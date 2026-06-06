Tether piyasa değeri sıralamasında Ethereum’u geride bırakarak 187,05 milyar dolara yükseldi

Kripto para piyasasında dalgalanmanın arttığı bir dönemde, stabilcoin Tether’in piyasa değeri Ethereum’un üzerine çıktı. Verilere göre USDT’nin piyasa değeri 187,05 milyar dolara ulaşırken, Ethereum 186,263 milyar dolar seviyesinde kaldı. Böylece iki varlık arasındaki fark 1 milyar doların altına indi.

Piyasada sermaye yön değiştirdi

Sıralamadaki bu değişim, özellikle küresel borsalarda likiditenin daha savunmacı araçlara kaydığı bir dönemde gerçekleşti. Ethereum’daki satış baskısı sürerken, yatırımcıların belirsizlik ortamında daha istikrarlı varlıklara yöneldiği görüldü. Bu tablo, USDT’nin dolaşımdaki arzındaki artışla birlikte piyasa değerini destekledi.

Verilere göre USDT 187,05 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Ethereum 186,263 milyar dolarda kaldı ve iki varlık arasındaki fark 1 milyar doların altına düştü.

Ethereum’un piyasa değeri doğrudan fiyat hareketlerinden etkilenirken, Tether tarafında büyüme daha çok yeni ihraç edilen token arzı ve işlem platformlarındaki talep üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle sert fiyat dalgalanmalarının yaşandığı dönemlerde stabilcoinler sıralamada daha hızlı öne çıkabiliyor.

Varlık Piyasa değeri Temel etken USDT 187,05 milyar dolar Arz artışı ve stabilcoin talebi Ethereum 186,263 milyar dolar Fiyat düşüşü ve satış baskısı

Türev piyasalardaki baskı etkili oldu

Haberde, Ethereum üzerindeki baskının yalnızca spot piyasayla sınırlı kalmadığı, türev piyasalardaki tasfiyelerin de düşüşü hızlandırdığı belirtildi. Kaldıraçlı pozisyonların kapanması, aşağı yönlü hareketi güçlendirirken ETH’nin toplam değerinde daha sert daralma yarattı.

Buna karşılık USDT, dolar sabitine dayalı yapısı nedeniyle fiyat oynaklığından aynı ölçüde etkilenmedi. İşlem platformlarında nakitte kalmak isteyen yatırımcıların USDT’ye yönelmesi, Tether’in değerini daha istikrarlı bir zeminde büyüttü.

Yapısal fark öne çıktı

Bu değişim, Ethereum ile Tether arasındaki yapısal farkı da yeniden görünür hale getirdi. Ethereum’un piyasa değeri, doğrudan varlığın fiyatına bağlı olarak anlık biçimde değişirken, Tether’de piyasa değeri büyük ölçüde dolaşımdaki arzın genişlemesiyle şekilleniyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan kripto para türüdür. Tether, bu alandaki en büyük ihraççılardan biri olarak işlem, transfer ve saklama amaçlı yaygın biçimde kullanılır.

Haberde ayrıca, Ethereum’daki gerilemenin ağ etkinliğindeki kalıcı bir zayıflamadan değil, kısa vadeli fiyat baskısı ve borsalar arasındaki likidite hareketlerinden kaynaklandığı aktarıldı. Ethereum, buna rağmen akıllı sözleşme altyapısında en baskın ağlardan biri olmayı sürdürüyor.

Piyasadaki bu geçici sıralama değişimi, dalgalı dönemlerde likidite akışının piyasa değeri tablosunu hızla yeniden şekillendirebildiğini ortaya koydu.

Son dönemde artan belirsizlikte yatırımcıların yönlü pozisyonlardan çıkıp daha korunaklı araçlara geçmesi, USDT talebini yükseltti. Bu eğilim, Tether’in kısa süreli de olsa Ethereum’u geride bırakmasına zemin hazırladı.