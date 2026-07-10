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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu yakımında 8 temmuzdaki sıçramanın ardından günlük hacim sert biçimde geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Shiba Inu ağında 8 Temmuz'da 113,19 milyon SHIB yakıldı, ertesi gün günlük yakım sert biçimde geriledi.
  • 📉 Son 24 saatte yalnızca 2,64 milyon SHIB yakılırken, bu miktar $SHIB için yaklaşık 13 dolara karşılık geldi.
  • 📊 Haftalık yakım %312 artışla 154,83 milyon SHIB'e çıktı, ancak fiyat 0.000004 dolar bandında kaldı.
  • 🌍 Türev piyasalarda açık pozisyonlar yükselirken spot talebin zayıf kalması, temkinli görünümün sürdüğünü gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu ağında token yakım hızı, 8 Temmuz’da görülen güçlü artışın ardından belirgin biçimde yavaşladı. O gün toplam 113.192.435 SHIB dolaşımdan çıkarıldı ve bu, son altı aydan uzun sürede kaydedilen en büyük günlük yakım olarak öne çıktı. SHIB, Ethereum tabanlı bir memecoin olarak geniş bir topluluğa sahip ve arzı azaltmaya yönelik yakım işlemleri yakından izleniyor.

İçindekiler
1 Günlük yakımda keskin düşüş
2 Piyasada temkinli görünüm sürüyor
3 Türev piyasalarda ayrışan sinyaller

Günlük yakımda keskin düşüş

9 Temmuz’da ise tablo tersine döndü. Shibburn verilerine göre son 24 saatte yalnızca 2,64 milyon SHIB yakıldı. Bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 13 dolar seviyesinde kaldı. Günlük bazdaki bu sert düşüş, bir gün önce görülen olağanüstü yakımın kalıcı bir ivmeye dönüşmediğine işaret etti.

Shibburn verileri, son 24 saatte 2,64 milyon SHIB’in yakıldığını ve bunun yaklaşık 13 dolarlık bir değere karşılık geldiğini gösteriyor.

Buna karşın haftalık veriler daha güçlü bir görünüm sundu. Son yedi günde yakılan toplam SHIB miktarı 154,83 milyona ulaştı. Bu da haftalık yakım oranında %312 artış anlamına geliyor. Son 30 günlük toplam yakım ise 230,06 milyon SHIB olarak kaydedildi.

Piyasada temkinli görünüm sürüyor

Fiyat tarafında Shiba Inu daha sakin bir seyir izledi. Varlık, kripto para piyasasında temkinli işlemlerin sürdüğü bir ortamda 0.000004 dolar bandında kaldı. Son 24 saatte %2,14 yükselen SHIB, 0.00000438 dolara çıktı.

Cuma gününün ilk saatlerinde kripto varlıkların büyük bölümü artıda işlem gördü. Son toparlanmada türev piyasalardaki hareketlilik etkili oldu. Açık pozisyonlarda artış görülürken spot alıcıların daha çekingen kaldığı gözlendi. Piyasada kalıcı ve güçlü yükselişlerin genellikle vadeli işlemlerle spot talebin birlikte arttığı dönemlerde ortaya çıktığı biliniyor.

Türev piyasalarda ayrışan sinyaller

Genel kripto türev piyasasında son 24 saatte işlem hacmi %6 düşerek 141 milyar dolara geriledi. Aynı zaman diliminde açık pozisyonlar %3,82 artışla 110,66 milyar dolara yükseldi. Bu görünüm, yatırımcı ilgisinin tamamen zayıflamadığını ancak pozisyonlanmanın daha seçici ilerlediğini gösterdi.

GöstergeGenel kripto türev piyasasıShiba Inu
24 saatlik hacim değişimi%6 düşüş%42,69 düşüş
24 saatlik hacim141 milyar dolar41,88 milyon dolar
Açık pozisyon değişimi%3,82 artış%7,53 artış
Açık pozisyon büyüklüğü110,66 milyar dolar28,20 milyon dolar

Shiba Inu da benzer bir tablo sergiledi. Türev piyasadaki günlük işlem hacmi %42,69 azalarak 41,88 milyon dolara indi. Buna karşılık açık pozisyonlar %7,53 artışla 28,20 milyon dolara yükseldi.

Türev piyasalarda hacim düşerken açık pozisyonların artması, yatırımcıların yön arayışını sürdürdüğünü ancak daha dalgalı makroekonomik koşullar nedeniyle temkinli kaldığını gösteriyor.

İşlem hacmi ile açık pozisyonlar arasındaki bu ayrışma, kaldıraçlı işlemlerde iştahın sınırlı kaldığını ortaya koydu. Makroekonomik belirsizlikler sürerken spot talebin henüz aynı ölçüde güçlenmemesi, piyasadaki toparlanmanın temkinli bir zeminde ilerlediğine işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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