SHIBA INU (SHIB)

shiba inu dar bantta destek testini geçerken 81,6 milyar token borsaya taşındı

  • 🚨 shiba inu bir günde 81,6 milyar tokenı borsalara gönderdi.
  • Fiyat, kritik destekten yukarı sekse de güçlü direnç kırılmadı.
  • Hacim geriliyor, yatırımcılar yeni trend için net sinyal bekliyor.
  • 📊 Ani bir yükseliş için $SHIB ’de 0,0000064 dolar seviyesinin aşılması şart.
Shiba Inu, kripto para piyasasında son dönemin öne çıkan meme coinlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle son haftalarda fiyatın uzun süreli yatay seyrini koruması ve volatilitenin oldukça düşük seyretmesi, yatırımcıların yeni bir trendin başlayıp başlamayacağını yakından takip etmesine yol açtı. Coin, belirgin bir destek seviyesi ile güçlü bir direnç aralığının arasında sıkışmış durumda hareket ediyor.

Fiyat destekten güç aldı, direnç ise kırılmayı engelliyor

Shiba Inu, yazı hazırlandığı sırada 0,00000618 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 24 saatte hafif bir artış yaşansa da, son bir hafta ve bir aylık dönemde değişim sınırlı kaldı. Bu durum, fiyat hareketlerinde sıkışmanın ve düşük oynaklığın belirgin şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Fiyat grafiğine bakıldığında, SHIB 0,0000053 dolardaki ana destek noktasından toparlandı. Söz konusu düşüş, 6 Şubat’ta kripto piyasasında görülen genel gerilemeyi takip ederek başlamıştı. 8 Mart’ta gelen ikinci destek testi ise satıcılara rağmen kayda değer bir kırılım yaşanmadığını işaret ediyor.

Her iki durumda da alıcılar, destek seviyesindeki satış baskısını karşılayabilmiş görünüyor. Bu tepkiyle birlikte fiyat, destek bölgesinden yüzde 16,6 oranında yükselmiş durumda. TradingView analisti “The-Thief”, özellikle bu fiyat aralığına her yaklaşıldığında alıcıların devreye girdiğini ve yeni talep oluşturduğunu açıkladı.

Analiste göre güçlü bir hacimle, günlük kapanışın 0,0000064 doların üzerinde gerçekleşmesi fiyatın yukarı yönlü kırılmasını tetikleyebilir. Ayrıca, mevcut noktadan bu seviyenin aşılması yalnızca yüzde 3,5’lik bir hareket gerektiriyor. Beklenen kırılmanın onaylanması piyasa yapısında belirgin bir değişikliğe işaret edebilir.

Analizlere göre başarılı bir çıkışın ardından, yukarıda iki hedef öne çıkıyor: İlki 0,0000072 dolar ile mevcut seviyeye kıyasla yüzde 16’lık bir artışı, ikincisi ise 0,0000080 dolar ile yüzde 29’luk bir yükselişi hedefliyor.

Borsa girişlerinde artış, işlem hacminde durağanlık

Son 24 saatlik borsa verilerine göre, 81,6 milyar adet SHIB token farklı kripto para borsalarına aktarıldı. Bu hareketlilik, fiyat sıkışıklığı devam ederken borsalarda işlem yapmak üzere hazırlık olabileceğine işaret ediyor. Artan girişler, olası bir dağıtıma veya yüksek hacimli işlemlere zemin hazırlayabilir.

Diğer taraftan, işlem hacminde yüzde 5,5’lik bir düşüş gözlendi. Katılımın azalması, piyasadaki çekingen duruşun sürdüğünün göstergesi. Yüksek borsa girişiyle düşük işlem hacmi birleşince, yatırımcıların yeni pozisyon almadan önce daha net bir sinyal beklediği anlaşılıyor.

Bu kararsız tablo, SHIB’in şimdilik dar fiyat aralığı içerisinde kalmasına neden oluyor. Olası bir fiyat sıçramasının gerçekleşmesi için hem hacimli işlemler hem de kritik direnç seviyesinin kesin olarak aşılması gerekiyor.

Eğer SHIB fiyatı 0,0000064 dolar üzerinde kalıcılık sağlayabilirse yukarı yönlü hareket ivme kazanabilir. Ancak günlük kapanışın 0,0000058 doların altına inmesi, mevcut sıkışmanın aşağı yönlü çözülmesi riskini artırıyor. Destek ve direnç arasında süren bu mücadele yeni bir yön arayışını canlı tutmayı sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
