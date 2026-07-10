Shiba Inu yakımında 8 temmuzdaki sıçramanın ardından günlük hacim sert biçimde geriledi

Shiba Inu ağında token yakım hızı, 8 Temmuz’da görülen güçlü artışın ardından belirgin biçimde yavaşladı. O gün toplam 113.192.435 SHIB dolaşımdan çıkarıldı ve bu, son altı aydan uzun sürede kaydedilen en büyük günlük yakım olarak öne çıktı. SHIB, Ethereum tabanlı bir memecoin olarak geniş bir topluluğa sahip ve arzı azaltmaya yönelik yakım işlemleri yakından izleniyor.

Günlük yakımda keskin düşüş

9 Temmuz’da ise tablo tersine döndü. Shibburn verilerine göre son 24 saatte yalnızca 2,64 milyon SHIB yakıldı. Bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 13 dolar seviyesinde kaldı. Günlük bazdaki bu sert düşüş, bir gün önce görülen olağanüstü yakımın kalıcı bir ivmeye dönüşmediğine işaret etti.

Shibburn verileri, son 24 saatte 2,64 milyon SHIB’in yakıldığını ve bunun yaklaşık 13 dolarlık bir değere karşılık geldiğini gösteriyor.

Buna karşın haftalık veriler daha güçlü bir görünüm sundu. Son yedi günde yakılan toplam SHIB miktarı 154,83 milyona ulaştı. Bu da haftalık yakım oranında %312 artış anlamına geliyor. Son 30 günlük toplam yakım ise 230,06 milyon SHIB olarak kaydedildi.

Piyasada temkinli görünüm sürüyor

Fiyat tarafında Shiba Inu daha sakin bir seyir izledi. Varlık, kripto para piyasasında temkinli işlemlerin sürdüğü bir ortamda 0.000004 dolar bandında kaldı. Son 24 saatte %2,14 yükselen SHIB, 0.00000438 dolara çıktı.

Cuma gününün ilk saatlerinde kripto varlıkların büyük bölümü artıda işlem gördü. Son toparlanmada türev piyasalardaki hareketlilik etkili oldu. Açık pozisyonlarda artış görülürken spot alıcıların daha çekingen kaldığı gözlendi. Piyasada kalıcı ve güçlü yükselişlerin genellikle vadeli işlemlerle spot talebin birlikte arttığı dönemlerde ortaya çıktığı biliniyor.

Türev piyasalarda ayrışan sinyaller

Genel kripto türev piyasasında son 24 saatte işlem hacmi %6 düşerek 141 milyar dolara geriledi. Aynı zaman diliminde açık pozisyonlar %3,82 artışla 110,66 milyar dolara yükseldi. Bu görünüm, yatırımcı ilgisinin tamamen zayıflamadığını ancak pozisyonlanmanın daha seçici ilerlediğini gösterdi.

Gösterge Genel kripto türev piyasası Shiba Inu 24 saatlik hacim değişimi %6 düşüş %42,69 düşüş 24 saatlik hacim 141 milyar dolar 41,88 milyon dolar Açık pozisyon değişimi %3,82 artış %7,53 artış Açık pozisyon büyüklüğü 110,66 milyar dolar 28,20 milyon dolar

Shiba Inu da benzer bir tablo sergiledi. Türev piyasadaki günlük işlem hacmi %42,69 azalarak 41,88 milyon dolara indi. Buna karşılık açık pozisyonlar %7,53 artışla 28,20 milyon dolara yükseldi.

Türev piyasalarda hacim düşerken açık pozisyonların artması, yatırımcıların yön arayışını sürdürdüğünü ancak daha dalgalı makroekonomik koşullar nedeniyle temkinli kaldığını gösteriyor.

İşlem hacmi ile açık pozisyonlar arasındaki bu ayrışma, kaldıraçlı işlemlerde iştahın sınırlı kaldığını ortaya koydu. Makroekonomik belirsizlikler sürerken spot talebin henüz aynı ölçüde güçlenmemesi, piyasadaki toparlanmanın temkinli bir zeminde ilerlediğine işaret ediyor.