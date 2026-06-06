Kriptoda 1,28 milyar dolarlık tasfiye dalgası geldi! Piyasada neler yaşandı?

Kripto türev piyasalarında son 24 saatte 1,28 milyar dolarlık tasfiye kaydedildi. Veriler, son haftaların en sert kaldıraç çözülmelerinden birine işaret ederken, düşüşün özellikle yükseliş yönlü pozisyonları hedef aldığı görüldü.

Uzun pozisyonlarda sert çözülme

Tasfiye verilerine göre toplam kaybın yaklaşık 996 milyon doları uzun pozisyonlardan, 289 milyon doları ise kısa pozisyonlardan geldi. Bu tablo, işlemcilerin seansa ağırlıklı olarak yükseliş beklentisiyle girdiğini, ancak fiyatlar zayıflayınca kaldıraçlı işlemlerin hızla baskı altına girdiğini gösterdi.

Borsalarda teminat seviyeleri geriledikçe pozisyonların otomatik olarak kapatılması satış baskısını artırdı. İlk saatlerde sınırlı görünen tasfiyeler, kısa sürede zincirleme etki oluşturarak daha geniş çaplı bir kaldıraç boşaltımına dönüştü.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı işlemlerde teminatın yetersiz kalması halinde borsanın pozisyonu otomatik kapatmasıdır. Bu süreç, özellikle hızlı fiyat hareketlerinde ek satış veya alış baskısı oluşturarak dalgalanmayı büyütebilir.

Takip verileri, piyasadaki kaldıraçlı yapı çözülürken kayıpların büyük bölümünün yükseliş yönlü pozisyonlarda biriktiğini ve satışların kendi kendini besleyen bir sürece dönüştüğünü ortaya koydu.

Hareket sırasında 264 binden fazla işlemcinin tasfiye edildiği aktarıldı. Bildirilen en büyük işlemlerden biri ise yaklaşık 9,02 milyon dolar büyüklüğündeki BTCUSD pozisyonu oldu.

Bitcoin ve Ethereum öne çıktı

Toplam tasfiyenin büyük kısmı Bitcoin ve Ethereum kaynaklı gerçekleşti. Bitcoin’de 476,53 milyon dolar, Ethereum’da ise 354,02 milyon dolar tutarında tasfiye görüldü. Böylece iki büyük kripto varlığın toplamı 830 milyon doların üzerine çıktı.

Bu yoğunlaşma, büyük dijital varlıklarda kaldıraçlı sermayenin daha yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir. Özellikle piyasa iyimserliğinin güçlendiği dönemlerde yatırımcıların en çok bu iki varlıkta risk aldığı biliniyor.

Hızlı yükselen kayıp tablosu

Zaman akışı verileri de çözülmenin hızını ortaya koydu. Tasfiyeler ilk saatte 7,82 milyon dolar seviyesindeyken, dört saat içinde 40,76 milyon dolara yükseldi. 12 saat sonunda 336 milyon doları aşan kayıp, gün sonunda 1,28 milyar dolara ulaştı.

Ayrı ısı haritası kesitlerinde bazı zaman aralıklarında Ethereum’un tasfiye sıralamasında ilk sıraya yerleştiği görüldü. Bu durum, yükseliş dönemlerinde daha yüksek getiri arayışıyla ETH tarafında daha yoğun pozisyon alınmasıyla ilişkilendiriliyor.

Sert satış dalgası önemli kayıplar doğursa da, süreç aynı zamanda piyasadaki yüksek kaldıraçlı yapının bir bölümünü temizlemiş oldu. Veriler, dijital varlık piyasasında risk iştahının ne kadar hızlı değişebildiğini bir kez daha gösterdi.