Chainlink (LINK) Geleceği ve İngiltere Örneği

Özet

  • Tokenizasyon süreci, İngiltere gibi büyük ekonomilerde, dev finans kurumlarının desteğiyle artık pilot uygulamaların ötesine geçiyor.
  • Chainlink; veri yayınlama (DataLink), birlikte çalışabilirlik (CCIP) ve otomatik uyumluluk (ACE) gibi araçlarıyla varlıkların tokenize edilmesinde önemli rol üstleniyor.
  • Geleneksel finans ile blockchain arasındaki bağı kuran bu teknolojik araçlar, Chainlink’in küresel finansal dönüşümdeki payını artırarak uzun vadeli büyüme potansiyelini artırıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Tokenizasyon geçtiğimiz yıl ivme kazanan ve trilyon dolarlık finans devlerinin desteğini alan bir alan. Burada daha fazla büyüme öngörülüyor ve bu dönüşüm Chainlink gibi devlerin eliyle gerçekleştiriliyor. Bankalar, varlık yöneticileri ve hatta devletler. Bugün İngiltere özelinde bu dönüşümün nasıl ilerlediğine ve Chainlink’in rolüne göz atacağız.

İçindekiler
1 Chainlink (LINK) ve Tokenizasyon
2 Chainlink Hizmetleri

Chainlink (LINK) ve Tokenizasyon

Birleşik Krallık dünyanın en derin sermaye piyasalarından birine sahip ve onun tokenizasyon konusunda attığı adımlar diğer birçok ülkeden daha önemli. Birleşik Krallık, Finansal Davranış Otoritesi (FCA), HM Treasury ve İngiltere Merkez Bankası aracılığıyla, yüksek piyasa davranış standartlarını ve operasyonel dayanıklılığı korurken inovasyonu destekleyen regülasyon adımları atıyor. Ve artık yeni aşamaya da geçildi. Endeks sağlayıcıları, varlık yöneticileri, fintech firmaları ve altyapı sağlayıcıları, kavramsal pilot projelerden operasyonel ihtiyaçları karşılayan gerçek uygulamalara da geçiliyor.

Chainlink bu dönüşümde önemli rol oynuyor. FTSE Russell’ın (London Stock Exchange Group’un yan kuruluşu), Chainlink‘in DataLink’i aracılığıyla küresel endekslerini on-chain yayınlama hamlesi bunlardan sadece biri.

“Trilyonlarca poundluk varlıkları takip etmek ve yönetmek için kullanılan güvenilir karşılaştırma verilerini doğrudan blockchain ağlarında kullanıma sunan bu girişim, tokenize edilmiş ürünlerin geleneksel fonlar ve menkul kıymetlerle aynı girdilere dayanmasını sağlar.

FTSE Russell ve Chainlink, Chainlink DataLink ile küresel finansal endeksleri onchain’e getiriyor.” – Chainlink

Chainlink Hizmetleri

Borsalar için veri hizmeti sunan Chainlink regülasyonlara uyum için de Otomatik Uyumluluk Motorunu (ACE) başlattı. Uyumluluk kurallarının, uygunluk kontrollerinin ve politika kontrollerinin doğrudan on-chain iş akışlarına yerleştirilmesini ve ağlar arasında tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlayan ACE tokenizasyonda işleri daha da kolaylaştırıyor.

Chainlink’in Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) gibi standartlaştırılmış birlikte çalışabilirlik altyapıları ve Chainlink Runtime Environment (CRE) gibi senkronizasyon araçları da varlıkların, verilerin ve iş akışlarının bu ortamlar arasında güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Yani regülasyondan varlıkların blockchain’e aktarılmasına, izlenmesine dahil tüm süreçler için Chainlink uzun süredir üzerinde çalışıp faaliyete aldığı araçlara sahip.

Bankalar, varlık yöneticileri, altyapı sağlayıcıları ve politika yapıcılar için, İngiltere’de tokenizasyon artık denemelerden öteye geçip gerçekleşme evresini yaşıyor. Bu dönüşüm ortamında Chainlink kendi araçlarıyla işleri kolaylaştırırken pastadan dilimini alıyor. Uzun vadede Chainlink’in potansiyeli açısından tokenizasyon konusunda yaşadığı bu genişleme dikkate değer.

