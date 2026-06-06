New York’taki 3,8 milyon BTC davasında adı geçen 2011 tarihli cüzdan, 35,55 bitcoin taşıdı

New York’ta açılan ve uzun süredir hareketsiz kalan 39.069 Bitcoin cüzdanının mülkiyetini konu alan davada adı geçen cüzdanlardan biri ilk kez zincir üstünde hareket etti. 2011’den bu yana dokunulmadan tutulan 35,55 BTC, hafta başında yeni bir adrese gönderildi. Bu işlem, aktif dava kapsamındaki davalılardan birinden kamuya açık ilk görünür yanıtlar arasında değerlendirildi.

Davadaki cüzdan işlem yaptı

Söz konusu cüzdan, 2 Haziran saat 16.46 UTC’de 15 BTC’yi yeni bir adrese aktardı, kalan 20,55 BTC ise aynı işlem içinde bakiye olarak başka bir adreste tutuldu. Mempool verilerine göre işlem, Bitcoin’in 952.104 numaralı bloğuna kaydedildi. Cüzdana ait ilk girişlerin 27 Mart 2011’de yapıldığı, o dönemde Bitcoin fiyatının 1 doların altında olduğu görüldü.

Dava, 11 Mart 2026’da New York County Supreme Court nezdinde açıldı ve 1 Mayıs’ta güncellendi. Dosyada davacı taraf, yalnızca Noah Doe takma adıyla anılan bir kişi ile devredilmiş hakları elinde bulundurduğu belirtilen Wyoming merkezli iki şirketten oluşuyor: ABC Company ve XYZ Company.

Galaxy Research’ten Alex Thorn, salı sabahı X üzerinden yaptığı paylaşımda bu cüzdanı şirketin takip ettiği Noah Doe sanığı 38215 olarak tanımladı ve cüzdanın aslında terk edilmediğinin görüldüğünü belirtti.

Mülkiyet iddiasının kapsamı

Davacılar, New York Kişisel Mülkiyet Kanunu’nun kayıp mallara ilişkin 7 B maddesi uyarınca yaklaşık 3,8 milyon BTC üzerinde yasal mülkiyet talebinde bulunuyor. Bu miktarın güncel değerinin yaklaşık 285 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Dava dosyasında Noah Doe, terk edilmiş mal doktrini çerçevesinde “bulan kişi” konumunda gösteriliyor.

Mahkeme, davalı cüzdanlara zincir üstünden bildirim yapılmasına izin verdi. Bunun için Bitcoin işlemlerindeki OP_RETURN alanı kullanıldı. OP_RETURN, blokzincire kısa metin eklenmesini sağlayan bir işlem alanı olarak biliniyor.

Mini sözlük: OP_RETURN, Bitcoin işlemlerine harcanamaz küçük veri parçaları eklenmesini sağlayan alandır. Genellikle not, doğrulama kaydı veya bağlantı bilgisi taşımak için kullanılır ve yazılan veri blokzincirde kalıcı olarak görünür.

Noah Doe tarafının blokzincir danışmanı olarak gösterilen Salomon Brothers Strategic Advisors, Haziran ve Temmuz 2025’te 98 ayrı toz işlem paketi yayımladı. Bu işlemlerin her birinde 546 satoshi ve terk bildirimi bağlantısı yer aldı. 1LwWt ile başlayan cüzdan adresine 31 Temmuz 2025’te bildirim gönderildi ve yanıt için 90 günlük süre tanındı.

Hareket, sürenin bitiminden aylar sonra geldi

Cüzdandaki transfer, 90 günlük yanıt süresinin dolmasından yaklaşık yedi ay, davanın resmen açılmasından ise yaklaşık üç ay sonra gerçekleşti. Galaxy’nin değerlendirmesine göre ilk bildirim kampanyası sırasında yüzlerce cüzdan hareket etmiş, bu nedenle son davalı listesinin dışında bırakılmıştı. Bu son işlem ise dava devam ederken ve cüzdan açıkça sanık olarak anılırken yapıldı.

Mahkeme süreci sürerken sanık olarak gösterilen bir cüzdanın zincir üstünde hareket etmesi, dosya içinden gelen ilk kamuya açık tepkilerden biri olarak öne çıktı.

Ayrı bir gelişmede, yaklaşık 15 yıldır hareketsiz olan başka bir cüzdan da 20 BTC’yi SegWit adresine taşıdı. Arkham Intelligence verilerine göre bu işlem, 1LwWt cüzdanındaki transferden yaklaşık 13 saat önce gerçekleşti. Ancak bu ikinci cüzdanın Noah Doe bildirim kampanyasında hedef alınmadığı ve dava dosyasında yer almadığı aktarıldı.

Piyasa baskısı sürerken eski cüzdanlar öne çıktı

Bu hareketlilik, Bitcoin fiyatının haftalar sonra yeniden 70.000 dolar civarına gerilediği bir döneme denk geldi. Piyasada Strategy’nin ilk kez kamuya açık biçimde duyurulan Bitcoin satışı, spot ETF’lerde 10 seanslık kesintisiz çıkış serisi ve ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerindeki tıkanmanın baskı yarattığı kaydedildi.

Satoshi döneminden kalan bu varlıklar, Bitcoin’in henüz anlamlı bir dolar fiyatına sahip olmadığı yıllarda edinildi. Bu nedenle mevcut seviyelerde yapılacak olası bir satış, maliyet açısından son derece yüksek getiri anlamına gelebilir.