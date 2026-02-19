FED’in Toplantı Tutanakları Kripto Piyasasını Tersine Çevirdi

Winvest — Bitcoin investment
Özet

  • FED tutanaklarında enflasyon yüksek kalırsa faiz artışı gündeme gelebilir.
  • Bu gelişme kripto para piyasasında likidite kaygılarını öne çıkardı.
  • Yatırımcılar gözünü şubat ayı enflasyon verisine çevirmiş durumda.
ABD Merkez Bankası son toplantısının yayınlanan tutanaklarında, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti. Bu sinyal, özellikle riskli varlıklar ve kripto para piyasalarındaki beklentilerin yönünü değiştirdi. Son dönemde piyasada faiz indirimi ve parasal genişleme beklentisi hâkimken, FED’in bu uyarısı ile tablo tersine dönmüş oldu.

İçindekiler
1 Toplantıda “Şahin” Ton Hakimdi
2 Kripto Para Piyasasına Etkileri

Toplantıda “Şahin” Ton Hakimdi

FED’in ocak ayı toplantısında faiz oranı yüzde 3,5 ile 3,75 bandında sabit tutuldu. Ancak tutanaklarda, bazı üyelerin faiz indirimi konusunda temkinli davranılması gerektiğini savunduğu ve gerekirse faiz yükseltmeyi değerlendirmekten yana olduğu ortaya çıktı. Yöneticiler, sadece enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş görülmesi halinde gevşeme adımlarına gidilebileceğini öne sürdü.

Kripto Para Piyasasına Etkileri

Piyasalarda son dönemde faiz indirimlerinin süreceği ve finansman koşullarının gevşetileceği yönünde iyimser bir hava vardı. Ancak FED’in son mesajları, özellikle kripto para piyasasında likidite koşullarının sıkılaşabileceği kaygısını gündeme getirdi. Yüksek faiz ve daralan likidite, kripto varlıklarda rallilerin önüne geçerken, yatırımcı davranışlarında da temkinli bir yaklaşımı öne çıkardı.

Faiz kararının açıklandığı oturumda, faizlerin sabit bırakılması yönünde 10’a 2 çoğunlukla karar alındı. Buna rağmen tutanaklarda, faiz artışının hiçbir şekilde masadan kalkmadığı vurgulandı. Özellikle enflasyonun seyrine dair belirsizlik, Bitcoin ve kripto para piyasası üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu.

FED yöneticileri, “yukarı yönlü ayarlama” ihtimaline de açık kapı bırakırken, piyasadaki rahatlamanın geçici olabileceğinin sinyalini verdi. Özellikle şubatta açıklanacak enflasyon verisi, sonraki faiz adımlarında belirleyici rol oynayacak.

Faiz politikasındaki bu yön değişimi, kripto para fonlarına yatırım girişlerinin dahi hız kesmesine yol açabilir. Daha önceki faiz indirimleriyle birlikte kriptoda yaşanan canlanmanın, yeni bir faiz artışı ihtimali karşısında duraksayacağı tahmin ediliyor.

Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören vadeli kontratlara bakıldığında, mart ayında faiz oranının korunacağına dair yüksek ihtimal öne çıkıyor. Buna karşın, olası bir faiz artışı senaryosu da artık tamamen göz ardı edilmiyor.

FED toplantı tutanaklarında yer alan değerlendirmelere göre, piyasadaki yönü asıl olarak önümüzdeki enflasyon verileri belirleyecek. Eğer açıklanacak veriler beklentileri aşarsa, faiz artırımı yeniden gündeme gelebilir. Tersi bir durumda ise piyasalar üzerindeki baskının geçici olabileceği öne çıkıyor.

