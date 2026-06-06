Hyperliquid haftalık gelirini 1 ile 7 Haziran 2026 döneminde $20,22 milyonun üzerine çıkardı

Hyperliquid, 1 ile 7 Haziran 2026 haftasında 20,22 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Böylece platform, Şubat 2026’dan bu yana ilk kez haftalık bazda 20 milyon dolar eşiğinin üzerine çıktı. Veriler, son aylarda türev piyasalardaki daha sakin dönemin ardından işlem temposunda yeniden artış yaşandığını gösterdi.

Gelirde yeniden hızlanma görüldü

Daha önceki aylarda Hyperliquid’in haftalık geliri çoğunlukla 8 milyon dolar ile 15 milyon dolar aralığında seyretmişti. Bu görünüm, 2025’teki genişleme döneminin ardından oynaklığın zayıfladığı bir evreye işaret etti. Platformdaki faaliyet tamamen yavaşlamasa da, önceki güçlü dönemin belirgin biçimde altında kaldı.

Hyperliquid, 1 ile 7 Haziran 2026 döneminde haftalık gelirini 20,22 milyon doların üzerine taşıyarak Şubat 2026’dan sonraki en yüksek eşiği yeniden aştı.

2025’in ağustos ve eylül aylarında ise platformun haftalık geliri 30 milyon doların üzerine çıkmıştı. Bu yükselişte, sürekli vadeli işlem piyasalarında artan işlem yoğunluğu etkili oldu. 2026’daki tablo ise daha düşük oynaklıkla şekillenen, buna karşılık taban kullanımın korunduğu bir piyasa yapısına işaret ediyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, belirli bir vade sonu olmayan türev sözleşme türüdür. Bu ürünlerde fiyatın spot piyasadan aşırı kopmaması için genellikle fonlama mekanizması kullanılır.

Piyasa yapısına ilişkin göstergeler, daralma dönemlerinde dahi gelir tabanının tamamen bozulmadığını ortaya koydu. Bu durum, platformun çekirdek kullanıcı kitlesinin işlem yapmayı sürdürdüğünü ve türev ürün tarafındaki etkinliğin korunduğunu düşündürüyor.

Açık pozisyon payı rekor seviyeye ulaştı

Hyperliquid’in toplam sürekli vadeli işlem açık pozisyonları içindeki payı yüzde 7,9’a yükseldi. Bu oran, merkezi borsalarla rekabette şimdiye kadarki en yüksek seviye olarak öne çıktı. Söz konusu veri, yatırımcıların merkezi olmayan altyapılarda daha büyük pozisyon taşımaya başladığını gösteriyor.

Platformun toplam sürekli vadeli işlem açık pozisyonlarındaki payının yüzde 7,9’a çıkması, sermaye dağılımında yapısal bir değişime işaret etti.

Hyperliquid üzerindeki kilitli toplam değer 5,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yıllıklandırılmış ücret gelirleri 1,05 milyar doları aşarken, toplam gelir 881 milyon dolara yaklaştı. Son 30 günlük işlem hacmi 222 milyar dolar, açık pozisyon büyüklüğü ise 9,15 milyar dolar olarak kaydedildi.

Gösterge Seviye Haftalık gelir $20,22 milyon üzeri Açık pozisyon payı %7,9 Kilitli toplam değer $5,9 milyar 30 günlük hacim $222 milyar Açık pozisyon büyüklüğü $9,15 milyar

Likidite koşullarının oynaklık değişimlerine rağmen dengeli kalması, platformdaki türev işlem faaliyetini destekleyen ana unsurlardan biri oldu. Veriler, kullanıcıların merkezi olmayan işlem alanlarını artık ikincil bir seçenekten çok, doğrudan ana uygulama katmanı olarak değerlendirmeye başladığına işaret ediyor.

Hyperliquid, merkezi borsaların baskın olduğu rekabetçi bir piyasada faaliyet gösterse de, 2026 boyunca toplam payını kademeli biçimde artırdı. Platformun hem genişleme hem de daralma dönemlerinde likiditeyi koruyabilmesi, farklı yatırımcı gruplarından düzenli kullanım görmeye devam ettiğini ortaya koydu.