Shiba Inu’da balina hareketliliği artarken direnç baskısı sürdü

Shiba Inu ağında son 24 saatte borsalar üzerinden yaklaşık 835 milyar SHIB hareket etti. Zincir üstü veriler, büyük cüzdanların son yükseliş denemesinin ardından varlık dağılımını yüksek tempoda yeniden düzenlediğine işaret etti. Borsalara giriş ve çıkışların aynı anda güçlü kalması, kısa vadede oynaklığın yüksek seyredebileceğini gösterdi.

Borsalara giriş çıkışlar yüksek kaldı

Borsa verilerine göre aynı dönemde 771 milyar SHIB işlem platformlarından çıktı, girişler ise 1,29 trilyon tokeni aştı. Böylece net borsa akışı yaklaşık 512 milyar SHIB oldu. Bu tablo, varlıkların yalnızca satış amacıyla piyasaya sürülmediğini, özel cüzdanlar ile borsalar arasında yoğun bir yeniden konumlanma yaşandığını ortaya koydu.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerindeki transfer, cüzdan ve bakiye hareketlerinden üretilen ölçümlerdir. Net borsa akışı ise bir varlığın borsalara giren miktarı ile çıkan miktarı arasındaki farkı gösterir.

Metrik Miktar Borsalardan çıkan SHIB 771 milyar Borsalara giren SHIB 1,29 trilyon Net borsa akışı 512 milyar Toplam hareket 835 milyar

Borsa rezervleri de hafif yükselerek yaklaşık 86,8 trilyon SHIB seviyesine çıktı. Çekimlerin güçlü kalmasına karşın piyasaya yeni token girişinin de sürdüğü görüldü. Aktif adres sayısı ile aktif alıcı adreslerde sınırlı artış yaşanması, son fiyat sıçramasının ardından ağ katılımının keskin biçimde zayıflamadığını gösterdi.

Borsalara giriş ve çıkışların aynı anda yüksek seyretmesi, büyük cüzdanların SHIB pozisyonlarını hızlı biçimde yeniden düzenlediğine işaret ediyor.

Teknik görünümde direnç öne çıktı

Teknik tarafta SHIB son aylardaki en sert günlük hareketlerinden birini yaşadı. Fiyat, 26 günlük ve 50 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerine çıktıktan sonra 100 günlük EMA’ya kadar yükseldi. Bu seviye yaklaşık 0.00000503 dolarda bulunurken, yükseliş burada güçlü dirençle karşılaştı.

Kırılma denemesinin ardından satıcılar fiyatı hızla bu seviyenin altına çekti. Günlük grafikte oluşan uzun üst fitil, kısa vadeli kar satışlarının agresif biçimde devreye girdiğini ortaya koydu. Buna rağmen SHIB, ilk yükseliş dalgasında oluşan olumlu yapıyı tamamen kaybetmiş değil.

Fiyat 100 günlük EMA’nın üzerine tutunamadı, ancak 26 günlük ve 50 günlük ortalamaların üzerinde kalması kısa vadeli desteğin henüz korunabildiğini gösteriyor.

Destek bölgesi kritik önem taşıyor

Kısa vadede ilk destek alanı 26 günlük ve 50 günlük ortalamaların kümelendiği 0.00000445 ile 0.00000448 dolar bandında yer alıyor. Alıcıların bu bölgeyi savunması halinde daha geniş toparlanma eğilimi korunabilir. Günlük kapanışta 100 günlük EMA’nın yeniden aşılması ise bir sonraki temel teknik eşik olarak öne çıkıyor.

Ağ üzerindeki büyük transferler fiyatın yatay seyre geçtiği bu dönemde de devam ediyor. SHIB’in ya 100 günlük EMA’yı geri alması ya da kısa vadeli desteklerin altına sarkması, son işlemlerin birikim mi yoksa dağıtım mı olduğuna dair daha net bir sinyal verebilir.