Bitmine haftalık 234 milyon dolarlık ETH alımıyla kurumsal rekabette farkı kapattı

Kripto para piyasasında önemli bir kurumsal oyuncu haline gelen Bitmine Immersion Technologies, son hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını, yatırım ve analizleriyle tanınan Tom Lee yürütüyor. Bitmine, geçtiğimiz hafta yaklaşık 234 milyon dolar değerinde 101.901 adet ether (ETH) satın alarak, kripto varlıkları şirket kasasında hızla biriktiren kuruluşlar liginde önemli bir statüye erişti.

Kurumsal Ether birikimi hızlandı

Kripto piyasasında kurumsal alanda öne çıkan ilk şirketlerden biri olan ve Michael Saylor liderliğindeki Strategy gibi, Bitmine da haftalık Ether alımlarını önemli ölçüde artırdı. Strategy’nin haftalık ortalama alım tutarı genellikle 200 ila 300 milyon dolar arasında değişiyor. Bitmine ise bu hafta gerçekleştirdiği alımla, söz konusu alım grafiğine önemli ölçüde yaklaştı. Hatırlanacağı üzere, Strategy’nin yıl içindeki bazı rekor düzeydeki toplu alımları —örneğin 21 Nisan’daki 2,54 milyar dolarlık dev satın alma— sistemli birikimlerin dışında, tek seferlik hareketler olarak öne çıkıyor.

Bitmine geçtiğimiz dört aylık dönemde Ether toplama hızını basamak basamak artırdı. Ocak başında haftada ortalama 76 milyon dolar seviyelerindeyken, son alımla 2026 yılının en yüksek haftalık toplamına ulaştı.

Bitmine’ın portföy büyüklüğü ve stratejisi

Şirket portföyünde şu anda 5 milyonun üzerinde ETH bulunuyor. Bu miktar, dolaşımdaki toplam ether miktarının yaklaşık yüzde 4,21’ine karşılık geliyor. Özellikle kurumsal alanda, Bitmine’ın Strategy dışında benzer hızda ETH toplayan ikinci büyük oyuncu halini alması piyasaya önemli bir mesaj veriyor.

Şirket, geçen yıl haziran ayında güncel alım stratejisine geçiş yaptı ve 10 ay gibi kısa bir sürede 5 milyon adet ether hedefini yakaladı. Bitmine, elindeki ETH’nin yaklaşık yüzde 73’ünü stake ederek yılda ortalama 264 milyon dolar gelir elde ediyor. Nisan ayı başı itibarıyla firmanın kasasında toplam 13,3 milyar dolar tutarında kripto varlık ve nakit bulunuyor.

Bitmine’ın başındaki Tom Lee, ether için “mini kripto kışı”nın son aşamalarına gelindiğini, piyasada dibe yaklaşıldığını öngördüğünü aktarıyor. Şirket strateji değişimini geçtiğimiz yıl gerçekleştirerek, birikim hızını sürdürülebilir hale getirdi.

Piyasa dinamikleri ve kurumsal rekabet

2024 başında kripto varlık fiyatlarında yaşanan geri çekilme, birçok şirketin toplama hızını yavaşlatmasına sebep olmuştu. Bitcoin 60 bin dolar civarına çekilirken, ether ise 1.900 doların altını görmüştü. Strategy de 13 hafta boyunca bitcoin alımlarına ara verdikten sonra nisan ayında tekrar alıma başladı. Bu durgun dönemde Bitmine ise toplama stratejisinden ödün vermedi.

Bitmine’ın alım politikasında sermaye piyasası araçları ön planda. Şirket yeni ETH alımları için halka arz ve pay satışı gibi yöntemler kullanıyor. Benzer şekilde, Strategy de tercihini öncelikli hisse senetleri ile borçlanma araçları çıkarmaktan yana yapıyor.

Şubat ve mart ayları arasında, Bitmine’ın portföy değerinin gördüğü düşüş dikkat çekti. Şirket, toplam 16 milyar dolarlık alımına karşın bu dönemde yaklaşık 8 milyar dolar zararda görünmesine rağmen alımları sürdürdü.

Aradan geçen iki ayda ether fiyatı yaklaşık yüzde 22 yükseldi ve Bitmine’ın alış temposu giderek arttı. CryptoAppsy verilerine göre, ETH haftalık ortalama baz fiyatlarla son alımda 234 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı.

Bu gelişme, Bitmine’ın Strategy karşısında ilk kez haftalık bazda önemli bir kurumsal alıcı olduğunu gösterdi. Bitmine bu ivmeyi bir ay daha koruduğu takdirde, ether piyasasında fiyatlardan bağımsız haftalık düzenli alım yapan, benzersiz bir kurumsal yatırımcıya dönüşmüş olacak.