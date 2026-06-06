Kayıt Banner
Tether (USDT)

Tether piyasa değeri sıralamasında Ethereum’u geride bırakarak 187,05 milyar dolara yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tether, 187,05 milyar dolarlık piyasa değeriyle Ethereum’u geride bıraktı.
  • 📉 Ethereum 186,263 milyar dolarda kalırken satış baskısı ve tasfiyeler etkili oldu.
  • 💵 Belirsizlik döneminde yatırımcılar $USDT içinde daha savunmacı bir pozisyona geçti.
  • 📊 İki varlık arasındaki fark 1 milyar doların altına inerek sıralamayı değiştirdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Kripto para piyasasında dalgalanmanın arttığı bir dönemde, stabilcoin Tether’in piyasa değeri Ethereum’un üzerine çıktı. Verilere göre USDT’nin piyasa değeri 187,05 milyar dolara ulaşırken, Ethereum 186,263 milyar dolar seviyesinde kaldı. Böylece iki varlık arasındaki fark 1 milyar doların altına indi.

İçindekiler
1 Piyasada sermaye yön değiştirdi
2 Türev piyasalardaki baskı etkili oldu
3 Yapısal fark öne çıktı

Piyasada sermaye yön değiştirdi

Sıralamadaki bu değişim, özellikle küresel borsalarda likiditenin daha savunmacı araçlara kaydığı bir dönemde gerçekleşti. Ethereum’daki satış baskısı sürerken, yatırımcıların belirsizlik ortamında daha istikrarlı varlıklara yöneldiği görüldü. Bu tablo, USDT’nin dolaşımdaki arzındaki artışla birlikte piyasa değerini destekledi.

Verilere göre USDT 187,05 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Ethereum 186,263 milyar dolarda kaldı ve iki varlık arasındaki fark 1 milyar doların altına düştü.

Ethereum’un piyasa değeri doğrudan fiyat hareketlerinden etkilenirken, Tether tarafında büyüme daha çok yeni ihraç edilen token arzı ve işlem platformlarındaki talep üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle sert fiyat dalgalanmalarının yaşandığı dönemlerde stabilcoinler sıralamada daha hızlı öne çıkabiliyor.

VarlıkPiyasa değeriTemel etken
USDT187,05 milyar dolarArz artışı ve stabilcoin talebi
Ethereum186,263 milyar dolarFiyat düşüşü ve satış baskısı

Türev piyasalardaki baskı etkili oldu

Haberde, Ethereum üzerindeki baskının yalnızca spot piyasayla sınırlı kalmadığı, türev piyasalardaki tasfiyelerin de düşüşü hızlandırdığı belirtildi. Kaldıraçlı pozisyonların kapanması, aşağı yönlü hareketi güçlendirirken ETH’nin toplam değerinde daha sert daralma yarattı.

Buna karşılık USDT, dolar sabitine dayalı yapısı nedeniyle fiyat oynaklığından aynı ölçüde etkilenmedi. İşlem platformlarında nakitte kalmak isteyen yatırımcıların USDT’ye yönelmesi, Tether’in değerini daha istikrarlı bir zeminde büyüttü.

Yapısal fark öne çıktı

Bu değişim, Ethereum ile Tether arasındaki yapısal farkı da yeniden görünür hale getirdi. Ethereum’un piyasa değeri, doğrudan varlığın fiyatına bağlı olarak anlık biçimde değişirken, Tether’de piyasa değeri büyük ölçüde dolaşımdaki arzın genişlemesiyle şekilleniyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan kripto para türüdür. Tether, bu alandaki en büyük ihraççılardan biri olarak işlem, transfer ve saklama amaçlı yaygın biçimde kullanılır.

Haberde ayrıca, Ethereum’daki gerilemenin ağ etkinliğindeki kalıcı bir zayıflamadan değil, kısa vadeli fiyat baskısı ve borsalar arasındaki likidite hareketlerinden kaynaklandığı aktarıldı. Ethereum, buna rağmen akıllı sözleşme altyapısında en baskın ağlardan biri olmayı sürdürüyor.

Piyasadaki bu geçici sıralama değişimi, dalgalı dönemlerde likidite akışının piyasa değeri tablosunu hızla yeniden şekillendirebildiğini ortaya koydu.

Son dönemde artan belirsizlikte yatırımcıların yönlü pozisyonlardan çıkıp daha korunaklı araçlara geçmesi, USDT talebini yükseltti. Bu eğilim, Tether’in kısa süreli de olsa Ethereum’u geride bırakmasına zemin hazırladı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Tether’den dikkat çeken yapay zeka hamlesi! Günlük cihazlarda neler değişecek?

USDT’de 24 saatte 1,2 milyar dolarlık arz azaldı

Tether ve Gürcistan, ülkeye özel stablecoin GELT için iş birliğine gidiyor

Tether 43.500 Bitcoin’lik XXI’yi tamamen devraldı SoftBank iştirakini sona erdirdi

USDT son bir ayda 5 milyar dolar büyürken toplam stablecoin arzı 300 milyar doları geçti

Tether Güney Kore pazarına açılmak için yedi marka başvurusu yaptı

Tether’ın LemFi yatırımı ile sınır ötesi transferlere stabilcoin hamlesi

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Kriptoda 1,28 milyar dolarlık tasfiye dalgası geldi! Piyasada neler yaşandı?
Bir Sonraki Yazı BlackRock cephesinde 213,63 milyon dolarlık Bitcoin çıkışı! Piyasa şimdi neyi fiyatlıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de dikkat çeken Fed geçişi! Tarih tekerrur mu edecek?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 60 bin dolar eşiğinde kaldı! Piyasada konuşulan iki kritik detay neyi gösteriyor?
BITCOIN (BTC)
WLD’de kritik bölge öne çıktı! Sert düşüşlerin ardından piyasada neler konuşuluyor?
Kripto Para
Ethereum 1.560 dolar yakınında tutunuyor! Dev cüzdan hareketi piyasaya ne anlatıyor?
Ethereum (ETH)
SHIB’de haftalık yakım %491 arttı! Fiyattaki sert baskı neyi gösteriyor?
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?