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Zcash (ZEC)

Zcash ağındaki güvenlik açığının kapatılmasının ardından ZEC fiyatı bir günde $645’ten $250’ye düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash ağındaki açık kapatıldıktan sonra ZEC fiyatı bir gün içinde $645’ten $250’ye geriledi.
  • 📉 Geliştiriciler istismar kanıtı olmadığını açıkladı, ancak $ZEC ’de satış baskısı ilk etapta güçlendi.
  • 📈 Fiyat daha sonra $401’e kadar toparlandı ve kısa pozisyon kapanışlarının etkili olmuş olabileceği belirtildi.
  • 🛠️ Sorun, 1 Haziran’daki soft fork ile giderildi ve bu adım ağın 2016’dan beri ikinci güvenlik odaklı yükseltmesi oldu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Zcash ekosisteminde 1 Haziran’da acil bir düzeltme devreye alındı. Buna karşın yatırımcılar, bilgisayar korsanlarının son birkaç yıl içinde korumalı havuzu iz bırakmadan istismar etmiş olabileceği endişesiyle satışa yöneldi. Bu gelişmenin ardından ZEC fiyatında sert oynaklık görüldü.

İçindekiler
1 Güvenlik açığı ve ağ güncellemesi
2 Geliştiricilerin açıklaması ve fiyat tepkisi
3 Piyasadaki belirsizlik sürdü

Güvenlik açığı ve ağ güncellemesi

Zcash Open Development Lab, 3 Haziran’da Orchard ile ilişkili bir güvenlik açığının başarıyla giderildiğini bildirdi. Söz konusu sorun, 29 Mayıs’ta Shielded Labs adına sürdürülen protokol denetimi sırasında bağımsız güvenlik araştırmacısı Taylor Hornby tarafından tespit edildi. Açığın niteliği, sistemin normalde reddetmesi gereken bir durumu kabul etmesine yol açabilecek türde bir tasarım kusuru olarak tanımlandı.

Mini sözlük: Orchard, Zcash ağında daha yeni nesil korumalı işlem yapısını ifade eder. Soft fork ise ağın mevcut yapısıyla uyumlu biçimde etkinleştirilen, düğümlerin aynı zincirde kalmasını hedefleyen protokol güncellemesidir.

Soruna yanıt olarak 1 Haziran’da koordineli bir ağ yükseltmesi kapsamında soft fork etkinleştirildi. Zcash geliştiricileri, bunun 2016’daki lansmandan bu yana güvenlik gerekçesiyle yapılan ikinci protokol güncellemesi olduğunu belirtti. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve korumalı işlemler için sıfır bilgi kanıtlarını kullanıyor.

Zcash Open Development Lab, Orchard güvenlik açığının giderildiğini açıklarken geliştiriciler, sorunun istismar edildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Geliştiricilerin açıklaması ve fiyat tepkisi

Geliştirici ekibe göre güvenlik açığının kötüye kullanıldığına ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Ekip ayrıca, korumalı havuzlara ne kadar değerin meşru biçimde girip çıkabileceğini görünür kılan turnstile mekanizmasının, toplam arzın 21 milyonla sınırlı kalmasını koruduğunu vurguladı.

Geliştiriciler, turnstile mekanizmasının korumalı havuzlardaki hareketleri izlenebilir hale getirerek ağın arz bütünlüğünü koruduğunu aktardı.

Piyasa cephesinde ise ilk tepki sert oldu. Cuma günü erken saatlerde ZEC, bir gün önce gördüğü $645 seviyesinden $250’ye kadar gerileyerek %48 kayıp yaşadı. Daha sonra fiyat toparlandı ve cumartesi sabahı $401 seviyesine kadar yükseldi. Haber yazıldığı sırada son 24 saatte %21 artışla $369 seviyesinde işlem görüyordu.

GöstergeSeviye
Önceki gün görülen yüksek seviye$645
Cuma günü görülen dip$250
Cumartesi günü görülen toparlanma seviyesi$401
Haber yazıldığı sıradaki fiyat$369

Piyasadaki belirsizlik sürdü

Fiyattaki yükselişin, düşüşün devamını bekleyen yatırımcıların pozisyon kapatmasına bağlı bir kısa pozisyon sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Öte yandan Dragonfly’dan Haseeb Qureshi ile Grayscale kurucusu Barry Silbert dahil bazı kripto para piyasası isimleri de kısa süre önce yamalanan Zcash hatası etrafındaki kafa karışıklığına dikkat çekti.

Böylece güvenlik açığının kapatılmış olmasına rağmen, piyasada teknik riskin geçmişte kullanılıp kullanılmadığına dair soru işaretleri fiyatlamayı etkilemeyi sürdürdü. Mevcut açıklamalarda istismara dair kanıt bulunmadığı vurgulansa da, yatırımcıların temkinli duruşu korunuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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