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RIPPLE (XRP)

XRP ETF’lerinde giriş 2,62 milyon dolara indi! Kurumsal ilgi için hangi sinyal öne çıktı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP ETF’lerine haftalık net giriş 2,62 milyon dolara geriledi.
  • 📉 Buna rağmen fonlar, aynı haftada çıkış yaşayan Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine göre daha güçlü kaldı.
  • 💰 Son düzenli akışlarla XRP ETF’lerinde kümülatif net giriş 1,43 milyar dolara ulaştı ve $XRP’de kurumsal ilgi izlendi.
  • 📊 XRP fiyatı 2024 seviyelerine dönerken analistler olası toparlanma ihtimalini izlemeyi sürdürdü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP odaklı borsa yatırım fonlarına geçen hafta 2,62 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Son haftalarda benzer ürünlere kıyasla daha güçlü bir performans sergileyen XRP ETF’lerinde bu veri, ivmenin belirgin biçimde yavaşladığına işaret etti. Buna karşın fonlar, haftalık bazda Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine göre daha dirençli görünümünü korudu.

İçindekiler
1 Haftalık girişlerde belirgin yavaşlama
2 Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden ayrıştı
3 Kümülatif giriş 1,43 milyar dolara ulaştı
4 Analistler toparlanma ihtimalini izliyor

Haftalık girişlerde belirgin yavaşlama

Verilere göre XRP ETF’leri, son bir haftada yalnızca sınırlı miktarda yeni sermaye çekebildi. Böylece fonlar, 8 Mayıs’tan bu yana en zayıf haftalık performansını kaydetti. Piyasadaki oynaklığın artması, kurumsal yatırımcıların iştahını baskılayan başlıca etkenlerden biri olarak öne çıktı.

Aynı dönemde XRP fiyatındaki daha sakin ve zayıf seyrin ETF tarafına da yansıdığı aktarıldı. Fonlarda, 4 Mayıs haftasından bu yana ilk kez çıkış görülmesi dikkat çekti. Yine de haftalık toplam tablo pozitifte kaldı ve net giriş 2,62 milyon dolar olarak hesaplandı.

XRP ETF’leri geçen hafta yalnızca 2,62 milyon dolarlık net giriş gördü. Bu rakam, 8 Mayıs’tan bu yana en düşük haftalık performansa işaret ederken, fonlar buna rağmen Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine kıyasla daha güçlü kalmayı sürdürdü.

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden ayrıştı

XRP ETF’lerindeki yavaşlamaya rağmen ürünlerin, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden pozitif yönde ayrıştığı belirtildi. Söz konusu iki büyük varlığa dayalı ETF’lerde geçen hafta yine güçlü çıkışlar görüldü. Bu nedenle XRP tarafındaki düşük giriş, mutlak anlamda zayıf kalsa da göreli performans açısından dikkat çekici bulundu.

XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı dijital varlık olarak sınır ötesi ödeme kullanım senaryolarıyla biliniyor. ETF ise yatırımcılara bir varlığı doğrudan elde tutmadan fiyat hareketine erişim sağlayan, borsada işlem gören fon yapısını ifade ediyor.

Kümülatif giriş 1,43 milyar dolara ulaştı

Son haftalardaki düzenli sermaye akışı sayesinde XRP ETF’lerinin kümülatif net girişi 1,43 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, yüksek oynaklık ortamına rağmen kurumsal katılımın tamamen kaybolmadığını gösterdi. Özellikle diğer büyük kripto varlıklara bağlı fonlarda çıkışların sürdüğü bir dönemde, XRP ürünlerinin toplamda artıda kalması öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Öte yandan spot piyasada görünüm daha kırılgan seyrediyor. XRP fiyatının 2024 seviyelerine geri döndüğü ve son iki yılda görülmeyen fiyat aralıklarını yeniden test ettiği ifade edildi. Haberde, varlığın sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldığı ve fiyatın 1,0 dolar seviyesini yeniden denediği bilgisi de yer aldı.

Analistler toparlanma ihtimalini izliyor

Piyasadaki zayıf seyre rağmen XRP ETF’lerinde kurumsal ilginin korunması, bazı analistler tarafından dikkatle izleniyor. Uzmanlar, bu ilginin sürmesi halinde fiyat tarafında yakın dönemde daha güçlü bir toparlanmanın tetiklenebileceğini değerlendiriyor. Ancak mevcut veriler, kısa vadede piyasa oynaklığının kurumsal akışlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini de gösteriyor.

Bu nedenle XRP cephesinde hem fon akışları hem de spot fiyat hareketleri birlikte takip ediliyor. Son haftadaki düşük giriş, kurumsal talebin tamamen ortadan kalktığını göstermese de önceki güçlü döneme kıyasla daha temkinli bir tablo ortaya koydu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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