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BITCOIN (BTC)

BlackRock cephesinde 213,63 milyon dolarlık Bitcoin çıkışı! Piyasa şimdi neyi fiyatlıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock cephesinde 213,63 milyon dolarlık Bitcoin çıkışı dikkat çekti.
  • 📉 Bu hareket, bir gün önce gelen 537 BTC’lik girişin ardından piyasa algısını değiştirdi.
  • 👀 Analistler, BlackRock ETF akışları ile $BTC’de kısa vadeli fiyat yönü arasında sık izlenen bir bağ bulunduğunu belirtiyor.
  • 🧭 Son veriler, süregelen oynaklık içinde kurumsal tarafta belirsizliğin korunduğunu gösteriyor.
Onur Atam
Onur Atam

Varlık yönetim şirketi BlackRock’un birkaç saat önce 213,63 milyon dolar değerinde Bitcoin çıkışı gerçekleştirmesi, kripto piyasasında yeniden dikkatleri kurumsal işlemlere çevirdi. Son dönemdeki sert dalgalanma sürerken gelen bu hareket, şirketin düzenli Bitcoin satışlarına yeniden başlamış olabileceği yönündeki yorumları artırdı.

İçindekiler
1 ETF akışları yeniden gündemde
2 İyimserlik kısa sürdü
3 Kısa vadeli yön tartışması büyüyor

ETF akışları yeniden gündemde

Söz konusu işlem, BlackRock’un Bitcoin ETF’sinde görülen son hareketlerin hemen ardından geldi. Verilere göre fon, bundan yalnızca bir gün önce net 537 BTC giriş kaydetmiş ve bu alımın toplam değeri yaklaşık 33,18 milyon dolar olmuştu. Bu gelişme, 13 günden uzun bir aranın ardından gelen ilk alım olarak değerlendirilmişti.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak küresel piyasalardaki etkisi nedeniyle yakından izleniyor. Bu nedenle şirketin spot Bitcoin ETF’sindeki giriş ve çıkışlar, yalnızca fon performansı açısından değil, kısa vadeli piyasa yönüne dair işaretler bakımından da önem taşıyor.

Analistlere göre geçmiş veriler, BlackRock ETF’sindeki para akışları ile Bitcoin’in kısa vadeli fiyat yönü arasında sık sık bağlantı kurulduğunu gösteriyor.

İyimserlik kısa sürdü

Bir gün önce kaydedilen giriş, bazı piyasa katılımcıları tarafından Bitcoin’in yerel dip seviyesini bulmuş olabileceğine dair olumlu bir sinyal olarak görülmüştü. Ancak hemen ardından gelen yüksek tutarlı çıkış, bu beklentileri zayıflattı. Son hareket, piyasanın halen net bir yön birliği oluşturamadığına işaret ediyor.

Özellikle kurumsal yatırımcı davranışlarının belirsiz kaldığı dönemlerde, ETF akışlarındaki ani değişimler daha yakından takip ediliyor. Son çıkışın ardından yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu ve süregelen oynaklığın karar alma süreçlerinde etkili olmaya devam ettiği değerlendiriliyor.

Kısa vadeli yön tartışması büyüyor

Piyasada son dönemde öne çıkan tartışmalardan biri, BlackRock’un hangi koşullarda Bitcoin alıp sattığı sorusu oldu. Son alımın ardından oluşan iyimser hava, bu satışla birlikte yerini yeniden soru işaretlerine bıraktı. Bu tablo, kurumsal tarafta güçlü ve istikrarlı bir kanaatin henüz oluşmadığı şeklinde yorumlanıyor.

Analistler, tek bir günün verisiyle kalıcı bir yön tayin etmenin zor olduğunu belirtse de, arka arkaya gelen giriş ve çıkışların kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinde etkili olabildiğini aktarıyor. Bu nedenle BlackRock ETF’sindeki yeni akışların, Bitcoin’in yakın dönem performansı açısından izlenmeye devam etmesi bekleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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