcı A Tysen Duva, önceki davalarda verilen yasal mahkeme kararlarına uymayan sanıklar hakkında bu engellemeye ilişkin yeni suçlamalar yöneltileceğini bildirdi.

ABD Gizli Servisi de soruşturmayı yürüten kurumlar arasında yer aldı. Kurum, iddia edilen transferleri mahkeme kararlarına ve mağdurlara karşı doğrudan bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

Iossifov daha önce de büyük bir kripto para aklama davasında mahkum edilmişti

Iossifov, Bulgaristan’ın başkenti Sofya merkezli kripto para borsası RG Coins’un sahibi ve yöneticisiydi. RG Coins, dijital varlıkların alım satımına aracılık eden bir platform olarak faaliyet gösteriyordu. Iossifov, 2021’de ABD’de yürütülen geniş kapsamlı bir dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturmasında suçlu bulunmuştu.

Savcılara göre Romanya bağlantılı bir dolandırıcılık ağı, eBay ve Craigslist gibi platformlarda otomobil ve yüksek değerli başka ürünler için sahte ilanlar yayımladı. En az 900 ABD’li mağdurdan tahsil edilen ödemeler yurt dışındaki aklama zincirine aktarıldı. İddia makamı, Iossifov’un bu zincirin son halkasında kripto parayı nakde çeviren isim olduğunu belirtiyor.

Yargılama sürecinde sunulan deliller, Rossen Iossifov’un üç yıldan kısa sürede yaklaşık 5 milyon dolarlık kripto paranın aklanmasında rol oynadığını ortaya koydu.

Yeni mahkumiyet halinde ceza süresi daha da uzayabilir

Mahkeme daha önce Iossifov’un 2,6 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine ve yeni davanın merkezindeki kripto varlıkların müsadere edilmesine hükmetmişti. Savcılar, tartışmalı transferlerin Iossifov mevcut 111 aylık cezasını çekerken gerçekleştiğini öne sürüyor.

Yeni dosyadaki suçlamalardan mahkumiyet çıkması halinde Iossifov, mevcut hapis cezasına ek olarak 25 yıla kadar daha ceza alabilir. Adalet Bakanlığı’nın bilgisayar suçları birimi ise 2020’den bu yana 180’den fazla siber suç ve fikri mülkiyet davasında mahkumiyet kararı alındığını, ayrıca mağdurlara 350 milyon doların üzerinde iade kararı sağlandığını açıkladı.